Estos son los conciertos del fin de semana en Murcia que no te puedes perder

Las salas de conciertos de la Región afrontan un fin de semana especialmente intenso, con una programación que confirma su buen momento y la diversidad de la escena actual. Artistas consolidados y nombres en plena ebullición, propuestas urbanas, pop, rock instrumental, canción de autor y proyectos locales de culto se reparten entre escenarios como Sala Mamba, Ítaca, Garage Beat Club, La Yesería o el Teatro Bernal. Una agenda que invita a refugiarse en la música en directo y que convierte viernes y sábado en una ruta imprescindible para los amantes de los conciertos en formato sala.

Marcos Cervera llega este viernes a la sala Mamba con su Pórtate bien! Tour! / L.O.

MVRK de emergente a referente

El Golden Boy de la música nacional, Mvrk (Marcos Cervera), se ha embarcado en su Pórtate bien! Tour!, que le está llevando a las salas más importantes del país y que tendrá como momento álgido el Movistar Arena de Madrid en febrero. Además de presentar su nuevo álbum, repasa sus éxitos de trabajos anteriores como La fe que me tengas o La misma conversación y sus colabos más relevantes.

Con bangers como Warning o FaceTime!, que sirvieron como adelantos, y canciones que no les van a la zaga como Cnfío de + (junto a B10), Apretar + o 'YOTMB', el madrileño MVRK ha vuelto a demostrar que es uno de los grandes artistas de su generación.

Este segundo álbum, que llegó a finales de mayo con un concepto bien cerrado, representa madurez artística y supone la entrada definitiva en la liga de los grandes nombres de la música urbana española. Sonido con personalidad, letras afiladas y una estética que no deja indiferente.

De emergente a referente, Adrenalina (2022) fue la potente carta de presentación de MVR: reflejaba su versatilidad y su capacidad para moverse entre géneros sin etiquetas. Desde entonces, destaca por su energía en directo y su original propuesta artística.

La fe que me tengas (2024), primer álbum de MVRK, consolidó su lugar en la escena urbana. Producido por Sneaky Wh, le valió el reconocimiento de medios especializados y ha sido clave en la explosión de su carrera, con su estilo vanguardista que fusiona electrónica, pop y experimentación visual.

Viernes 19. Sala Mamba. 22h. Entradas agotadas.

Ergo Pro Ill Pekeno actuarán en el festival Jam On Murcia / L.O.

Jam On Murcia

Este sábado, el Parque Fofó de Murcia acogerá una cita imprescindible para la cultura urbana: la primera edición de Jam On Murcia, un festival que nace con la ambición de situarse a la altura de citas como Madrid Salvaje o Rocanrola, apostando por el talento regional murciano y los artistas más activos y comprometidos de la escena nacional. El cartel lo conforman Kaze, Ergo Pro & Ill Pekeño, N-Wise Allah, Piezas & Jayder, Faenna, Jime, Tweaz & Alex Orellana y Nieto 666. El próximo año continúan los encuentros con Barry B y Costa.

Animal Sound, responsables también del exitoso Fan Futura, son los impulsores de Jam On Murcia. Tras anunciar que dejarían de celebrar Animal Sound como tal, el nuevo proyecto supone un reset , abriendo una nueva etapa que refuerza su apuesta por la cultura hip hop.

Con una programación que combina referentes del rap español y los mejores talentos murcianos, Jam On Murcia se presenta como un nuevo punto de encuentro para los amantes del rap y la cultura urbana, con vocación de destacar en el calendario musical nacional.

Sábado 20. Auditorio Fofó. 15,00h. Desde 25€

El grupo barcelonés Malmö 040 llegan este sábado a la Sala Mamba con 'Los de Siempre Tour' / Juan Carlos Caval

Malmö 040 , la frescura de la juventud

Malmö 040, el grupo barcelonés, anda presentando su segundo álbum, que conecta con toda una generación a través de canciones cargadas de nostalgia, emoción y verdad, como Los de siempre, Cuando éramos felices sin saberlo o Llévame a casa, junto a colaboraciones con Pignoise o Maren. En los conciertos también suenan sus himnos habituales , combinando lo nuevo con “los de siempre”.

Cuando éramos felices sin saberlo no solo es un ejercicio de memoria y emociones, sino también una evolución en sonido y madurez artística. Explora los altibajos de la vida, la juventud y la pérdida de la inocencia, tejiendo un hilo conductor donde la nostalgia se convierte en protagonista. Guitarras melódicas, letras directas y una producción cuidada (Paco Salazar), dan forma a un trabajo que mira hacia el pasado sin perder de vista el presente, consolidando a Malmö 040 como una de las bandas más sólidas del pop rock nacional: se encuentran en pleno esplendor de su carrera: cuelgan el cartel de "no hay entradas" allá donde van, y sus cifras en plataformas no paran de subir. Tras pasar por un buen número de festivales, vuelven al formato sala, desplegando su propuesta con más cercanía e intensidad.

