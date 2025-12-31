Comedia, Magia y música se mezclan en la programación de las tablas de El Algar

El Teatro Circo Apolo de El Algar ha dado a conocer su programación cultural para el primer semestre de 2026, que incluye 25 espectáculos dirigidos a públicos diversos, con propuestas de comedia, monólogos, teatro contemporáneo, música en directo, magia y espectáculos familiares.

La temporada teatral comienza el 3 de enero con Maestros de la Magia, un espectáculo de ilusión que combina grandes trucos, humor y participación del público. El 16 de enero, Hijos adolescentes, de Andrés Torres, aborda la crianza en la adolescencia en clave de comedia familiar. El 23 de enero, Pero no se lo digas, con Sara Escudero, Leo Rivera y Agustín Jiménez, ofrece un potente espectáculo de comedia. El 24 de enero, la versión familiar de Los Tres Cerditos, con escenografía de Jean Louis RJ de Ronda, llega a las tablas del teatro. El 30 de enero, Cosas de padres, monólogo de Raúl Massana, reflexiona con humor sobre la paternidad.

Programación de febrero

En febrero, la cartelera combina humor y teatro contemporáneo. El 6 de febrero, Edén Serrano se presenta ante el público general, mientras que el 7 de febrero, la compañía Defondo estrena Shakespeare & Compañía, un espectáculo teatral con humor, ironía y reflexión social. El 13 de febrero, El mueble (o todas esas cosas que nunca nos diremos), nueva producción de Histrión Teatro, escrita por Yolanda García Serrano y Juan Carlos Rubio, aterriza en el Teatro Circo Apolo de El Algar.

Puesta en escena del espectáculo ‘Las aventuras de Tom Sawyer’. / Ayto. de Cartagena

Los días 20 y 21 de febrero, la Compañía Teatro Apolo presenta Políticamente incorrecto, comedia de enredo de Ray Cooney adaptada por Mercedes García. El 26 de febrero, Humorista de guardia, monólogo de José Luis Calero, se suma a la programación, y el 28 de febrero, El Rey de la Selva, tributo musical familiar con nueve intérpretes en escena, completa el mes.

Espectáculos familiares y teatro en marzo

En marzo, la programación mezcla comedia, drama y teatro familiar. El 7 de marzo, Regreso a los 80 propone un viaje musical por el pop español de los años 80. El 13 de marzo, la Compañía Trío Bache presenta ¿Nos besamos?, comedia sobre relaciones cotidianas. El 14 de marzo, Locos de amor, de Sam Shepard, aborda los conflictos emocionales y los recuerdos familiares de una relación marcada por el pasado. El 20 de marzo, Doscapacitados, comedia sobre inclusión y superación, se suma a la cartelera.

En la oferta familiar, el 21 de marzo llega ImagiLusion. Princesas, seguida en abril por La Bella y la Bestia el 11 de abril y Las aventuras de Tom Sawyer el 18 de abril, adaptación del clásico de Mark Twain.

Cierre del semestre

La programación de abril, mayo y junio incluye experiencias escénicas diversas y el cierre de temporada. Los días 24 y 25 de abril, Se ha escrito un crimen, comedia musical interactiva, permite que el público decida el final. El 8 de mayo, Rubén Faura presenta su monólogo Adulto por sorpresa, seguido el 15 de mayo por Goteras, con Fernando Albizu, Gonzalo Ramos y Gloria Albalate, una obra de ciencia ficción con humor y reflexión sobre el paso del tiempo.

El 22 de mayo, Entre coplas y comedia combina entremeses, sainetes, poesía y canciones del género copla. La temporada teatral finaliza el 6 de junio con Las Guerreras K-Pop en Gira, protagonizado por Rumi, Mira y Zoey del grupo HUNTR/X, un espectáculo musical pensado para público joven y familiar.