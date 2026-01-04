Un 2026 musical en la Región: fechas de conciertos clave

La Región de Murcia encara 2026 con una agenda musical ambiciosa enmarcada dentro de grandes recintos, teatros, festivales y salas que no dan tregua a los ‘subwoofers’. Tras un 2025 de récords, el nuevo ejercicio tiene todos los mimbres para reforzar el estatus regional como uno de los centros neurálgicos de la música en directo que no tiene nada que envidiar al resto de España.

Uno de los espacios de la música regional será la Plaza de Toros capitalina, corazón del ciclo Murcia On, uno de los conectores de gran parte de las giras nacionales e internacionales que pasarán por la Región.

Murcia On y grandes recintos

El primer gran concierto confirmado, que empezará la programación de espectaculares nombres propios, será Aitana con su Cuarto Azul World Tour el 15 de mayo de 2026, una cita que promete vestir el ruedo de azul y atraer a miles de seguidores de la exconcursante de Operación Triunfo. Poco después, el 23 de mayo llega el turno de Raphael, que presidirá el ruedo con su gira Raphaelísimo, un concierto esperado para el año pasado y aplazado por motivos de salud de ‘El Divo de Linares’.

El cierre de mayo sigue con ritmo intergeneracional: Sergio Dalma está programado para el 30 de mayo, donde repasará las décadas de su repertorio en la música en español para hacernos bailar pegados.

Los primeros meses del verano, y el calor esperable en tierras murcianas, no dan tregua a la música. Junio arrancará con fuerza cuando Pablo Alborán visite Murcia el 5 de junio con su Global Tour KM0, un poco antes de que La Oreja de Van Gogh actúe en dos noches consecutivas, el 13 y el 14 de junio, con la vuelta de Amaia Montero a la formación tras su salida hace 18 años, reafirmando a Murcia como punto clave para las grandes giras nacionales.

La escena dentro del coso murciano se mezcla con nostalgia y ritmo ochentero: Alejandro Sanz inaugura su temporada el 8 de julio, repitiendo el 9 de julio, dos noches consecutivas de éxitos de uno de los cantantes españoles más internacionales. Dos días más tarde de la última fecha de Sanz, le llega el turno a Rick Astley el 11 de julio, cantante que saltó a la fama en 1987 con Never Gonna Give You Up, convirtiéndose en un ícono de los 80.

El 17 de julio, Carlos Rivera traerá su pop latino a Plaza de Toros, mientras que el 23 de julio se reserva para que el blues rock sureño de los incombustibles y barbudos ZZ Top haga retumbar los cimientos de la capital, una visita del grupo tejano que será una de las citas más esperadas del año.

Más adelante, en otoño, Dani Martín regresa con doble parada el 25 y 26 de septiembre como parte de su gira 25 Putos Años, y Hombres G (9 de octubre) y Melendi (10 de octubre de 2026). También en Plaza de Toros, Antonio Orozco está programado para el 24 de octubre, sumando otro de los grandes nombres del pop español al calendario principal de la ciudad cerrando el ciclo de la temporada multitudinaria.

Metal épico en la trimilenaria

Mientras la Plaza de Toros de la capital murciana no deja de vibrar, Cartagena se prepara para su verano más potente. Del 3 al 5 de julio, el Rock Imperium Festival volverá al Parque El Batel, consolidándose como uno de los festivales de metal más importantes del panorama nacional.

El cartel confirmado apunta a una edición histórica: el viernes 3 de julio abrirá con Within Temptation, Mastodon, The Gathering, Lacuna Coil, Crimson Glory, entre otros grupos del heavy metal; el sábado 4 de julio de 2026 contará con la legendaria banda londinense que el año pasado cumplió 50 años sobre los escenarios, Iron Maiden, cabezas de cartel del festival, acompañada de Anthrax, H.E.A.T y Blues Pills; y el domingo 5 de julio los encargados de alzar los cuernos en las manos del público serán Sabaton, Testament, Queensrÿche, Trivium y más bandas internacionales y nacionales de metal y hard rock que se irán sumando a la programación.

