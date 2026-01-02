‘La Emoción’ homenajea a Salzillo con un concierto navideño en la Iglesia de Jesús

El cuarteto de musica de cámara ‘La Emoción’, formado por la pareja de hermanos murcianos Diego Sanz y Miguel Ángel Guerrero (violines), y Pedro Sanz (viola), y Margarita Guerrero, (violonchelo) realiza el Concierto de Navidad este sábado 3 de enero a las 19.00 horas en la Iglesia de Jesús-Museo Salzillo en torno a los pasos del genial escultor, con entrada libre hasta completar el aforo. El concierto organizado por la Cofradía de Jesús y el Museo Salzillo, hará sonar obras para cuarteto de cuerda de A.Corelli, J.Haydn, W.A.Mozart y L.v.Beethoven.

Diego y Pedro Sanz son catedráticos numerarios de Música de Cámara que desarrollan su labor docente en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (RCSMM) y en el Conservatorio de Música de Murcia. Llevan 26 años como cuartetistas, con más de 250 conciertos en capitales internacionales como Nueva York, Tokio, París, Lisboa, Túnez, así como en todo el país.

Junto a ellos, Miguel Ángel y Margarita Guerrero fueron seleccionados entre jóvenes de toda Europa para formar parte de prestigiosas orquestas como la Gustav Mahler Jugendorchester, la Neue Philarmonie de Munich o la Sinfónica de Parma, además de haber sido Premiados en destacados concursos internacionales en Irlanda, Praga, Budapest o Milán.