Las nuevas fechas de ‘Los de siempre Tour' suponen una oportunidad única para reencontrarse con la esencia de Malmö 040 en un entorno íntimo, directo y sin artificios.

Sábado 20. Sala Mamba. 21,00h. Desde 23€

Joseluis presenta su 'Por ahora para siempre' en el Teatro Bernal / L.O.

Joseluis, la fragilidad de los sentimientos

Joseluis es uno de los artistas más originales y auténticos de su generación, una joya escondida de la escena nacional. No busca la fama y la gloria; simplemente quiere observar el mundo que lo rodea. Después de varios meses desvelando cuáles eran sus armas (Navajas de Albacete), sus vicios (Fortuna), sus miedos (Miedo de un país) y sus luchas de ego (Guapo), llegaba Por ahora para siempre, álbum debut de este equilibrista emocional, especialista de la puñalada rápida en el corazón, consciente del poder de la canción española tradicional: del folklore, sí, pero también del impacto del indie rock en los 90 para más de una generación.

El músico murciano ha hibridado el acervo tradicional, la visión folk de que una guitarra y la voz sobra para contar grandes historias, con una producción sofisticada y minimalista. Su primer disco está lleno de melodías cautivadoras y pegadizas, y de letras donde palpita la fuerza de la vida intensamente.

José Luis Beltrán, diseñador gráfico, natural de Javalí Nuevo, logró un accésit con su proyecto Simple en el CreaMurcia 2018, y ganó el Canción de Autor en 2023. Era una persona extraña, una bomba de relojería a punto de estallar. Su arte sincero, a veces doloroso, lo descubrió un ojeador de Sony durante su paso por el Big Up! Cartagena: el candidato más improbable, contratado por una gran discográfica. Y es que pocos artistas han sabido transmitir con tanta precisión la fragilidad de los sentimientos. Sus inquietantes canciones las construye con gran dramatismo y sencillas melodías indelebles, influido por Neil Young, Wilco, Elliott Smith...

Sábado 20. Teatro Bernal . 21,00h. 15€

El Altar Del Holocausto llega a Murcia por primera vez para presentar los temas de su nuevo disco, '-I T-' / L.O.

El Altar del Holocausto trae sus homilías de postrock

El Altar del Holocausto (nombre procedente de una cita bíblica: Éxodo 27:1·8) son una banda de rock instrumental de culto que se mueve entre el postrock y el doom instrumental. Estos salmantinos, referentes dentro del post rock europeo con una particular visión de la música instrumental, han pasado por festivales como Resurrection o GetMAD!, tocando con bandas internacionales representativas del género: God Is An Astronaut, Mono, Red Fang... Llevan casi una década redefiniendo el sonido y la actitud del rock instrumental, fieles a su estilo y a su mensaje, inasequibles al desaliento y a las modas, impecables en el estudio, y demoledores en directo.

Misteriosa orden de templarios, El Altar del Holocausto ofrece una infusión muy personal de post–rock instrumental y post–metal atmosférico. El cuarteto se despide de los escenarios indefinidamente, citando a sus mas fieles feligreses en la última homilía coincidiendo con la clausura de su gira 'Amen Sin Tilde Tour 2025'. Será su primera visita a Murcia, donde presentarán las atmósferas de su nuevo disco, -I T-. Conviene no perderse sus próximos pasos.

Ábado 20. Garage Beat Club. 21,00h. 16/20€

Alexanderplatz vuelve a los escenarios y participa este fin de semana en Ciclogénesis / L.O.

Alexanderplatz reaparece en Ciclogénesis

Alexanderplatz es el proyecto del murciano Alejandro Martínez, guitarrista, compositor (junto a Marina Gómez) y productor de los desaparecidos Klaus&Kinski, que publicaron tres álbumes (Tu hoguera está ardiendo, Tierra, trágalos y Herreros y fatigas) y tres EPs (Por qué no me das tu dinero, Amor A, amor B y A cuatro reinas moras).

Tras la disolución en 2013 de Klaus&Kinski, Alejandro se había mantenido al margen de la actualidad musical hasta que en 2016, tras producir Caza mayor EP de Espíritusanto, terminó de dar forma a las canciones que en 2017 integraban su disco de debut.

