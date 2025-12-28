La región dispersa de poetas ‘Adonáis’

La ganadora del Premio Adonáis de Poesía Joven 2025, la caravaqueña Carmen María López, es la última de una larga lista de poetas publicados y galardonados por la colección de poesía, con 79 ediciones, la más longeva de la literatura española. En palabras de Carmen, ganar el Adonáis «une espiritualmente» con plumas como las de Ángel González, Claudio Rodríguez y Blanca Andreu.

Lola Tórtola, accésit en 2022 y Premio Nacional de Poesía Joven en 2024. | L.O.

También, con los 17 (ahora 18) premiados en la Región de Murcia —según recoge el también accésit del premio Andrés García Cuevas (1999) en La Región de Murcia en la Colección Adonáis. Ochenta años de historia compartida (Sudeste, 2023)— donde, en los últimos cuatro años, cuatro poetas han resultado ganadores o accésit. Una coincidencia que resulta inédita en las letras murcianas y que, sin embargo, según los cuatro ‘adonáis’ Luis Escavy, Andrés María García Cuevas, Lola Tórtola y Carmen María López, es pura «casualidad».

Andrés García Cuevas, accésit en 2021. | L.O.

La cuna geográfica es el único punto en común entre los cuatro del que, sin embargo, se han acababado dispersando. No hay posibilidad de asimilarlos a una generación poética. Lola Tórtola (1997 ), accésit en 2022 por Los dioses destruidos y Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández en 2024, sí que acierta a identificar una cierta corriente figurativa entre Escavy, García Cuevas y ella «probablemente consecuencia de la tendencia al realismo y lo figurativo del Adonáis». Pero a la vez, afirma: «Se ha tendido mucho a pensar en las últimas décadas a que si una persona nace en la misma fecha y en el mismo lugar, necesariamente tiene que compartir los mismos intereses literarios», cuenta al teléfono desde su casa en Murcia. Lo que propone es estudiar, dentro de cada generación, los autores de otras corrientes en los que se reconocen: «Mirarnos en nuestros mayores, más que en nosotros».

Luis Escavy (1994) fue el primero de los cuatro en ganar el premio en 2022 con su poemario Victoria Menor, un cancionero amoroso donde explora el final de una relación de pareja y la irrupción de otra; todo recorrido por una corriente espiritual y por influencias en la poesía latina y la griega que comparte con García Cuevas. Escavy es partidario de que «la formación literaria tiene que hacerla uno por su cuenta», cuenta al teléfono desde Úbeda donde es profesor de Latín y Griego, aunque reconoce a la poeta Dionisia García (1929) —hija adoptiva de Murcia— como su mentora.

«En Murcia pasa algo muy curioso y es que, a pesar de todo, hay muy poco grupo poético», subraya —con doce horas de diferencia desde Nueva Zelanda— García Cuevas, accésit en 2021 por Las Ciudades. Como autor del único censo de escritores publicados por la colección Adonáis, reconoce que «buena parte de los murcianos de la colección son desconocidos para la mayoría. Y también estaban un poco dispersos», puntualiza.

«Bautismo poético»

Lola Tórtola está segura de que «en Murcia, hay un crecimiento del interés cultural» propicio para este tipo de fenómenos. No obstante, tanto ella como García Cuevas —ambos residentes en Madrid— echan de menos oportunidades y espacios comunes en la poesía que sí encuentran en la capital.

Lo que sí comparten todos es el respeto por el premio. García Cuevas recuerda la gala en la que fue accésit como uno de los mejores días de su vida: «Un bautismo poético». A Escavy era el único premio que le interesaba porque ahí publicaban sus poetas admirados. Es él quien concluye con la clave de que el Adonáis haya reunido, en estos últimos cuatro años a los cuatro murcianos: «Es un premio que sabe reconocerlo todo». De esta forma, el premio es ejemplo de conexión entre poetas «dispersos» de un mismo territorio.