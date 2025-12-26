¿Qué pasa con la música en la Región? (2)

Segunda parte de un balance en la que destacados personajes del mundo de la cultura analizan qué nos tiene preparado el futuro año 2026 en su ámbito. Este reportaje es una continuación del publicado este miércoles y que puedes consultar aquí

CUESTIONARIO 1. ¿Qué consideras lo más destacado en 2025? ¿Qué es, a tu juicio, lo más recordado? 2. ¿Cómo se presenta 2026? ¿Es optimista tu visión? ¿En qué te basas? 3. ¿Cuál es tu apuesta musical para 2026? Cita tres nombres a los que hay que seguir la pista. ¿Y tus deseos para 2026?

MANUEL ROBLES

1. La amplia oferta musical durante todo este 2025 en los múltiples escenarios de la región y sus programaciones. El éxito cosechado por algunos directos y sus aforos que se ofrecieron a lo largo del año: Arde Bogotá, Viva Suecia, Leiva y un largo etcétera.

2. Con optimismo. El sector está en constante transformación en los últimos años, con algunas particularidades como la vuelta de más de una generación senior —como nuevo público— a las programaciones de ciclos y festivales.

3. La solista británica Celeste. El polifacético Santiago Auserón, la innovadora Rocío Márquez y el increíble compositor Jorge Drexler. Mis mejores deseos para el sector y su factor humano, implicado en el continuo desarrollo de esta parte de la industria cultural.

EVELYN PIÑERO

1. Creo que ha sido un año para el recuerdo de muchos instantes con música en directo. Esta Región, uniprovincial, es la envidia de muchas comunidades por la oferta tan amplia y variada que realiza cada fin de semana. Empezando por las salas y teatros y continuando por festivales y ciclos que continúan en expansión. Reconozco que a veces lo complicado es saber con qué quedarse, por la gran cantidad de opciones. Pero no lo veo como un problema, sino como una oportunidad para el público.

2. El futuro siempre hay que afrontarlo con optimismo, y que sea el tiempo el que demuestre el acierto o el error. Pero además, a esta teoría propia le añadiría la evidencia de la que venimos en cuanto a apuesta por la música en la Región se refiere. Lo complicado en estos tiempos es encontrar hueco en una sala para poder tocar, porque la programación va a meses vista. Casi sucede lo mismo con los festivales, cuya oferta estilística no deja de crecer. Mi visión es optimista si la tendencia se mantiene. La gente tiene ganas de empaparse de cultura y música, aunque a veces el precio por las entradas o la velocidad de la venta lo dificulta.

3. Diría que puede ser un buen año para Sistema Nervioso, Helio y Airin.wav. Son nombres que van cogiendo impulso en la Región y pueden tener proyección. Mis deseos para 2026 son que suene mucha música murciana en más lugares públicos.

ÓSCAR GUZMÁN

1. Lo más destacado es la fructífera efervescencia del panorama musical murciano en general, y en nuestro caso con la explosión mediática de Ruto Neón. Lo más recordado, la primera edición de La Disquera, punto de encuentro de sellos independientes murcianos en los que nuestro proyecto de La Semilla se consolidó gracias a los amigos de SonBuenos, Grabaciones Vistabella, Perdición y Hurrah!.

2. Con ilusión y con nuevos trabajos, como el esperadísimo LP de Ruto con la recopilación de colaboraciones de primer nivel (quedan más), la joya en forma de EP de Airin.Wav, el transgresor LP de Pieles Sebastian o el rodaje del recién estrenado de Mare Carrier. Y sorpresas sueltas... Optimista siempre, pero ¿cómo no lo voy a ser con semejantes discazos por delante...?

3. Mi apuesta, y me refiero a grupos que aún no han eclosionado, serían Airin.Wav, Regular Crowd y Caries. Y algún proyecto que se está cociendo, pero que no quiero desvelar. Deseos musicales: que siga esa ilusión y compañerismo con que se vive la música en Murcia, y poder seguir formando parte de ella. Ojalá extrapolar ese ánimo a otras realidades fuera de la música, y tuviéramos un mundo más humano y colaborativo. ¡Feliz 2026!

RAFA SKAM

1. No estoy muy al tanto de las cosas que pasan. He oído que si Oasis y Radiohead volvían, que Rosalía sacaba nuevo disco o que Morrissey dejaba plantado al público en Madrid, pero tampoco me ha llamado mucho la atención ninguna de estas cosas… Para mí lo más recordado quizá habrá sido ver a The Soup Dragons en directo, en el Glas-Goes Pop. También el nacimiento de un nuevo y maravilloso festival, el VeryVeryFest.

2. Yo siempre soy optimista. No queda otra. Ahora mismo estamos grabando nuevas canciones de The Yellow Melodies, y ya hemos sido confirmados para dos festivales de renombre internacional, el Wales Goes Pop en Cardiff, en Gales (UK), y el Athens Pop Underground Fest & Convention, en Grecia, ¡con carteles de auténtico lujo!

