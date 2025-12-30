Viajeros en motocicleta llegan al pueblo murciano de Cehegín y se quedan de piedra: "Un impresionante tesoro medieval con muchísimo que ofrecer"

El canal Travelling Bucks, dedicado a viajes en moto y rutas senderistas, destacó en una de sus últimas publicaciones un enclave del interior de la Región de Murcia que suele pasar desapercibido en los grandes focos informativos, pero que conquista a quienes lo descubren: Cehegín.

En uno de sus vídeos, este perfil especializado en recorrer distintos lugares del mundo pasea por las calles del municipio murciano y lo presenta como un destino marcado por su legado histórico, su tranquilidad y su atractivo paisajístico.

Desde su punto de vista viajero, Cehegín aparece como un auténtico viaje en el tiempo. La ciudad, con más de 2.400 años de historia, ha sido habitada por distintas civilizaciones a lo largo de los siglos, entre ellas romanos y visigodos. En sus imágenes destacan su carácter histórico y la sensación de estar recorriendo un espacio detenido en otra época. No es casual que su casco medieval fuera declarado Conjunto Histórico-Artístico ya en los años 80 ni que reciba el sobrenombre de “el pueblo de las Maravillas”.

Las tomas del recorrido avanzan por calles tranquilas, de trazado antiguo, y desembocan en uno de sus puntos más reconocibles: la Plaza de la Constitución, desde donde se aprecian vistas que, según muestran, justifican por sí solas la visita.

Pero no solo los creadores de contenido internacional han puesto su mirada en Cehegín estos días. La cuenta oficial de Turismo de la Región de Murcia también ha vuelto a destacar al municipio, anunciando que Cehegín vive su Año Jubilar, una ocasión muy especial para redescubrirlo. En su publicación, acompañada igualmente de una pieza de vídeo, se realzan algunos de sus principales atractivos religiosos, culturales e históricos.

Entre ellos se menciona la Virgen de las Maravillas, figura central para la tradición local; la Escuela del Vino, vinculada a la identidad y a la cultura vitivinícola de la zona; el Museo Arqueológico, donde se recoge parte de la memoria de las civilizaciones que habitaron este enclave; y, por supuesto, su casco histórico, que vuelve a aparecer como uno de los grandes protagonistas.