Evelyn Piñero: música como herencia

Los recuerdos musicales de Evve se tejen a través de las canciones en cintas de cassette que evocan y celebran el amor incondicional y la gratitud, creando vínculos eternos. La música como lenguaje universal convierte instantes cotidianos en tesoros imborrables; este no es sino el resultado de cantar junto a su madre desde muy chiquitita las canciones que sonaban en la radio. Una aliada, la radio, que acompaña a la nueva miembro de mi banda hasta el día de hoy.

Siempre tuvo clara su vocación musical; por más que las rondallas de Molina le diesen un "todavía tienes los deditos muy tiernos para tocar" por respuesta, jamás desistió en el intento de hacer sonar un instrumento de cuerda, ya fuese un laúd, una bandurria o esa primera guitarra que compró en una tienda de segunda mano y que era casi imposible de domesticar.

Una vocación forjada entre cuerdas y esfuerzo

A veces ocurre que el esfuerzo, la dificultad y la exigencia, como para esa niña autodidacta que aprendió a tocar la guitarra a través de tutoriales online, se traducen en la mayor recompensa. Y de ahí, como tantos jóvenes de la región, al bendito CreaMurcia, ese trampolín cultural que tanto bien ha hecho —y sigue haciendo— a la cultura musical murciana.

Su primer proyecto musical se mantuvo erguido hasta 2015 y, tras Frecuencia Ever, donde demostró tanto sus dotes de compositora como las vocales, pasó, junto a Bienve Campoy, a ser la mitad de un dúo que no deja de cosechar buenas y bonitas canciones: EVVE. Un proyecto que recoge sus frutos en forma de reconocimiento y premios musicales, tanto del público como de la crítica.

EVVE: canciones, reconocimiento y madurez artística

Safari fue el título de su primer EP, y hace pocos días acaban de estrenar un nuevo single como impulso de un nuevo trabajo. La canción lleva por título Fase de aceptación y ha sido grabada bajo la batuta de Jorge Guirao (Second), quien este mes de diciembre se ha subido dos veces al escenario del Teatro Circo para aceptar la concesión de Grupo Leyenda en los Premios Yepes de la Música y también del CreaMurcia. Con esta auténtica máquina de la composición y el ritmo pretenden seguir trabajando.

Evve ha sido reconocida como banda finalista en el festival Crearte de Molina, premio al mejor grupo debutante en los Premios de Música de la Región de Murcia y finalista a mejor álbum en los mismos premios. Seleccionados en el festival Estrenarte y banda sonora del documental La ciudad se mueve, de Alfonso Palazón.

La música fue su primer idioma, aprendido al calor de la radio y de la voz materna

Cuando hablamos del proceso creativo de Evve, tengo claro que es a dos bandas; cuando a alguno de los componentes le llega la inspiración, la comparten inmediatamente vía WhatsApp. Y aquí llega el momento álgido de la entrevista, inevitablemente acompañado de una sonrisa.

Por muchos es conocida la ternura que despiertan los animales, una respuesta biológica que activa nuestro instinto de cuidado, liberando oxitocina (la hormona del amor) y generando bienestar y vínculo afectivo. Evelyn me cuenta que las melodías más bonitas son las que “le vienen a la cabeza” mientras pasea por el campo con sus perros… y yo, ahora, entiendo muchas cosas.

Radio, inspiración y compromiso con la escena local

La nueva componente de mi banda siente una profunda devoción por la radio. Tuvo la oportunidad de formarse en Radio Nacional, en la Casa de la Radio, y realizar sus prácticas de periodismo en Radio 3, un sueño para alguien cuya pasión son las ondas y la música. Actualmente es multitarea en Radio Compañía, una emisora más pequeña que le exige labores de producción, realización y locución, lo que para ella se traduce en libertad absoluta a la hora de crear contenidos.

Conduce y dirige Fórmula Murciana, un espacio tan interesante y bonito como el mío, que le ha permitido descubrir —como a mí— la calidad, variedad y creatividad de la escena musical murciana.

El panorama musical en Murcia, según describe, es abismal; a veces le parece increíble que en esta región exista tanto talento y diversidad. La oferta es inmejorable, y si algo le apena es que muchas bandas se queden en el camino, quizá por falta de oportunidades. Por ello, como asignatura pendiente, nos insta al apoyo y reconocimiento del producto local, moción que suscribo sin reservas.

Defender la música local es, para Evelyn, una cuestión de convicción

La lista de reproducción que elaboran los miembros de mi banda suele ser fantástica, y la de esta molinense llena de talento y sensibilidad no se queda atrás: Feeling Good, en cualquiera de sus versiones, para alegrar un día gris; The Funeral de Band of Horses, que a menudo emociona; la versión de Wicked Game de HIM, altamente recomendable; Unchained Melody, para evocar tiempos pasados; Bizarre Love Triangle de Frente!, una maravilla sin filtros, solo guitarra y voz. Ludovico Einaudi la abstrae del mundanal ruido con cualquiera de sus composiciones. Sin olvidar una lista con centenares de artistas murcianos, donde suenan en bucle Mavica, Ruth o Ruto Neón.

Es una gozada que una artista, en femenino y mayúsculas, reconozca no haber sentido ese abismo de la industria por ser mujer, aunque matiza que la inclusión de bandas femeninas en festivales no debería regularse por contrato, sino surgir de una convicción natural. Una reflexión necesaria.

Me falta papel para seguir describiendo a Evelyn Piñero, la mitad de Evve: una delicia como música y como persona. Ha prometido que 2026 llegará cargado de bonitas canciones, sin más secreto que seguir trabajando por y para la música.