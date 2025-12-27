Hansel y Gretel llegan al Teatro Circo de Murcia: “Una de nuestras premisas es que no sean cuentos de princesas”

Hansel y Gretel, el clásico de los hermanos Grimm llega al Teatro Circo de Murcia con una adaptación fresca y musical, pensada para el público infantil y familiar. La obra de teatro cuenta con adaptación de Juan Montoro Lara, música original de Pablo de Torres y Álvaro Halley (Belter Souls) y dirección de Jorge Fullana, y supone la cuarta producción de la compañía murciana Nacho Vilar Producciones tras El Mago de Oz, El Flautista de Hamelin y Los Músicos de Bremen.

Según Nacho Vilar, la elección del cuento no fue casual: “Una de nuestras premisas es que no sean cuentos de princesas. Los hermanos Grimm siempre nos han inspirado mucho y Hansel y Gretel nos parecía un título ideal para seguir ese camino”.

El reto del cuento

La historia sitúa a los protagonistas en un bosque bajo un extraño encantamiento, donde la familia se ve obligada a separarse, dejando a los niños confiados en que el bosque los proteja. La obra mantiene el suspense del cuento original, pero suaviza sus elementos más oscuros para el público infantil. “El mayor desafío era darle luminosidad a una historia que tiene momentos muy duros, como el abandono de los niños en el bosque, para que no resulte traumática”, explica Vilar entre risas.

Hay que darle luminosidad para que algunos hechos no resulten traumáticos Naco Vilar — Productor

El proceso creativo comenzó a principios de año, cuando el texto se cerró el 7 de enero, y continuó con la creación del espacio sonoro y la escenografía. Los ensayos arrancaron en septiembre y se prolongaron durante dos meses. “Hemos tenido dos meses intensos de ensayos, con el mismo rigor que cualquier otro montaje, especialmente porque va dirigido al público infantil”, señala el productor.

El musical incorpora música original y sorpresas que mantienen la esencia del cuento, pero aportan un enfoque único y contemporáneo. “Hay una gran sorpresa que prefiero no desvelar”, cuenta Vilar, manteniendo la intriga sobre el espectáculo.

Producción murciana

El reparto está formado por Samuel Berenguer, Noelia Camacho, María Cano, Sergio Alarcón, Alba Aracil, Jose Fernández y Sandra Roma, y la producción destaca por su carácter local: “Es una producción 100% murciana, salvo la diseñadora de vestuario. Creemos que hay que poner en valor el talento que sale de aquí”, comenta el productor.

Más allá de Murcia, la compañía tiene previsto llevar el musical a otras ciudades. “El día 3 y 4 ya estaremos en Aragón, y a partir de ahí comienza la gira”, confirma Vilar, quien resalta el valor educativo y moral de la historia: “Al final, aunque el cuento original es un cuento oscuro, tiene su moraleja. Ese es el valor que se le quiere dar a los niños”.

El espectáculo promete convertirse en una cita navideña para toda la familia, combinando humor, valentía y música, elementos que según Vilar son esenciales para que los niños vivan la experiencia en el teatro: “Creo que eso es lo que va a dejarse vivir en estos días al teatro”.