3. The Cords, Autocamper y The Goods.

Deseos: ¡mucha salud e inspiración para hacer canciones, grabar discos y tocar en directo!

MAVI MARTÍNEZ

1. No sé ni por dónde empezar, ha habido de todo. Sin duda, el nuevo disco de Rosalía, Lux, ha sido sonadísimo, y un símbolo de que en 2025 ha habido algo más de riesgo creativo en la música mainstream. He vivido con especial ilusión la vuelta de Oasis o Radiohead. Pero sobre todo ha sido un año muy político. Hemos visto la música como campo de batalla geopolítico y ético, con el boicot a festivales del fondo KKR, o el desplante de España y otros países en Eurovisión. Por fortuna, no estamos anestesiados frente a la barbarie. Pero muchas dinámicas han seguido su curso como si nada, recordándonos que no somos inmunes frente a la banalidad del mal.

2. Optimista. La música en directo sigue creciendo, y aquí en nuestra región no dejan de aparecer iniciativas que admiro, como el trabajo conjunto de sellos independientes, que ha dado lugar a La Disquera. Pero conviene mirar con recelo al extremo opuesto. La entrada de fondos de inversión en los festivales está deteriorando la experiencia de la música en directo. Hay algo terrible en el reduccionismo del arte a métricas de rentabilidad y, además, se produce lo que se ha venido en llamar muy gráficamente ‘mierdificación’, es decir, pagar cada vez más por servicios cada vez peores. Es una práctica conocida en industrias como las aerolíneas low cost o en las plataformas de streaming, donde se extrae valor al servicio mientras se cobra por mantener lo que antes venía incluido. Hoy pagamos por el equipaje, por no ver anuncios o por volver a entrar al recinto de un festival.

3. Desde Bellasound nuestra apuesta es clara: Adiós, Noviembre, que está preparando un disco nuevo espectacular junto a Jorge Guirao (Second). Kilara, una banda que estamos seguros va a dar que hablar este próximo año. Y, de fuera de nuestras filas, Rata está viviendo un momento muy bueno y va a sonar mucho este próximo 2026.

En cuanto a los deseos, que vayamos recuperando la experiencia de sala frente a la cada vez más alienante de los macrofestivales.

YAYO DELGADO

1. El nuevo disco de Viva Suecia, Hecho en tiempos de paz, y su concierto en el Wizink. También, los 2 días de Arde Bogotá en Cartagena. Históricos.

2. Se está generando mucho y vienen artistas con mucha fuerza y desparpajo. Me baso en la buena salud de las salas, que es clave, en el éxito de ciclos como Microsonidos y en una buena salud en los festivales, que se asientan cada vez más con menos tirón en los carteles.

3. Rata, Gallopedro y Pálida Tez. Mis deseos: que todos los festivales sean un éxito, con especial atención al Concierto de Nuestras Vidas de Viva Suecia en Murcia… y lo próximo de Arde Bogotá.

ANTONIO PALAZÓN

1. 2025 ha sido un año clave para la industria musical murciana, porque ha confirmado algo que desde dentro ya sabíamos: la región no solo genera talento, sino que sabe detectarlo, acompañarlo y desarrollarlo con criterios profesionales.

Proyectos como Rata y Ruth Lorenzo (Son Buenos), Hoonine (Raw Music) o Ruto Neón (La Semilla Management) evidencian que el talento siempre ha estado ahí, pero que ahora existe una estructura real para sostenerlo. Lo verdaderamente destacable es que hoy las bandas y artistas de nuestra tierra cuentan con equipos, managers, discográficas y espacios preparados para acompañar carreras a medio y largo plazo. Eso marca la diferencia, y coloca a Murcia en una posición muy interesante dentro del mapa musical nacional.

2. Soy claramente optimista. Estoy convencido de que 2026 será el mejor año de la historia reciente de la música murciana y, además, un gran año para la música española en general. Nunca hemos tenido tantas bandas y artistas siendo referentes a nivel nacional e incluso internacional, y además en todos los géneros: desde el rock de Arde Bogotá o Alec López hasta el pop de Maldita Nerea, Kuve o Funambulista, pasando por el urbano de El Piezas o Julia Cry, o propuestas del nivel de Muerdo, Crudo Pimiento o Maestro Espada.

A esto se suma algo fundamental: nunca ha habido tantos profesionales y empresas sólidas trabajando en la industria musical regional. Managers, discográficas y/o productoras como Meteórica, Raw Music, La Semilla, Producciones Vistabella, Darlalata o Son Buenos, entre otras, conviven con una red de salas (Sala Mamba, Garaje Beat Club, Ítaca...) y festivales (Warm Up, Hermosa Fest, Fortaleza...) que permiten desarrollar proyectos con continuidad. Además, es imprescindible destacar el trabajo que viene realizando en los últimos años el Instituto de las Industrias Culturales de la Región de Murcia, que ha sabido entender las necesidades reales del sector y apoyar su crecimiento con una visión estratégica. Todas estas piezas encajan y explican por qué hoy la música ‘Made in Murcia’ vive uno de sus mejores momentos.

