Cultura abre una convocatoria de 600.000 euros para atraer a la Región de Murcia dos grandes rodajes audiovisuales

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes ha abierto el plazo para solicitar las ayudas a la atracción de rodajes audiovisuales, una línea dotada con 600.000 euros cuyo objetivo es captar en la Región de Murcia dos grandes producciones audiovisuales con un presupuesto superior a los dos millones de euros cada una.

La convocatoria se enmarca en ‘Conexión Internacional ICA’, el plan de internacionalización de las industrias culturales y creativas impulsado por el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), y supone un nuevo paso en la estrategia regional para consolidar el sector audiovisual y reforzar su proyección exterior.

Refuerzo del sector audiovisual

Según explicó el director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, en las últimas semanas se han puesto en marcha "ayudas por cerca de cinco millones de euros dirigidas al sector audiovisual, que abarcan desde la atracción de grandes producciones hasta el apoyo a nuevos talentos y a las productoras regionales en todas las fases de una obra, desde el desarrollo inicial hasta su distribución".

Mejoras en la convocatoria

La línea específica para la atracción de rodajes ya se había convocado en ediciones anteriores, aunque en esta ocasión presenta mejoras acordadas con el sector. Entre los principales cambios, se ha elevado el presupuesto mínimo exigido a las producciones, que pasa de 1,4 millones a más de dos millones de euros, y se ha duplicado el importe máximo de la subvención, que alcanza ahora los 300.000 euros por proyecto.

Además, las productoras beneficiarias deberán realizar una inversión mínima de 900.000 euros en la Región, lo que pretende reforzar el impacto económico directo sobre el tejido local.

Plazos y gastos subvencionables

El plazo de presentación de solicitudes se abrió este domingo y la convocatoria se resolverá por concurrencia no competitiva. El periodo de ejecución de los proyectos subvencionados se extiende del 1 de enero de 2026 al 31 de julio de 2027.

Entre los gastos subvencionables se incluyen aquellos directamente vinculados al rodaje en la Región de Murcia, como la contratación de servicios técnicos y artísticos locales, alojamiento, hostelería y catering, alquiler de espacios, transporte, construcción de decorados, adquisición de material fungible, tasas administrativas y trabajos de postproducción.

Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del 19 de diciembre y en el apartado de ‘Convocatorias’ de la página web del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes.