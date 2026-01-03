La pastora ‘Marcela’ alza la voz en el Teatro Circo de Murcia

El Teatro Circo de Murcia acoge el próximo sábado 17 de enero el espectáculo Marcela (Una canción de Cervantes), una propuesta escénica que revisita uno de los personajes más poderosos y vigentes de la literatura española. Protagonizada por Celia Freijeiro y dirigida por Leticia Dolera, la función recupera la figura de la pastora Marcela, creada por Miguel de Cervantes en Don Quijote de la Mancha, para situarla en el centro del debate sobre la libertad, el deseo y la mirada hacia la mujer independiente.

La obra parte de un suceso conocido: el pastor Grisóstomo ha aparecido muerto y Marcela es señalada como responsable. En un contexto dominado por la sospecha y el juicio colectivo, la joven decide no aceptar el papel que se le impone y defenderse públicamente. El montaje incluye el texto íntegro del célebre discurso de Marcela, tal y como aparece en el capítulo XIV del Quijote, integrado en una dramaturgia contemporánea firmada por María Folguera.

El espectáculo es fruto del trabajo conjunto de tres creadoras de referencia —Dolera, Freijeiro y Folguera— que abordan el mito cervantino desde múltiples perspectivas, explorando cómo Cervantes construye el relato a través de voces enfrentadas: los pastores, el propio Don Quijote y la autodefensa de Marcela. El teatro se convierte así en un espacio para iluminar los matices del texto original y su sorprendente actualidad.

Para Leticia Dolera, directora del montaje, el personaje de Marcela sigue interpelando al público más de cuatro siglos después. «Es un texto de 1605 que habla con una claridad asombrosa sobre el miedo a la mujer libre», ha señalado la cineasta y creadora barcelonesa, una de las figuras más destacadas del audiovisual español contemporáneo.

La interpretación corre a cargo de Celia Freijeiro, actriz con una sólida trayectoria en teatro, cine y televisión, estrechamente vinculada al universo cervantino y reconocida por su trabajo en escena y en la serie Vida perfecta. Su Marcela encarna una defensa radical de la autonomía personal frente a la culpa y la imposición social.

Marcela (Una canción de Cervantes) propone así un encuentro entre el Siglo de Oro y el presente, reivindicando a un personaje que, desde la palabra y el cuerpo, sigue cuestionando las estructuras de poder y los relatos heredados.