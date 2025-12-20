Exposiciones
El Archivo General de la Región exhibe la última etapa fotográfica de Carlos Gallego
Vinculado a La Opinión de Murcia, dejó un archivo relevante que documenta una Cartagena en transformación, con una mirada humanista y comprometida con lo social
La Opinión
El Archivo General de la Región de Murcia acoge desde el viernes la exposición Carlos Gallego: últimas miradas (1999-2002), una muestra que revisa la etapa final de producción de uno de los fotoperiodistas más relevantes de la Región. La exposición coincide con el 20 aniversario de la muerte del fotoperiodista (1958-2005) y reúne 90 fotografías en color realizadas en Cartagena entre 1999 y 2002.
La muestra, que se podrá visitar hasta el 27 de febrero de 2026, está compuesta por imágenes procedentes del fondo fotográfico adquirido por la Comunidad Autónoma en 2008, hoy conservado en el Archivo General.
La transición al mundo digital
Las fotografías seleccionadas corresponden a un periodo clave en la historia reciente de la imagen: la transición de la fotografía analógica a la digital. En el caso de Gallego, este cambio no supuso solo una evolución técnica, sino una ampliación de su lenguaje visual, en la que el uso del color adquiere un papel central como herramienta narrativa dentro del fotoperiodismo.
Las imágenes documentan una Cartagena en transformación, observada desde una mirada atenta a lo cotidiano y a los conflictos sociales, con una sensibilidad humanista que marcó toda la trayectoria del fotógrafo.
Comisariado y materiales inéditos
La exposición está comisariada por José Fernando Vázquez Casillas, profesor de la Universidad de Murcia, y se completa con un audiovisual sobre la trayectoria del autor, además de una selección de libros, catálogos, portadas de prensa, correspondencia personal y la cámara digital utilizada por el fotógrafo en esta etapa final. La muestra cuenta también con un folleto desplegable que recoge una selección de imágenes del periodo expuesto.
Tras su paso por Murcia, la exposición viajará en primavera a Cartagena, donde se exhibirá en el Museo Regional de Arte Moderno (Muram).
V Certamen de Fotoperiodismo ‘Carlos Gallego’
De forma paralela, el Archivo General inaugura en su sala superior la exposición correspondiente al V Certamen de Fotoperiodismo ‘Carlos Gallego’, organizado por la Asociación de Informadores Gráficos de la Región de Murcia.
La muestra reúne las imágenes premiadas y seleccionadas de esta quinta edición, en la que participaron 28 fotoperiodistas con un total de 100 obras, estableciendo un diálogo entre el legado de Gallego y el fotoperiodismo contemporáneo. Tras su exhibición en Cartagena el pasado año, la exposición llega ahora a Murcia como complemento a este homenaje.
Una mirada humanista y comprometida
Vinculado durante gran parte de su carrera a La Opinión de Murcia, en su delegación de Cartagena, Carlos Gallego desarrolló también una reconocida labor como reportero internacional, con trabajos en escenarios como la antigua URSS, Nicaragua, Chile o los campamentos saharauis de Tinduf.
Admirador de Henri Cartier-Bresson, concebía la fotografía como un medio ético y comprometido, atento al instante decisivo y a la dignidad de las personas retratadas. En sus encuadres conviven la celebración y la protesta, lo ordinario y lo excepcional, configurando una crónica visual que trasciende el registro informativo para convertirse en memoria colectiva.
Su archivo está considerado hoy uno de los conjuntos documentales más relevantes conservados en el Archivo General y ha sido reconocido en publicaciones especializadas como el Diccionario de fotógrafos españoles. Del siglo XIX al XXI.
