Aniceto Roca, dramaturgo: «La frescura y las ganas de reír de un niño son iguales en todas partes»

El auditorio municipal de Calasparra recibe el íntimo y poético espectáculo ‘Cuentos Mágicos Kamishibai’, con el que la veterana compañía murciana Teatro Los Claveles invita a la imaginación. Se trata de una puesta en escena de teatro, títeres y música en directo que recupera la tradición japonesa del ‘kamishibai’.

‘Kamishibai’ significa literalmente en japonés ‘arte dramático en papel’. Se originó en los templos budistas hacia el siglo XII y es desde ese momento una manera de contar historias en público que se sigue utilizando en nuestros días. Las imágenes en aquella primera época eran la mejor forma de comunicarse con el pueblo que era en su mayor parte analfabeto. Es una caja llena de sorpresas, cualquier cosa cabe dentro desde un gigante, a un guisante, desde una mariposa a un colibrí. Cuando esta caja se abre crea un escenario en el que alrededor de él se reúne su audiencia, todo el mundo está atento porque el dibujo impreso en la lámina que vemos nos pone en antecedentes, nos introduce en la escena, pero todos queremos escuchar qué va a pasar. Es el milagro puro de la comunicación y ahí́ es donde reside su magia.

Un arte en papel, ¿qué nos vamos a encontrar en Calasparra?

Se trata de una forma de hacer teatro de títeres. Nosotros lo hemos adaptado a nuestra forma de trabajar, tomando esta legendaria tradición del ‘kamishibai’, que realmente de lo que se trata es de contar historias, a través de unas láminas con unos dibujos. Interpretando esos dibujos siguiendo un guion o una historia. El ‘kamishibai’ en Japón era un trabajo muy similar a que realizaban los titiriteros andariegos, que recorrían los caminos de Europa, haciendo llegar el teatro a todos los rincones. Eran como los telediarios de la época, porque iban contando acciones y acontecimientos que habían ocurrido en otros lugares. Nosotros tomando esa forma de contar, hemos preparado tres historias cortas, con música en directo. Además, llevamos una temática muy enfocada al público infantil.

Aún sigue muy vigente. De hecho, al ser una forma de teatro de fácil acceso, teníamos muy presente esta técnica, pero fue concretamente durante la pandemia cuando pensamos en ponerla en marcha. Supone una manera de hacer teatro sin necesidad de acercarte al público y se podían mantener las distancias. Pasó la pandemia, el espectáculo funciona de maravilla, y ahora después de la función estamos abiertos a que el público nos pregunte y que se puedan acercar a ver con detenimiento las imágenes de las láminas.

¿Cómo descubre este arte?

Nosotros no paramos de indagar, llevamos mucho tiempo trabajando en el mundo de los títeres y hemos trabajado en casi todas las técnicas. El ‘kamishibai’ es bastante conocido dentro de la gente que nos dedicamos a este tipo de teatro. En una de las giras que realizamos por Asia tuvimos la suerte de ver a compañeros trabajando con esta técnica y decidimos incorporarla a nuestro repertorio, al igual que en otra ocasión estuvimos trabajando en Sicilia y decidimos hacer un teatro de guante. No paramos, cada nuevo espectáculo para nosotros tiene que ser un reto, esa cuestión nos mantiene muy vivos.

¿Cómo es el proceso constructivo? Porque hay todo un arte detrás.

En Teatro Los Claveles, siempre partimos de la historia. Tenemos que ver qué y cómo queremos contar, para nosotros eso es lo más importante. Una vez que tenemos claro la dramaturgia planteamos la técnica y cómo queremos hacerlo. En este caso son tres historias de creación propia y muy enfocadas en el público infantil, en el sentido de que son temáticas que a ellos les toca muy de lleno. Una de ellas está basada en los cuentos tradicionales, en un bosque con animales. La segunda está enfocada al tema de las mascotas y el último, a ver cómo reaccionas ante una situación novedosa. Todo con un claro mensaje, pasárselo muy bien y disfrutarlo. Luego es muy importante que todo lo que veas durante la función se ponga en común con tus amigos o tu familia, para que el teatro no solo sea el momento de la representación, sino que genere una serie de estímulos y recuerdos importantes.

Estamos cerrando 2025, un año donde han estado presentes en muchos sitios.

Ha sido un año donde nos hemos movido bastante. Además de estar en festivales en España y Europa, también hemos conseguido llevar nuestros espectáculos a Colombia, así como una serie de funciones por diferentes regiones de Tailandia. Por otro lado, una de las tradiciones que estamos recuperando es el ‘Retablillo de don Cristóbal’, de Federico García Lorca, con canciones en directo y el texto del poeta. Hemos tenido la suerte de llevarlo este año a Granada, a la casa del poeta en la cuesta de San Vicente.

¿Cómo se ve el teatro infantil fuera de nuestras fronteras?

Exactamente igual que en España, la gente tiene ganas de disfrutar, pasárselo bien con la familia y hay una cosa que nos preguntan mucho: cómo son los niños en otros países. Los niños son niños en todos lados, es el mismo parámetro y gracias a que eso es así, nos podemos comunicar. Cuando vamos a ciertos sitios donde el idioma es complicado, todo son imágenes y el texto es mínimo, por lo que hay un entendimiento y una forma de comunicarse. La frescura, la ingenuidad y las ganas de reírse del niño se mantiene en todas partes.

¿Próximos proyectos en 2026?

Tenemos varios planteamientos para hacer diferentes giras fuera de España, pero todavía es pronto para ponerles fechas.