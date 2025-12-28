@Inmotiktok: "Inmobiliarias hay miles, pero como nosotros, ninguna, porque cada vídeo lleva nuestra esencia"

¿Quiénes sois cuando se apaga la cámara y dejáis de enseñar casas en redes? ¿Cómo es vuestro día a día fuera de TikTok?

Somos Juana Mari y Borja. Dos amigos primero y compañeros después que trabajan juntos desde hace casi una década ya a pesar de que nadie nos lo recomendaba. «Vais a perder la amistad si la mezcláis con trabajo», pero aquí seguimos incluso con más ilusión, ganas y confianza que el primer día.

Habéis conseguido algo poco habitual: convertir el sector inmobiliario en contenido viral. ¿En qué momento os disteis cuenta de que esto iba más allá de enseñar pisos?

Todo surgió por casualidad y de manera progresiva. Allá por 2017, el Mar Menor y la zona en general no pasaba por su mejor momento, por lo que las ventas y los precios se resintieron bastante. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que, además de playa en verano, éramos una zona con buen tiempo todo el año, sol radiante más de 300 días al año, tranquilidad, servicios, todo tipo de facilidades… y eso fue lo que nos propusimos dar a conocer a través de nuestras redes. No era común ver una inmobiliaria en redes, y menos haciendo un contenido más personal y de zona que de viviendas. Pero mira actualmente… ¿qué inmobiliaria no hace vídeos?

¿Recordáis el primer vídeo que explotó y os hizo pensar: «Esto está funcionando de verdad»?

El primer vídeo no, pero el primer cliente de redes sí. Llevábamos justo un año publicando sin aparente éxito hasta que un día llegó una clienta y nos dijo: «Me estoy separando, necesito vender rápido, con discreción, y sé que vosotros me vais a ayudar, ya que llevo meses siguiéndoos en redes». Y así fue como ese esfuerzo de un año, sin resultados aparentes, se vio recompensado no solo con la venta, sino con su confianza plena.

Vuestro tono es muy cercano, casi como si el espectador estuviera visitando la casa con vosotros, ¿es una estrategia pensada o sale así de forma natural?

Es una manera de hacer fácil lo difícil y que nos ayuda a ser constantes y ágiles. Subimos vídeos casi todos los días y no repetimos casas, por lo que sería imposible para nosotros llevar el negocio con todo lo que implica y además preparar guiones, planos, edición… de modo que la naturalidad y el hecho de ser nosotros mismos se han convertido en la mejor herramienta. Además, en un mundo donde todo el mundo hace vídeos a día de hoy, inmobiliarias hay miles, pero como nosotros, ninguna, porque cada vídeo de INMOTIKTOK lleva nuestra esencia.

En redes parece que vender casas es rápido y sencillo, ¿qué parte del trabajo inmobiliario no se ve nunca en TikTok?

En redes se ve la parte bonita, pero no se ve el trabajo que hay detrás. Hoy en día parece que todo el mundo puede abrir una inmobiliaria y triunfar en redes, pero la realidad es que en estos años hemos visto abrir y cerrar muchas agencias. Unas por falta de constancia, otras por falta de conocimientos o profesionalidad...ha que tener una base sólida en cuanto a procesos y sistema de trabajo. Los vídeos llevan horas de trabajo detrás, pero el día a día de la inmobiliaria y cada una de las operaciones, más.

¿Qué tienen San Pedro del Pinatar y la costa murciana para enganchar tanto a compradores… y a espectadores?

Vivimos en un lugar privilegiado. Un rincón extraordinario entre dos mares (Mar Menor y Mar Mediterráneo), Salinas, buenas comunicaciones con Murcia o Cartagena, a un paso de Orihuela Costa… en definitiva, hay opciones para todo y para todos lo que hacen De San Pedro del Pinatar y alrededores un lugar por descubrir donde siempre te acabas queriendo quedar. «Los mejores embajadores de la zona» nos han llamado muchas veces, y en cierto modo, así nos sentimos.

¿Creéis que las redes sociales han cambiado para siempre la forma de vender casas?

Por supuesto. Vender una casa a día de hoy con sus fotos y su video no es tarea fácil, pero imagina hace unos años, cuando no existían ni los portales inmobiliarios. Todo ha evolucionado mucho, especialmente después de la pandemia.

¿Os habéis encontrado con prejuicios por ser «los de TikTok» dentro del sector inmobiliario?

Actualmente no. En su momento sí. Tuvimos que aguantar las críticas de nuestros amigos o conocidos e incluso las de compañeros del sector. Pero algo habremos hecho bien cuando los que nos criticaban ahora nos siguen e incluso replican lo que llevamos años haciendo en redes.

Con tanta visibilidad, ¿cómo gestionáis la confianza del cliente y las expectativas que se crean en redes?

Con cautela,ya que nunca sabes la idea que se puede estar formando la persona que descubre una inmobiliaria, una casa, un lugar, una zona… a través de una pantalla. Somos muy cautos con aquellas personas que quieren comprar sin ver, sin visitar, e incluso sin conocer la zona.

¿Cuál ha sido la vivienda más sorprendente que habéis enseñado hasta ahora?

Este verano estuvimos en una villa con más de 100 años de historia, miles de metros de terreno y cientos de casas valorada en 4 millones de euros y perteneciente a unos coleccionistas de arte y antigüedades franceses que llevaban años reformando y decorando la vivienda con exquisito mimo y cuidado. Un verdadero lujo para alguien como nosotros que disfrute visitando y enseñando casas.

Para alguien que quiere comprar su primera vivienda, ¿cuál es el error más común que veis una y otra vez?

Iniciar la búsqueda de casa sin saber con qué presupuesto cuentas. Vivimos en una sociedad en la que nos han hecho creer que primero tenemos que encontrar la casa y luego buscar la financiación, pero las cosas no funcionan así. Primero es necesario saber de cuánto disponemos y después ponerse a buscar.

¿Qué no veríamos nunca en vuestro perfil, aunque garantizara millones de visualizaciones?

Nuestra vida personal, que reservamos solo para nosotros, y por supuesto todo lo que tuviera que ver con estafas, engaños o aquello que nosotros no quisiéramos como consumidores.

Y si mañana se apagan las redes sociales, ¿seguiría existiendo Inmotiktok? ¿Cómo os imaginaríais el proyecto?

Es algo que muchas veces nos hemos planteado y que da un poco de vértigo pensar. Las redes se han convertido en el motor de nuestra inmobiliaria, una ventana abierta al mundo y una fuente de trabajo. El hecho de tener a nuestros seguidores diversificados entre TikTok, Facebook, Instagram y YouTube hace que, si alguna de estas redes desapareciera, podríamos seguir presentes con las otras. WhatsApp también se ha convertido en una herramienta muy importante para nosotros, y es que no nos imaginamos teniendo que mandar de nuevo un email a un cliente o llamando por teléfono todo el día cuando actualmente nos comunicamos al 99% por mensaje.