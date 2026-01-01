El espectáculo 'Magic Comedy visita por primera vez el Teatro Apolo de El Algar

El espectáculo 'Magic Comedy', producido por Maestros de la Magia, visita por primera vez el Teatro Apolo de El Algar este 3 de enero de 2026. Se trata de un show que despertará todos los sentidos del espectador en una experiencia inolvidable con ilusiones de gran formato, fuerza y ritmo.

Pero la magia, como indican desde la organización, no viene sola: una dosis de comedia ingeniosa y la participación del público garantizan risas imparables, creando un ambiente donde lo imposible y lo divertido se encuentran en cada momento.

Jammes Garibo, Premio Nacional de Magia y artista habitual en el 'Magic Castle' de Hollywood presenta 'Maestros de la Magia'. Por primera vez en un escenario, los más prestigiosos profesionales de la magia se reúnen para ofrecer un espectáculo extraordinario para toda la familia.

Basado en el éxito cinematográfico 'Ahora me ves', el maestro, el mentalista, la dama de la magia y el showman realizarán todas las disciplinas del ilusionismo. Su amplia variedad de estilos mágicos, creará la espectacularidad y el ritmo apropiado para convertirlo en un espectáculo realmente único. La magia y el humor se fusionan en una noche llena de emociones, perfecta para disfrutar en familia.