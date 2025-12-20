El Archivo General de la Región exhibe la última etapa fotográfica de Carlos Gallego

El Archivo General de la Región de Murcia acoge desde el viernes la exposición Carlos Gallego: últimas miradas (1999-2002), una muestra que revisa la etapa final de producción de uno de los fotoperiodistas más relevantes de la Región. La exposición coincide con el 20 aniversario de la muerte del fotoperiodista (1958-2005) y reúne 90 fotografías en color realizadas en Cartagena entre 1999 y 2002.

La muestra, que se podrá visitar hasta el 27 de febrero de 2026, está compuesta por imágenes procedentes del fondo fotográfico adquirido por la Comunidad Autónoma en 2008, hoy conservado en el Archivo General.

La transición al mundo digital

Las fotografías seleccionadas corresponden a un periodo clave en la historia reciente de la imagen: la transición de la fotografía analógica a la digital. En el caso de Gallego, este cambio no supuso solo una evolución técnica, sino una ampliación de su lenguaje visual, en la que el uso del color adquiere un papel central como herramienta narrativa dentro del fotoperiodismo.

Las imágenes documentan una Cartagena en transformación, observada desde una mirada atenta a lo cotidiano y a los conflictos sociales, con una sensibilidad humanista que marcó toda la trayectoria del fotógrafo.

Comisariado y materiales inéditos

La exposición está comisariada por José Fernando Vázquez Casillas, profesor de la Universidad de Murcia, y se completa con un audiovisual sobre la trayectoria del autor, además de una selección de libros, catálogos, portadas de prensa, correspondencia personal y la cámara digital utilizada por el fotógrafo en esta etapa final. La muestra cuenta también con un folleto desplegable que recoge una selección de imágenes del periodo expuesto.

Tras su paso por Murcia, la exposición viajará en primavera a Cartagena, donde se exhibirá en el Museo Regional de Arte Moderno (Muram).

V Certamen de Fotoperiodismo ‘Carlos Gallego’

De forma paralela, el Archivo General inaugura en su sala superior la exposición correspondiente al V Certamen de Fotoperiodismo ‘Carlos Gallego’, organizado por la Asociación de Informadores Gráficos de la Región de Murcia.

La muestra reúne las imágenes premiadas y seleccionadas de esta quinta edición, en la que participaron 28 fotoperiodistas con un total de 100 obras, estableciendo un diálogo entre el legado de Gallego y el fotoperiodismo contemporáneo. Tras su exhibición en Cartagena el pasado año, la exposición llega ahora a Murcia como complemento a este homenaje.