José Sacristán da voz a Ramón Gaya en el cierre de año de un Prado con récord histórico de visitantes

El Museo Nacional del Prado ha cerrado 2025 superando por tercer año consecutivo su récord histórico de visitantes, con un total de 3.479.838 personas antes de finalizar el año. Junto a este hito, la pinacoteca ha querido rendir homenaje a una figura clave del arte español del siglo XX nacida en la Región de Murcia: el pintor y escritor murciano Ramón Gaya.

El museo ha acompañado la difusión de sus datos anuales con un vídeo homenaje dedicado a Ramón Gaya (Murcia, 1910–2005), en el que el actor José Sacristán pone voz a fragmentos de Roca española, un ensayo publicado en 1953 que condensa la profunda relación del creador murciano con el Museo del Prado.

El gesto coincide con la donación al museo del manuscrito original de Roca española, realizada por su viuda, Isabel Verdejo, e incorporada ya a los fondos de la Biblioteca del Prado.

Un vínculo con el Prado desde la juventud

Ramón Gaya mantuvo un vínculo vital con el Museo del Prado desde que lo visitó por primera vez con solo 17 años, gracias a una beca del Ayuntamiento de Murcia. Aquel descubrimiento marcaría definitivamente su sensibilidad artística y su vocación, hasta el punto de definir el museo como “una especie de patria”, especialmente durante los más de veinte años que permaneció en el exilio tras la Guerra Civil.

Desde la propia institución subrayan que Gaya fue probablemente el artista del siglo XX más concernido por la importancia del Prado. Ese vínculo se reforzó durante su participación en las Misiones Pedagógicas de 1932, cuando copió obras maestras de la pinacoteca para llevar el arte a zonas rurales como parte de un auténtico “museo del pueblo”, reflejo de su compromiso cultural y social.

Las cifras de un año histórico

En cuanto a las cifras de público, el récord alcanzado este año supone 22.781 visitantes más que en 2024, cuando el museo cerró con 3.457.057 personas. Del total registrado en 2025 el 45,35 % accedió de forma gratuita y el 67,30 % fueron visitantes extranjeros El mes con mayor afluencia fue mayo, con más de 339.000 visitas, y el día de mayor concurrencia fue el 3 de mayo, con 17.484 personas.

Otras iniciativas culturales

El balance anual del Prado incluye también otras iniciativas destacadas, como la salida de reproducciones de obras maestras a espacios urbanos de localidades afectadas por la dana de octubre de 2024, o la celebración en septiembre de las 1.000 emisiones de sus directos en Instagram comentando Las Meninas.

Estos directos, que contaron con la intervención de Felipe VI, superan ya los 100 millones de visualizaciones, consolidando esta plataforma como uno de los principales canales de difusión del museo.