3. Mi apuesta es clara: 2026 será el año de ellas. Hoonine afronta una de las giras más importantes del año y su definitiva consolidación internacional. Julia Cry va a firmar, sin ninguna duda, uno de los mejores discos del año, y está demostrando ser una de las grandes creadoras de la región. Y Manva Negra es una auténtica revolución artística que no va a dejar indiferente a nadie. Y, si me permites añadir un cuarto nombre que dará muchísimo que hablar, lo escribo en mayúsculas: SAO. Juega en otra liga.

Mi deseo es que este sueño no se acabe. Hace más de veinte años, personas apasionadas y valientes se lanzaron a la piscina con la ilusión de convertir Murcia en una capital musical. Hoy muchos de ellos son managers, promotores, gestores culturales, responsables de salas o discográficas. Compañeros y compañeras a los que admiro profundamente y con los que me siento orgulloso de compartir este camino. Hablo de nombres como Isaac Vivero, Rafa Gómez, Antonio Aráez, Claudia Orellana, Alberto Vegara, Tonny Serrano, Carlos Hernández, Javier Tomás, César Marín, May Carrión, Alberto Hernández, Diego Garnés, Carlos Peñalver, y de tantos otros que me dejo en el tintero, pero que han sido —y sois— fundamentales para llegar hasta aquí. Hoy, en toda España, la pregunta es: ¿qué pasa en Murcia? Pues eso.

SERGIO MERCADER

1. 2025 para mí ha sido la confirmación de que se nos ha ido de las manos el tema de las entradas, los precios y los grandes conciertos. Hemos vivido una auténtica fiebre a la hora de comprar que me echa bastante para atrás. Y me temo que volverá a ser así en 2026.

2. No veo ningún gran cambio a la vista, ni en la música en general, ni en Murcia en particular. Seguimos con los mismos temas pendientes, y no parece que eso vaya a cambiar. Si nos centramos en Murcia, sigue pendiente un recinto público de eventos en condiciones; aún no veo una apuesta real de las instituciones por el talento local, las subvenciones y ayudas caen en los de siempre sin exigencias ni control, pero hay pequeños atisbos de luz como el Antioxidante de Bullas, el Epicentro de Mula o propuestas como Costera Sur, Cabo de Pop o Conga.

3. Joseluis ha demostrado este año que tiene un potencial enorme junto a su banda. Estoy deseando escuchar su segundo disco.

Rata se va a recorrer todo el país de festival en festival en 2026. Creo que será su año. A partir de ahí seguro que empiezan a llenar salas.

Y tras el EP con el que se ha presentado, el próximo año A Mares se meterá de lleno en su disco debut, y estoy seguro de que sorprenderá y comenzará a hacerse un hueco.

MIRIAM INIESTA

1.. Uno de mis descubrimientos de este año han sido los festivales más pequeños en sitios a poco más de una hora de Murcia, como el Pin Up Festival en Jávea o el Traska Rock en Peñas de San Pedro. Para mí, una de las sorpresas de este año ha sido Billy Tibbals, al que descubrí en el Caravaca Power Pop.

2. Supongo que hay que ser positiva y hay que dejarse sorprender precisamente apoyando los pequeños proyectos.

3. Creo que los chicos murcianos Yakuzza van a dar mucho de qué hablar con el disco que ahora mismo se encuentran grabando. Mis deseos para 2026 son que la gente que está empezando, y algunos de los que llevan tiempo, no lo tengan tan difícil para poder tocar en directo, O al menos no tener que pagar para ello.

TONI PEÑA

1. Destaco, un año más (ya van unos cuantos), el momento dulce que vive la Región, con una época dorada en la música, con artistas/grupos que emergen por momentos, exitosos festivales y conciertos, y sobre todo un apoyo en masa del público.

En lo personal, destaco 4 momentos para recordar: el concierto de Sanguijuelas del Guadiana en La Mar de Músicas, el concierto de Luar Na Lubre en Cartagena Folk (sobre todo el momento en acústico del apagón de luz que se produjo), el concierto de Viva Suecia en el BSide y el concierto de Leiva en Espacio Norte.

2. La Región de Murcia sigue creciendo, y así será en 2026, porque no se ve techo. Veo a un público entregado, instituciones y patrocinadores invirtiendo, y promotores cada vez más profesionalizados.

3. Apuesto a caballo ganador: por una Mar de Músicas con Ecuador como país invitado y muchas cosas por descubrir, y un Cartagena Folk que prepara una edición potente e interesante. Cito como nombres a seguir a Maestro Espada (de sobra ya conocidos, pero seguro con mucho por hacer y enseñarnos), Rata, con un directo muy bueno, y Pájaro Guía, un proyecto nuevo, en formación aún, pero que, por lo que he oído, va a sorprender.

Deseo un 2026 con espacio para otras músicas, y dando lugar a proyectos que se salgan del camino mayoritario y que exploren sin miedo. También que sigan creciendo y mejorando los profesionales dedicados al sector, en todos los ámbitos (técnicos, back liners, managers, promotores…).