Este evento convertirá durante tres días a Cartagena en un imán que atraerá a los aficionados al metal de toda Europa, reforzando el perfil internacional de la ciudad portuaria.

Además, entre los grandes eventos culturales junto al mar, La Mar de Músicas regresará entre el 17 y el 25 de julio de 2026, con Ecuador como país invitado, acercando propuestas globales de músicas del mundo en diferentes escenarios de Cartagena. Una programación aún se espera oficializada próximamente.

Un poco antes, el 7 de marzo de 2026, Maldita Nerea llegará al Auditorio El Batel con su formato acústico Origen: el camino de las canciones, ofreciendo una versión íntima de los temas más celebrados de la banda murciana.

Festivales en la capital

La primavera murciana se abre con el Warm Up Estrella de Levante Festival los días 1 y 2 de mayo de 2026 en el Recinto Ferial La Fica, un festival que cada año arrastra a miles de personas de toda España con una propuesta que mezcla indie, electrónica, pop y rock.

Las primeras confirmaciones del cartel de 2026 incluyen a Fatboy Slim como uno de los nombres más potentes de la electrónica a nivel mundial, junto a referentes del indie y alternativo como Guitarricadelafuente, Carlos Ares, León Benavente, Sanguijuelas del Guadiana, Veintiuno, Las Petunias, Riria, Viva Belgrado, Fukcnormal o Ruptura, entre otros artistas.

Este festival, que comenzó a consolidarse como referente nacional en ediciones anteriores, con carteles de enorme diversidad y energía, promete otra dosis de sonidos frescos y bailables en el arranque de la temporada estival en Murcia.

Teatros y auditorios

Además de los grandes recintos al aire libre, los espacios cubiertos amplían la oferta musical de la Región con propuestas que combinan elegancia, recitales e interpretaciones más íntimas.

El Palacio de los Deportes de Murcia será escenario de una de las citas más esperadas del año: Fito & Fitipaldis actuarán el 21 de febrero dentro de su Aullidos Tour 25/26, reuniendo a una multitud de fieles del rock de la banda vizcaína con un repertorio que combina los clásicos de siempre con nuevas incorporaciones sonoras de la banda de Adolfo ‘Fito’ Cabrales.

El Auditorio Víctor Villegas de Murcia programará también figuras de pop y lírica contemporánea durante 2026, con Pastora Soler el 16 de mayo y Pablo López el 21 de mayo de 2026, presentando proyectos que exploran la canción en formatos orquestales y pop sofisticado.

En el ámbito teatral, el Teatro Romea o el Teatro Circo confirmarán a lo largo del año visitas de cantautores y artistas con proyectos íntimos —como Nacho Vegas el 27 de febrero, Quique González el sábado 18 en el TCM, Zenet o Marwán, este último en el Teatro Bernal de El Palmar el viernes 13 de marzo—, completando una programación variada en recintos con aforo moderado pensados para la cercanía con el público.

Salas: proximidad y pulso

Mientras los grandes escenarios acaparan titulares, el tejido de salas de Murcia sigue latiendo con fuerza como termómetro de la escena emergente, alternativa y con algunos nombres ya consolidados.

En Sala Mamba! la programación de 2026 arrancará con presencia internacional y nacional: Hammerfall abrirá el año el 18 de enero de 2026, seguido de propuestas diversas como Taburete (7 de febrero), Alejo (5 de marzo), Pole (7 de marzo 2026), Samuraï (27 de marzo), Sidecars (16 de mayo) o el regreso del heavy metal de los argentinos Rata Blanca (23 de mayo).

