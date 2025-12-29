Solo un tercio de las muestras individuales en la Región de Murcia son de artistas mujeres

Entre 321 exposiciones individuales que se programaron en los últimos cuatro años en 13 museos y espacios artísticos de la Región de Murcia, 107 fueron protagonizadas por mujeres artistas, lo que representa el 33% —un tercio— de las muestras totales del periodo. Así lo refleja el avance del 'InformeMAV 2020-2024. Las artistas están aquí' elaborado por la Asociación Mujeres en las Artes Visuales (MAV) que ha contado con la colaboración del Instituto de las Mujeres (IMs) dependiente del Ministerio de Igualdad.

El estudio analiza la representación de las artistas en las 17 comunidades autónomas y se centra, sobre todo, en las muestras individuales. Toni Picazo, socia de MAV y gestora cultural, argumenta que las exposiciones individuales son "determinantes en la carrera de un artista", lo que permite que este aspecto sea clave para reflejar la disparidad de género entre artistas. Asimismo, revela que la Región se sitúa aún lejos de la paridad en este tipo de programaciones, si bien es cierto que ese porcentaje varía según el centro. Cuatro instituciones encabezan la igualdad: Espacio Molinos del Río, donde las artistas representan el 50% de la programación; la Universidad de Murcia, con el 42%; Red de Espacios Expositivos Municipales de Cartagena, con el 40%, y el Centro Párraga, con un 39%. Estos cuatro sobresalen entre los diez espacios expositivos seleccionados de la capital murciana, uno en Blanca, otro en Mula y la red de Cartagena; trece en total.

Más del 70% de las que exponen en solitario son menores de 50 años

Inercia discriminatoria

En estos últimos cuatro años, el informe observa una tendencia a la mayor representación de las artistas, por lo que el seguimiento continuado permitirá comprobar si ese crecimiento se consolida. Picazo atribuye a una "inercia heredada" de discriminación, tradicional en el sector del arte, la disparidad que aún continúa. Según indica, las mujeres ocupaban un "papel secundario" y "a falta de consideración del trabajo" que provocan una situación de infrarrepresentación que todavía pesa. "La inercia es que lo masculino es lo valioso, pero creo que se está debilitando. Incluso, a veces, se trata de olvidos inconscientes", reconoce.

Toni Picazo, gestora cultural y socia de la Asociación Mujeres en las Artes Visuales / L. O.

Por este motivo, el informe invita a cada institución a autoevaluarse. "Este estudio sirve para suscitar un debate en el sector y que de él salgan compromisos públicos y también por parte de los gestores", comenta Picazo.

Los resultados por comunidades y las propuestas se presentarán en la feria de arte ARCO

La gestora cultural sugiere que los museos y centros expositivos aseguren la continuidad de las artistas. Más del 70% de las que exponen en solitario son menores de 50 años, lo que permite observar una cierta discriminación por razón de edad en las programaciones: "Lo más difícil de una carrera artística, que no pasa en otras profesiones es continuar, porque dejas de ser novedad", concluye Picazo. El informe se presentará en su totalidad con los datos de las comunidades y propuestas de mejora en la próxima feria de arte ARCO, que se celebrará del 4 al 8 de marzo en el pabellón de IFEMA, en Madrid.