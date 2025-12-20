Teatro
Cuentacuentos musicales para toda la familia en el Museo Ramón Gaya durante la Navidad
Espectáculos Faustino Sáez organiza un ciclo de seis cuentacuentos con narración oral, música en directo y participación del público familiar
El Museo Ramón Gaya acogerá durante las fiestas navideñas y los primeros días de enero una programación especial de cuentacuentos musicales interactivos dirigida a público familiar. La iniciativa, a cargo de Espectáculos Faustino Sáez, combina narración oral, música en directo, canciones y participación del público, con propuestas pensadas para todas las edades y entrada gratuita.
Los espectáculos
El ciclo reúne seis espectáculos con universos narrativos propios. Estos cuentos comenzarán con Aventura pirata, el sábado 20, que invita a acompañar al capitán John Sparragus en un viaje lleno de humor y acción, mientras que La historia sin fin, inspirada en la obra de Michael Ende, propone un recorrido por Fantasía y reivindica el poder de la imaginación y la lectura. Wonka y su fábrica de chocolaterecrea los orígenes del célebre chocolatero en un relato fantástico y musical.
Completan la programación El país de los sueños, protagonizado por Morfeo, guardián del mundo onírico; Los cuentos de los elfos, que se estrenará en enero con historias de amistad y valentía ambientadas en un bosque encantado; y El soldadito de plomo, adaptación musical del clásico cuento sobre la perseverancia y los sueños.
Los espectáculos, con una duración aproximada de entre 45 y 60 minutos, se celebrarán en el Museo Ramón Gaya con acceso libre hasta completar aforo.
Fechas y horarios
Sábado, 20 de diciembre de 2025, a las 18.00 horas: Aventura pirata
Martes, 23 de diciembre de 2025, a las 12.00 horas: La historia sin fin
Viernes, 26 de diciembre de 2025, a las 18.00 horas: Wonka y su fábrica de chocolate
Sábado, 27 de diciembre de 2025, a las 18.00 horas: El país de los sueños
Sábado, 3 de enero de 2026, a las 12.00 horas: Los cuentos de los elfos
Domingo, 4 de enero de 2026, a las 12.00 horas: El soldadito de plomo
