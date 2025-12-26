La Filmoteca Regional rinde homenaje a Paco Rabal y apuesta por los Goya en 2026

La Filmoteca Regional Francisco Rabal de Murcia inicia 2026 con un homenaje único al centenario de Paco Rabal, uno de los actores más emblemáticos del cine español. La programación incluye 26 películas que recorren toda la carrera del actor, desde sus primeros papeles en los años 50 hasta las obras recientes impulsadas por su hijo Benito Rabal.

El ciclo comenzará el 9 de enero con el documental Paco, mi padre, presentado en persona por Benito Rabal, seguido de la icónica Los santos inocentes, y se cerrará el 12 de abril con Truhanes. Entre estas fechas, los espectadores podrán disfrutar de algunos de los títulos más icónicos del actor aguileño, como La honradez de la cerradura (13 de enero), Todos es posible en Granada! (20 de enero), Amanecer en Puerta Oscura (29 de enero), Viridiana (15 de febrero), Llanto por un bandido (27 de febrero), La religiosa (2 de marzo), Nazario (23 de marzo) y El beso de Judas (26 de marzo). Este recorrido repasa la impresionante trayectoria de Rabal, galardonado con el Premio Nacional de Cinematografía, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y la Medalla de Oro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Durante la presentación, a la que asistió la consejera de Cultura y Turismo, Carmen María Conesa, destacó que este homenaje es una forma de poner en valor la memoria y el talento de uno de los actores más universales, y de acercar al público de todas las edades el cine de calidad que representa la Filmoteca.

Carmen Conesa y Jorge Cruz, durante la presentación de la programación de la Filmoteca Regional para 2026 / L.O.

Cine español y Premios Goya

Además de por las películas de Paco Rabal, el cine español tendrá un protagonismo especial con un ciclo dedicado a las películas nominadas a los Premios Goya, donde cada título se proyectará en dos sesiones. Entre las cintas seleccionadas destacan Romería, de Carla Simón (7 y 11 de enero); El cautivo, de Alejandro Amenábar (8 y 10 de enero); Maspalomas, de José Mari Goenaga y Aitor Arregi (25 de enero); Siempre es invierno, de David Trueba (27 de enero y 1 de febrero); Un fantasma en la batalla, de Agustín Díaz Llanes (4 y 7 de febrero); Sorda, de la murciana Eva Libertad (10 y 15 de febrero); y Ciudad sin sueño, de Guillermo Galoe (16 y 21 de febrero). Este ciclo permite al público conocer lo más destacado del cine nacional reciente.

Cine y literatura

La programación mantiene su vinculación histórica entre cine y literatura con tres ciclos especiales: 'Madrugada Sangrienta. Stephen King en la gran pantalla', con adaptaciones del autor de misterio y terror como Carrie o Misery; 'Ego de escritor', centrado en personajes literarios; y 'Elemental, querido Watson', dedicado a Basil Rathbone como el eterno Sherlock Holmes.

Ciclos clásicos y nuevas propuestas

Las historias de Stephen King centrarán algunas de las proyecciones del próximo trimestre

No faltan los ciclos clásicos de la Filmoteca: 'Filmo y Familia', dirigido al público infantil; 'Mujeres Cineasta's, dedicado a directoras; 'La Sala de los Cineastas', con selecciones de grandes figuras del cine; los ciclos en colaboración con Amnistía Internacional; la 'Semana del Cine Espiritual'; y el 'Festival Sombra', de cine fantástico y de terror.

Este trimestre también se podrán ver ciclos dedicados a Marlene Dietrich y el arte de la seducción, la cineasta nórdica Anja Breien, los Relatos Cinematográficos de Portugal, así como programas sobre melodrama contemporáneo, Cine y Envejecimiento, Arquitectura del (des)amor y Cine y Trabajo. La Filmoteca estrena además la primera 'Muestra de Cine Vitivinícola', el ciclo 'Pantalla en Danza', con proyecciones de ballet, y la sección 'La película de su vida', con grandes clásicos de todos los tiempos.