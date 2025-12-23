Humor ácido y conflictos amorosos inauguran el programa del Luzzy

El salón de actos del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, en Cartagena, estrena el año con una variada programación de cinco obras que llevarán a escena conflictos amorosos, humor ácido y actualizaciones de los clásicos teatrales. La temporada comenzará el próximo 29 de enero y concluirá el 23 de abril con una amplia variedad de representaciones de la escena nacional, regional y local. El teatro se abre a todos los públicos al precio de seis euros por entrada, que ya se pueden adquirir a través de la web www.cultura.cartagena.es, o en la misma taquilla del Luzzy al mismo precio, pero solo los miércoles de 10 a 14 horas. Las personas mayores de 65 años obtendrán descuentos en sus localidades.

Arena Teatro actuará con ‘La Celestina. Hilando Fino’ el 23 de abril. | L.O

Se trata de una oportunidad única de asistir por un reducido precio a representaciones de dramaturgos tan reconocidos como Juan Mayorga. El también académico de la RAE presenta el 26 de febrero, a las 20 horas, su obra ganadora del Premio Max a mejor autoría en 2008. El chico de la última fila trata sobre maestros y discípulos, sobre personas que ya han vivido demasiado y las que están aprendiendo a mirar, encarnadas en un profesor de literatura de instituto, rodeado de jóvenes poco interesados por los clásicos, a excepción de Claudio, en el que repara por la calidad de sus textos.

Dramas de ‘likes’ y memes

Las compañías murcianas Teatro del limo y DDM Teatro se alían para inaugurar el primer trimestre de la temporada con la obra Sample el próximo 29 de enero. ‘Likes’, memes e ‘incluencers’ se cuelan en esta obra sobre el éxito y el postureo en redes que tensiona la relación de sus protagonistas, Roberto y Aitana.

¿Qué pasaría si uno de esos bancos del parque, aquellos que son testigos silenciosos de la vida cotidiana, empezaran a articular palabras? Es lo que se preguntaron en la compañía Spasmo Teatro para dar vida a uno de esos bancos en Show Park, que se representará el 12 de marzo. Una obra en la que la vida cotidiana se vuelve alucinante y absurda, un espectáculo con humor, ritmo y sorpresa envuelta en una cuidada banda sonora.

Antes del arranque de la Semana Santa, el centro cultural propone el 29 de marzo una función diferente al resto de obras del programa. Discípulo Amado es un monólogo en el que el actor manchego Franz Gómez se mete en la piel de San Juan Evangelista para representar un relato sensible de la palabra de Dios. La obra, que huele a incienso, emocionará como cualquier procesión transmitiendo el mensaje cristiano de esperanza.

El broche a esta primera remesa de obras en el salón de actos del centro cultural cartagenero lo pondrá una representación clásica pero renovada: La Celestina. Hilando fino. Respetando la trama original del siglo XV y con un toque de humor, la propuesta de Arena Teatro el 23 de abril será única y genuina, con el objetivo de acercar a su autor, Fernando de Rojas, a todo el público, tanto juvenil como adulto. Dotada de una dinámica escénica y la frescura que conserva la compañía con mas de 35 años de experiencia, esta ‘celestina’ vuelve a colocar el amor y el deseo clásicos bajo la lupa de la contemporaneidad.