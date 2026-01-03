Enero arranca la escena de la Región con trece espectáculos en nueve municipios

La programación escénica de la Región de Murcia arranca el año con 13 espectáculos repartidos en nueve espacios municipales durante el mes de enero, dentro del Circuito Profesional de Artes Escénicas y Música y del plan MURmurarte, dos iniciativas que articulan buena parte de la actividad cultural en los teatros y auditorios locales y que el pasado año propiciaron más de 250 representaciones.

Las actuaciones se repartirán entre los municipios de Abanilla, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Ceutí, Cieza, Lorca, Lorquí, Moratalla y Murcia, consolidando una red de programación estable. El Circuito Profesional concentrará la mayor parte de la actividad, con once funciones repartidas a lo largo del mes.

La programación del Circuito se inicia el 17 de enero con Los yugoslavos en el Auditorio Margarita Lozano de Lorca y El pequeño mundo de la música en el Teatro Thuillier de Caravaca de la Cruz. En las semanas siguientes se sucederán propuestas como Blancanieves (Lorquí), Jerusalem (Cieza), Quijotadas (Cabezo de Torres), Sampler (Cartagena), el concierto de Faustino Fernández Sexteto (La Alberca) y La isla de las cosas perdidas (Cieza).

Por su parte, el programa MURmurarte arranca el 3 de enero en Moratalla con Navidad flamenca, continuará el 24 de enero en Abanilla con La atípica comedia. Maldita herencia y cerrará el mes el 31 de enero en Ceutí con BoBo, de Periferia Teatro.