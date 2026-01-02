Mula, el pueblo de Murcia donde se filmó la adaptación de una famosa novela de Almudena Grandes: "Paisaje esplendido, dulce en el llano sembrado de huertas"

Según constataron recientemente dos visitantes procedentes de Andorra durante su estancia en la localidad, Mula destaca como uno de los municipios de la Región de Murcia con una oferta cultural sorprendentemente amplia. Su riqueza monumental, una trayectoria histórica marcada por distintas etapas y un entorno natural de gran impacto visual, sin artificios, la sitúan como un destino imprescindible para quienes apuestan por un turismo con fondo y no solo por la imagen.

Además de seducir a viajeros interesados en la cultura, Mula ha servido en repetidas ocasiones como localización para rodajes y proyectos audiovisuales. Esta elección responde a su singular mezcla de patrimonio arquitectónico, paisajes áridos pero llenos de luz y una estética versátil capaz de recrear distintos escenarios sin salir del territorio regional.

Murcia, cada vez más presente en el mapa de los rodajes

El caso de Mula no es aislado: la Región de Murcia lleva años posicionándose como un territorio atractivo para el cine y la televisión, tanto para proyectos nacionales como internacionales.

En los últimos tiempos la actividad audiovisual se ha intensificado, con rodajes repartidos por distintos municipios y enclaves naturales.

En ese contexto se han confirmado producciones de alto perfil como la cuarta temporada de The Walking Dead en Cartagena o proyectos vinculados a grandes estudios internacionales, como F.A.S.T. donde la Región ha llegado a transformarse en escenarios tan dispares como México, Afganistán o entornos bélicos de Oriente Medio sin salir de sus fronteras.

A este momento de proyección exterior se suma también la inminente visita de Richard Gere a la Región, un hito simbólico que vuelve a colocar a Murcia en el foco mediático internacional y refuerza su imagen como destino no solo turístico, sino también cultural y cinematográfico.

Las películas y series que han elegido a Mula como escenario

Dentro de este crecimiento del sector audiovisual en la Región, Mula ha sido uno de los municipios que ha sabido ofrecer sus espacios como plató natural. Según El Noroeste y Región de Murcia Digital, varias producciones han pasado por su término municipal a lo largo de las últimas décadas.

Salzillo (1982)

Un documental dramatizado protagonizado por Francisco Rabal y dirigido por Primitivo Pérez, donde los alrededores de Yéchar se utilizaron para recrear un paisaje similar al de la Palestina del siglo I.

Alfonso X y el Reino de Murcia (1985)

Un mediometraje encargado por Televisión Española en el que la fortaleza de Mula sirvió como escenario para narrar el papel del monarca en la configuración histórica de la Región.

El obispo leproso (1990)

La serie histórica de TVE, basada en la obra de Gabriel Miró, utilizó numerosos espacios de Mula para recrear la ciudad ficticia de Oleza, llegando incluso a involucrar a vecinos del municipio como extras durante el rodaje.

Malena es un nombre de tango (1996)

La conocida adaptación cinematográfica de la novela de Almudena Grandes, dirigida por Gerardo Herrero y protagonizada por Ariadna Gil, contaba con la Plaza del Ayuntamiento de Mula como uno de sus escenarios, compartiendo protagonismo con Madrid en varias de sus escenas.

El paisaje de “Malena”: un lugar que no se nombra, pero se reconoce

En el caso concreto de 'Malena es un nombre de tango', la conexión con Mula resulta especialmente evocadora. Aunque la localización no se menciona de forma explícita en la novela, la autora describe un entorno que encaja con la fisonomía del territorio muleño: “paisaje esplendido, dulce en el llano sembrado de huertas y de agua, y en las laderas suaves, plantadas de frutales, grandioso al mismo tiempo en las alturas de esas montañas grises y severas que nos miraban desde muy lejos, como si fueran las gigantescas nodrizas de la Tierra”.

Esa mezcla de huerta, llanura, construcciones históricas y relieve sobrio fue clave para que el equipo de rodaje encontrara en Mula el escenario ideal para acompañar el viaje personal de la protagonista.