La Sala R.E.M. de Murcia combina una programación de propuestas de culto hasta nombres propios del pop, rock y electrónica de autor. La temporada arranca en enero con Mescalina (10 de enero). El ciclo Microsonidos traerá a Repion (24 de enero) y a la banda Cycle (20 de febrero), que celebra el 20.º aniversario de su debut con temas clásicos y nuevos adelantos. El 27 de febrero, Ángel Stanich presentará material propio en clave introspectiva, mientras que Besmaya actuará el 19 de febrero con su propuesta de rock alternativo. En marzo, destaca Mafalda Cardenal (7 de marzo), voz emergente del pop actual, y Parquesvr (21 de marzo), cerrando su gira Si molesto, os vais. El 18 de abril, los míticos 091 compartirán su rock granadino con la ciudad, precediendo al concierto de Hens (17 de abril), exponente del pop en español contemporáneo. Ya en mayo, Marlon (7 de mayo) y Ambkor (9 de mayo) ampliarán el abanico estilístico con sus sonidos más personales.

La Sala Garaje Beat Club comienza 2026 con una programación que mezcla historia, potencia y tributo. Entre los conciertos más esperados destaca Ana Curra (9 de enero), icono de la movida madrileña que presenta su repertorio más influyente; el folk metal de Celtian (24 de enero), que trae épica y melodía a la ciudad; el potente Burning Witches + Hammer King (12 de febrero), cita obligada para los amantes del metal internacional; el emblemático Ramoncín, ‘El rey del Pollo Frito’, que pasará por la sala el 18 de abril, celebrando medio siglo de rock español; y el esperado tributo a Extremoduro – De Acero + Veladura (23 de enero), un homenaje a una de las bandas más icónicas de la historia del rock en castellano, cuyo solista, Robe Iniesta, falleció a finales del año pasado dejando un hueco enorme en el rock en castellano.

Aitana durante un concierto. / Andreu Dalmau

La Yesería llena los espacios necesarios del indie y la escena alternativa en el centro de Murcia, con una programación en 2026 que pone el foco en propuestas emergentes. El año arranca con la actuación de Tessa el 30 de enero y continúa con Los Chivatos el 14 de febrero, dentro del ciclo Microsonidos, propuesta habitual en este local histórico de Santa Quiteria. El 27 de febrero, Delacueva presentará su nuevo disco con un concierto que mezcla rock y crítica social, mientras que el 10 de marzo The Secret Society llevará a Murcia su repertorio de rock experimental y folk alternativo en una visita que moviliza a seguidores de la escena underground. El 13 de marzo, Vecinos + Regular Crowd aportarán una mezcla de punk, garage y pop directo al espacio, y el 18 de abril, Volavent + Selvajes en Murcia cerrarán este bloque de confirmaciones hasta la fecha.

Césped y aire libre

La escena murciana, además, ve cómo proyectos de bandas y artistas propios encuentran espacios de visibilidad dentro de esta agenda con público garantizado. La confirmación de Viva Suecia para el 17 de octubre de 2026 en Espacio Norte marca uno de los momentos más esperados del año, con el grupo murciano consolidado como uno de los referentes del indie en España, siendo profetas en su tierra.

La gira especial de Los Delinqüentes por su 25.º aniversario de su álbum debut El sentimiento garrapatero que nos traen las flores, tras casi 15 años sin actuar en directo, incluirá una parada en Murcia —confirmada para el 12 de junio en Espacio Norte— ofreciendo la mezcla única de estilos que han marcado su trayectoria.

Los miembros del grupo ZZ Top. / L.O.

Un año para todos los gustos

Con este presente tan complejo y rico, al que se irán sumando incorporaciones, el 2026 en la Región está dispuesto para latir a tres velocidades: estruendosos recintos de grandes artistas y giras internacionales, identidad festivalera y los grandes festivales urbanos, y la de la intimidad de teatros y salas.

Si 2025 confirmó a la Región de Murcia como escaparate de la música, 2026 promete ser otra prueba de madurez en una agenda capaz de satisfacer a melómanos de cualquier preferencia y un calendario que todavía está por ampliar.