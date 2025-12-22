Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trece muestras y un ciclo de conferencias estrenarán el nuevo festival bienal Foto Fest

El proyecto, que se celebrará cada dos años, repartirá las exposiciones por diferentes espacios desde el 30 de enero al mes de abril

Exposición fotográfica en el auditorio El Batel, en Cartagena.

Exposición fotográfica en el auditorio El Batel, en Cartagena. / L.O.

L.o

Nace en Cartagena el nuevo festival Foto Fest 2026 con el que el municipio recupera sus lazos históricos con la fotografía. La programación incluye hasta trece exposiciones de fotógrafos del panorama actual que se inaugurarán simultáneamente el 30 de enero y que podrán visitarse hasta Semana Santa, repartidas por diferentes espacios de la ciudad: el Palacio Consistorial, el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, sala Domus del Pórtico, sala Dora Catarineu, Museo Regional de Arte Moderno (MURAM), el Museo del Teatro Romano o la Fundación Cajamurcia. Además, un ciclo de conferencias abordará la situación de la fotografía en la Región de Murcia.

Bajo la dirección artística del fotógrafo Juan Manuel Díaz Burgos, el proyecto busca convertirse en una referencia en la Región de Murcia. «Foto Fest Cartagena nace con un espíritu documentalista amplio y generoso, entendiendo la fotografía como una herramienta para observar la realidad desde la empatía, la reflexión y la creación. El festival que se celebrará cada dos años va a proponer una mirada profunda a proyectos de largo recorrido que invitan a pensar sobre la vida, la identidad, la memoria y el entorno contemporáneo», explicó el concejal de Cultura, Ignacio Jáudenes.

La programación incluye hasta trece exposiciones de fotógrafos del panorama actual

Las calles del municipio también se convertirán en una galería al aire libre con la exposición 'Caleidoscopio’: más de 200 imágenes firmadas por 65 fotógrafos regionales.

