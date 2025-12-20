José Sacristán, Javier Gutiérrez, Pepe Viyuela y Mocedades encabezan la programación teatral de Lorca para el primer semestre

El Auditorio Margarita Lozano de Lorca acogerá durante el primer semestre del año una amplia programación teatral y musical que reunirá a algunos de los nombres más destacados de la escena nacional. Actores como José Sacristán, Javier Gutiérrez y Pepe Viyuela, junto a propuestas musicales como Mocedades y Rafael Basurto, figuran entre los principales atractivos de una agenda que se desarrollará entre enero y mayo.

La programación combina teatro de texto, música en directo, ópera, ballet, circo y espectáculos familiares, con funciones dirigidas a público adulto e infantil, además de sesiones concertadas para centros educativos. Todas las representaciones tendrán lugar en el Auditorio Margarita Lozano, uno de los espacios culturales de referencia en Lorca.

Enero: Juan Mayorga abre la temporada

La temporada se inaugurará el 17 de enero con Los yugoslavos, obra escrita y dirigida por Juan Mayorga, protagonizada por Javier Gutiérrez, junto a Natalia Hernández, Luis Bermejo y Alba Planas. La pieza reflexiona sobre la memoria, la identidad y los vínculos humanos, a partir de personajes unidos por un lugar que nunca llegan a visitar.

Ese mismo mes, el público podrá disfrutar del ballet El Cascanueces, a cargo del Ballet de Kiev, en una función solidaria a beneficio de UNICEF, además de la comedia musical Las nueve y cuarenta y tres, incluida en el Circuito Profesional de las Artes Escénicas y la Música.

Febrero: José Sacristán y Pepe Viyuela

El mes de febrero estará marcado por la presencia de José Sacristán, que interpretará El hijo de la cómica, una adaptación escénica de textos autobiográficos de Fernando Fernán Gómez, dirigida por el propio actor y acompañada de una cuidada propuesta audiovisual.

Otro de los platos fuertes será La risa en verso, el recital protagonizado por Pepe Viyuela, junto al barítono Luis Santana y el pianista Víctor Carbajo, una propuesta que combina humor, poesía y música.

La programación familiar incluirá el musical Un paseo por Disney, un espectáculo dirigido al público infantil y familiar, con canciones emblemáticas del universo Disney y una puesta en escena apoyada en proyecciones y efectos visuales.

Marzo: circo, teatro infantil y ópera

Marzo traerá a Lorca el espectáculo TRASH!, de Yllana y Töthem, una propuesta de comedia gestual, percusión y reciclaje que reflexiona sobre el consumismo y el uso de residuos a través del humor y la música.

El público infantil contará con funciones como Y entonces… CATAPLÁN, de la compañía Pupa Clown, y sesiones escolares concertadas de La isla del tesoro.

Obras infantiles, ballets y ópera, como 'La bohème', también tienen cabida en la programación

El apartado lírico llegará con la representación de La Bohème, de Giacomo Puccini, a cargo de Opera 2001, una de las óperas más representadas del repertorio italiano, ambientada en el París bohemio del siglo XIX.

Abril: circo contemporáneo y música

En abril, el circo contemporáneo tendrá su espacio con La premiere, de Teatrapo Producciones, un espectáculo que fusiona teatro y técnicas circenses desde el humor y la narrativa escénica.

La música llegará el 18 de abril con el concierto de Mocedades y Los Panchos (Rafael Basurto), dentro de su gira Si tú me dices ven – Tour 2026, una cita que reunirá sobre el escenario a dos referentes históricos de la música en español.

Mayo: teatro contemporáneo y cierre familiar

La programación del primer semestre se cerrará en mayo con Cría cuervos, de la compañía Deconné, una obra de teatro contemporáneo que aborda los conflictos personales y la identidad desde una mirada coral.

El broche final lo pondrá el espectáculo familiar Viaje al centro del cuerpo humano, de Spasmo Teatro, una propuesta de humor y divulgación científica pensada para todos los públicos.

Programación completa Enero 17 de enero : Los yugoslavos, de Juan Mayorga, con Javier Gutiérrez

: Los yugoslavos, de Juan Mayorga, con 25 de enero : Nada es lo que parece, magia con Dakris

: Nada es lo que parece, magia con 27 de enero : El Cascanueces, Ballet de Kiev (función solidaria)

: El Cascanueces, (función solidaria) 30 de enero: Las nueve y cuarenta y tres, comedia musical Febrero 6 de febrero : El hijo de la cómica, con José Sacristán

: El hijo de la cómica, con 13 de febrero : La risa en verso, con Pepe Viyuela

: La risa en verso, con 19 de febrero : Un paseo por Disney, musical familiar

: Un paseo por Disney, musical familiar 27 de febrero: Hay que deshacer la casa, Doble K Teatro Marzo 6 de marzo : TRASH!, Yllana & Töthem

: TRASH!, Yllana & Töthem 9 de marzo : La isla del tesoro (función escolar)

: La isla del tesoro (función escolar) 11 de marzo : Y entonces… CATAPLÁN, Pupa Clown

: Y entonces… CATAPLÁN, Pupa Clown 13 de marzo: La Bohème, de Puccini (Opera 2001) Abril 17 de abril : La premiere, circo contemporáneo

: La premiere, circo contemporáneo 18 de abril : Mocedades y Los Panchos (Rafael Basurto) – Si tú me dices ven

: – Si tú me dices ven 22 de abril: Nube, Nube, teatro infantil de títeres Mayo 8 de mayo : Cría cuervos, compañía Deconné

: Cría cuervos, compañía Deconné 14 de mayo: Viaje al centro del cuerpo humano, Spasmo Teatro

Las entradas pueden adquirirse a través de la web del Auditorio Margarita Lozano, la plataforma Bacantix y en la taquilla del Teatro Guerra. La programación completa, con fechas, horarios y precios, está disponible en los canales oficiales del auditorio.