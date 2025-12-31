La música clásica vuelve a llenar el Auditorio Víctor Villegas con los Conciertos Escolares

El Auditorio regional Víctor Villegas volverá a llenarse de música y magia para los escolares de la Región de Murcia con una nueva edición del ciclo de Conciertos Escolares de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. Este año se han inscrito más de 170 colegios, con una previsión de asistencia que supera los 21.000 alumnos de Educación Primaria.

Los espectáculos

El ciclo arranca del 12 al 15 de enero con el espectáculo Pedro y el Lobo, de Serguei Prokofiev, presentado junto a la compañía granadina Títeres Etcétera. La obra permitirá a los alumnos de 1º y 2º de Primaria descubrir la orquesta de manera lúdica, asignando a cada personaje un instrumento y un tema musical. En total se ofrecerán ocho pases que acogerán a más de 8.000 niños. Bajo la batuta de Virginia Martínez, los músicos y los títeres recrearán un universo visual y sonoro que combina música, palabras y proyecciones en neón, atrapando al público infantil.

La programación continuará en marzo con La vuelta al mundo en 80 melodías, de El Hechizo Teatro, destinada a alumnos de 5º y 6º de Primaria, y concluirá en abril con ¡Vive Beethoven?, protagonizada por Javi Chou y Manuel de Reyes, dirigida a niños de 3º y 4º.

Divulgación de la música

Manuel Cebrían director de la ICA destaca el gran éxito desde la temporada 2012-2013, "ofreciendo propuestas de calidad de la mano de los mejores especialistas en el arte de divulgar la música clásica entre los más pequeños".