El Teatro Circo de Murcia acoge el estreno del espectáculo musical familiar 'Hansel y Gretel'

'Hansel y Gretel', el musical de la productora Nacho Vilar Producciones se estrena el próximo día 26 de diciembre en el Teatro Circo de Murcia y permanecerá en esta marco hasta el día 30 con un total de nueve representaciones. El popular cuento de los hermanos Grimm ha sido adaptado por Juan Montoro Lara, con una música compuesta por Pablo de Torres y Álvaro Halley de Belter Souls y dirigido por Jorge Fullana. El espectáculo forma parte, del programa Navidad Fundación Cajamurcia

El bosque está preso de un extraño encantamiento y ya no es el paraíso que fue. Pero Hansel y Gretel se mantienen alegres con sus juegos y canciones. Cuando la situación se hace insostenible, la familia se ve forzada a separarse, dejando a los niños en el bosque confiando que este los proteja. Pero el Espíritu del Bosque está débil…

En lo más profundo del bosque, Hansel y Gretel encuentran una casa fantástica, llena de luces y colores, llena de chocolate, golosinas, azúcar, música y diversión… ¡Pero es la casa de una bruja encantadora que los hará bailar, divertirse… y engordar, engordar y engordar!

Con valentía y su eterno buen humor, los hermanos se enfrentarán a su destino, confiando en que nada podrá con ellos si permanecen unidos. Sea cual sea el peligro que les acecha, lo enfrentarán juntos.

El reparto está formado por Samuel Berenguer, Noelia Camacho, María Cano, Sergio Alarcón, Alba Aracil, Jose Fernández y Sandra Roma. 'Hansel y Gretel' es la cuarta producción de Nacho Vilar, tras los éxitos de El Mago de Oz, El Flautista de Hamelin, Los Músicos de Bremen y este nuevo trabajo.