Conciertos de Año Nuevo 2026 en la Región de Murcia: clásicos y tradición

La Región de Murcia recibe el 2026 con una programación musical sinfónica de primer nivel, que se ha consolidado como una de las tradiciones culturales más esperadas. Desde finales de diciembre hasta los primeros días de enero, los murcianos podrán disfrutar de conciertos de Año Nuevo, que combinan excelencia artística, repertorios festivos y un fuerte componente solidario, protagonizados por la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (OSRM) y la Joven Orquesta Sinfónica de Cartagena (JOSCT).

Doble cita en El Batel

El Auditorio El Batel acogerá dos conciertos sinfónicos de gran relevancia esta temporada. Este martes, la Joven Orquesta Sinfónica de Cartagena (JOSCT) ofrecerá su tradicional Concierto de Navidad. Bajo el título Apoteosis de la danza, la orquesta interpretará la Séptima Sinfonía de Beethoven y completará el programa con el Vals del Emperador de Johann Strauss, ofreciendo una despedida del año vibrante y cargada de emoción musical.

El sábado 3 de enero, será el turno de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia con su Concierto de Año Nuevo, dirigido por Manuel Hernández-Silva y con la voz del tenor Juan Antonio Sanabria. El programa incluye obras emblemáticas como El barbero de Sevilla de Rossini, la Danza húngara nº 1 de Brahms y los tradicionales valses y polcas de Strauss, como El bello Danubio azul, Tris-Tras y Vals del Emperador. Además, este concierto tiene un fin solidario, ya que la recaudación se destinará al Centro Multidisciplinar Leire González Díaz de la Asociación D’Genes, integrando así la música y la solidaridad en un mismo evento.

Año Nuevo en Murcia

La programación se traslada a Murcia capital el domingo 4 de enero, con la repetición del Concierto de Año Nuevo de la OSRM en el Auditorio Víctor Villegas. Bajo la misma dirección y con la participación de Juan Antonio Sanabria, la orquesta ofrecerá un programa festivo que combina música clásica, valses, polcas y piezas de ópera y zarzuela. La recaudación de esta función se destinará a Astrapace, una asociación que trabaja con personas con parálisis cerebral, reforzando el carácter solidario de estos conciertos.

Conciertos en Águilas

La oferta musical de la Región de Murcia también incluye una tercera cita que enlaza el espíritu de Año Nuevo con la celebración del Día de Reyes. El 6 de enero de 2026, en el Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Elena de Águilas, se celebrará el Concierto de Año Nuevo y Reyes a cargo de la Orquesta Sinfónica de Torrevieja. Esta actuación, programada a partir de las ocho de la tarde, constituye otra opción cultural perfecta para completar estos días festivos con música en vivo y repertorio sinfónico pensado para toda la familia.

Otros conciertos de la OSRM El domingo 11 de enero de 2026, la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (OSRM) ofrecerá el concierto familiar Pedro y el lobo, una propuesta pensada para acercar a los más jóvenes al mundo de la música clásica a través de esta obra narrada y musicalmente rica. Posteriormente, el sábado 24 de enero, la OSRM celebrará un concierto conmemorativo de su 30 aniversario, en el que participarán la Orquesta de Aspirantes, la Orquesta de Jóvenes y la propia OSRM, interpretando entre otras obras la Sinfonía nº 1 Titán de Gustav Mahler, en una actuación especial que celebra la trayectoria y el legado de la orquesta en la Región de Murcia.

Tradición generacional

Estos conciertos de Año Nuevo se han convertido en un ritual cultural en la Región de Murcia, consolidado gracias a la colaboración entre la Fundación Cajamurcia, CaixaBank y la OSRM. Más allá de la música, representan un punto de encuentro entre generaciones: familias enteras, melómanos y nuevos públicos se reúnen para disfrutar de un inicio de año cargado de arte y emoción. La combinación de clásicos de Beethoven, Rossini, Brahms y Strauss hace que tanto expertos como principiantes puedan emocionarse con cada interpretación.