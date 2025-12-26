Cine
La Filmoteca Regional rinde homenaje a Paco Rabal y apuesta por los Goya en 2026
Una serie con películas del actor aguileño formará parte de una programación especial que incluirá cine español, literatura y ciclos temáticos
La Filmoteca Regional Francisco Rabal de Murcia inicia 2026 con un homenaje único al centenario de Paco Rabal, uno de los actores más emblemáticos del cine español. La programación incluye 26 películas que recorren toda la carrera del actor, desde sus primeros papeles en los años 50 hasta las obras recientes impulsadas por su hijo Benito Rabal.
El ciclo comenzará el 9 de enero con el documental Paco, mi padre, presentado en persona por Benito Rabal, seguido de la icónica Los santos inocentes, y se cerrará el 12 de abril con Truhanes. Entre estas fechas, los espectadores podrán disfrutar de algunos de los títulos más icónicos del actor aguileño, como La honradez de la cerradura (13 de enero), Todos es posible en Granada! (20 de enero), Amanecer en Puerta Oscura (29 de enero), Viridiana (15 de febrero), Llanto por un bandido (27 de febrero), La religiosa (2 de marzo), Nazario (23 de marzo) y El beso de Judas (26 de marzo). Este recorrido repasa la impresionante trayectoria de Rabal, galardonado con el Premio Nacional de Cinematografía, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y la Medalla de Oro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.
Durante la presentación, a la que asistió la consejera de Cultura y Turismo, Carmen María Conesa, destacó que este homenaje es una forma de poner en valor la memoria y el talento de uno de los actores más universales, y de acercar al público de todas las edades el cine de calidad que representa la Filmoteca.
Cine español y Premios Goya
Además de por las películas de Paco Rabal, el cine español tendrá un protagonismo especial con un ciclo dedicado a las películas nominadas a los Premios Goya, donde cada título se proyectará en dos sesiones. Entre las cintas seleccionadas destacan Romería, de Carla Simón (7 y 11 de enero); El cautivo, de Alejandro Amenábar (8 y 10 de enero); Maspalomas, de José Mari Goenaga y Aitor Arregi (25 de enero); Siempre es invierno, de David Trueba (27 de enero y 1 de febrero); Un fantasma en la batalla, de Agustín Díaz Llanes (4 y 7 de febrero); Sorda, de la murciana Eva Libertad (10 y 15 de febrero); y Ciudad sin sueño, de Guillermo Galoe (16 y 21 de febrero). Este ciclo permite al público conocer lo más destacado del cine nacional reciente.
Cine y literatura
La programación mantiene su vinculación histórica entre cine y literatura con tres ciclos especiales: 'Madrugada Sangrienta. Stephen King en la gran pantalla', con adaptaciones del autor de misterio y terror como Carrie o Misery; 'Ego de escritor', centrado en personajes literarios; y 'Elemental, querido Watson', dedicado a Basil Rathbone como el eterno Sherlock Holmes.
Ciclos clásicos y nuevas propuestas
Las historias de Stephen King centrarán algunas de las proyecciones del próximo trimestre
No faltan los ciclos clásicos de la Filmoteca: 'Filmo y Familia', dirigido al público infantil; 'Mujeres Cineasta's, dedicado a directoras; 'La Sala de los Cineastas', con selecciones de grandes figuras del cine; los ciclos en colaboración con Amnistía Internacional; la 'Semana del Cine Espiritual'; y el 'Festival Sombra', de cine fantástico y de terror.
Este trimestre también se podrán ver ciclos dedicados a Marlene Dietrich y el arte de la seducción, la cineasta nórdica Anja Breien, los Relatos Cinematográficos de Portugal, así como programas sobre melodrama contemporáneo, Cine y Envejecimiento, Arquitectura del (des)amor y Cine y Trabajo. La Filmoteca estrena además la primera 'Muestra de Cine Vitivinícola', el ciclo 'Pantalla en Danza', con proyecciones de ballet, y la sección 'La película de su vida', con grandes clásicos de todos los tiempos.
Apertura del Museo
Espacio Museo
Además, este primer trimestre los visitantes podrán conocer el nuevo espacio musealizado de la Filmoteca, que incluye proyectores históricos y los laboratorios de conservación y restauración, donde se trabaja en la preservación de archivos cinematográficos de la Región de Murcia. La consejera subrayó que abrir este espacio al público permite visibilizar la labor de conservación y recuperación del patrimonio cinematográfico, un valor añadido de la Filmoteca para toda la ciudadanía.
En 2025, más de 90.000 personas disfrutaron de la Filmoteca Regional, incluyendo las proyecciones del cine de verano en el auditorio del Parque Fofó, consolidando al centro como un referente cultural en la Región. Toda la programación del primer trimestre, con entradas a un precio único de 2,5 €, se puede consultar en la web oficial de la Filmoteca.
- La nieve vuelve a la Región de Murcia por Navidad
- Día de Navidad pasado por agua en la Región: esta es la previsión para este jueves
- En Imágenes | Murcia y Cartagena se lanzan a la calle para celebrar la Tardebuena
- El TSJ vuelve a dar la razón al concejal de Las Torres de Cotillas sancionado por su empresa
- La Tardebuena de Cartagena, en imágenes
- De Netflix a Hollywood: la Región de Murcia vive su auge como escenario de cine y series
- Buscan a una persona desaparecida tras caer al Río Segura
- La Tardebuena de Murcia, en imágenes