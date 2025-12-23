Jorge de la Cruz, Marc Mateos Monteagudo y Sbah exponen en las Bóvedas del Almudí de Murcia

Las históricas Bóvedas del Almudí se convierten nuevamente en escaparate de la creación contemporánea con tres nuevas exposiciones que estarán abiertas al público hasta el próximo 28 de febrero. En la inauguración de estas muestras, organizada por el Ayuntamiento de Murcia a través de la Concejalía de Cultura e Identidad, se destaca "la apuesta municipal por una programación cultural estable, diversa y de calidad capaz de dinamizar el centro histórico y acercar el arte contemporáneo a todos los públicos".

Las propuestas

Las exposiciones seleccionadas, elegidas entre 30 propuestas, podrán visitarse de manera simultánea y ofrecen diferentes miradas sobre la creación artística actual. En la primera bóveda, Jorge de la Cruz presenta Darkness is the Substance of Life, una instalación 'site-specific' que reflexiona sobre la oscuridad como elemento esencial de la existencia. La obra combina una pintura de grandes dimensiones realizada expresamente para el espacio con esculturas que burbujean, se retuercen y brotan, generando un entorno de intensa carga conceptual y visual.

En la segunda propuesta, Marc Mateos Monteagudo ofrece La luz de una estrella que se apagó hace tiempo, un trabajo que explora la memoria, el tiempo y la persistencia de aquello que permanece incluso después de desaparecer. La instalación invita al espectador a contemplar el delicado espacio entre lo que vemos y lo que ya no está, creando un diálogo sobre la identidad que se mantiene viva mientras la luz la hace perceptible.

Completa el recorrido Sbah con Trazos, una exposición donde el gesto, la línea y la expresividad se convierten en protagonistas de un discurso artístico directo y personal. Reconocido internacionalmente, Sbah recibió en mayo de 2024 el galardón al mejor mural del mundo otorgado por la plataforma Street Art Cities, consolidando su relevancia dentro del panorama del arte urbano contemporáneo.

Con estas tres exposiciones, las Bóvedas del Almudí apuestan desde un espacio singular a la adaptación a propuestas artísticas contemporáneas. La programación, mezcla de nuevos talentos y artistas de referencia, ofrece al público experiencias artísticas innovadoras, acercando el arte contemporáneo a todos los públicos a lo largo de todo el año.