Cartagena Negra convoca el III premio Philip Marlowe

Cartagena Negra, las Jornadas de Literatura Negra, Policiaca y de Misterio, ha convocado la III edición del premio de novela Marlowe, un galardón que pone en marcha en marcha junto a la editorial Dokusou, que pertenece al grupo Quiero Ese Libro, y con quien ha firmado un convenio de colaboración. La iniciativa, que cuenta con el impulso del Ayuntamiento de Cartagena, dará la posibilidad al autor de la obra ganadora de publicar su propuesta, y se le entregará un premio dotado con 500 euros.

El plazo de recepción de originales se abre el próximo 1 de enero de 2026 hasta el 15 de marzo, y la obra premiada, como ya ocurriera en 2025, será presentada en el marco del festival, que se celebrará a principios de septiembre de 2026. Podrán participar en el premio todos los autores y autoras, de cualquier nacionalidad, con residencia legal en España, que presenten una novela inédita escrita en lengua castellana y encuadrada en los géneros de novela negra o thriller.

Las obras se presentarán exclusivamente en formato digital y se enviarán por correo electrónico a la siguientedirección: premio@quieroeselibro.es.

En el asunto del correo deberá indicarse de forma expresa: «III Premio de Novela Philip Marlowe» y firmadas únicamente con pseudónimo para garantizar el anonimato.

Con este convenio de colaboración, el festival de novela negra y la editorial Dokusou aseguran la continuidad de dicho premio, cuyos ganadores en las dos primeras ediciones fueron Jiménez Barbero y Salva Alemany.