Alexanderplatz sigue en la senda del eclecticismo musical exacerbado, con sonidos recurrentes como el pop de los 80, el synth y el dream pop, la electrónica de vieja escuela, el shoegaze, el rock, el country, el folk, la canción melódica e incluso diferentes estilos de sabor iberoamericano, siempre desde una estricta independencia que le llevó a componer, interpretar, producir y mezclar todo el material de sus dos Eps -Contrarreforma (2016) y Murcia Delenda Est (2020)- y de sus LPs -Muera Usted Mañana (2018), Parques Nacionales Españoles (2021), y Noches blancas, mañanas negras (2023)-.

La última publicación de Alexanderplatz es Oración EP, el cuarto single extraído de Noches blancas, mañanas negras, y de algún modo su epílogo. Además del tema títular incluye dos canciones inéditas grabadas en las mismas sesiones del álbum, pero que finalmente no formaron parte de él: Todo lo que sube cae (después de un rato) y Cómo superar el futuro.

2025 ha sido un año de transición para Alexanderplatz, que han dejado de tocar para centrarse de nuevo en componer material nuevo y meterse al estudio, así que su paso por Ciclogénesis augura grandes sorpresas.

Samii (proyecto en solitario de Samantha Navarro, vocalista de The Sonders) abrirá la noche en Ítaca.

Sábado 20 . Cooperativa Itaca. 8:30 pm. 10€

Marcelo criminal presenta los temas de 'La última casa de apuestas' en Ciclogénesis / L.O.

Marcelo Criminal, sin pretensiones ni poses

La penúltima semana de la segunda edición del Ciclogénesis se centra en el talento murciano. Marcelo Criminal protagonizará la noche del viernes 19 acompañado por Esnupi, y Alexanderplatz la del sábado 20, tras la apertura de Samii.

El músico murciano Marcelo Criminal llegó al gran público cuando Carolina Durante y Amaia versionaron Perdona (ahora sí que sí), que formó parte de su segundo disco, Repentino brote de añoranza y amor (Sonido Muchacho, 2019). Como sigue estando más cómodo en el cajón del pop minimalista que en el de bedroom pop o lo-fi, lo que prima en la música de este inclasificable compositor es el espíritu del ‘do it yourself’. La última casa de apuestas (Sonido Muchacho, 2023) es su más reciente trabajo: 22 canciones en las que hay costumbrismo, magia, ficción y realidad, sin pretensiones ni poses. Marcelo es un llanero solitario de la cotidianidad y también de la imaginación. Cabalga como pocos el realismo mágico de la huerta murciana, dando lugar a delirios ficticios y magnicidas como El Día que Murió Pedro Sánchez. La última casa de apuestas es el lugar que hay entre el siempre y la trascendencia, entre tú y el amor de tu vida. Tras pasar por Un buen día de Antioxidantes, reaparece en Itaca.

Esnupi abrirá el evento. El cuarteto murciano resultó ganador de la convocatoria abierta del encuentro fonográfico independiente La Disquera.

Viernes 19. Itaca . 21.00h. 10/12€

El artista madrileño Diego García Andújar (Nikone) / L.O.

Nikone y el mantra de 'biribibae'

Lo de Nikone (el madrileño Diego García Andújar) no es solo música, es también una filosofía de vida. El término 'biribibae', que repite a modo de mantra en muchas de sus canciones, representa su forma de ver el mundo: con alegría, libertady autenticidad. Su mensaje es una guía emocional frente a las adversidades, refugio en tiempos difíciles. No canta solo para entretener; también para sanar, conectar y reflejar una generación que necesita referentes que hablen sin filtros ni máscaras. Sobre el escenario se transforma en pura energía y emoción. Sus conciertos son experiencias íntimas donde artista y público comparten vivencias, cicatrices y esperanza. Con una puesta en escena minimalista pero contundente, cada show es una reivindicación de lo real frente a lo impostado.

'Biribibae' es un sentimiento, perseguir sueños de forma salvaje, una forma inconfundible de cantar, letras cargadas de emoción y realidad, ritmos que beben del rap, el reggae, la electrónica y el pop. No existe un artista urbano tan ecléctico y a la vez tan reconocible. Con discos como Patato (2018) o Uniko (2021) ha demostrado su evolución y su inquietud por explorar nuevos sonidos. Nikone es uno de los artistas españoles con más seguidores en redes sociales. No todos, y menos aún en un estilo tan competitivo como el rap, consiguen empatizar con su público como él, la voz cruda y poética del asfalto.

Viernes 19. Garage Beat Club. 20,00h. 18€

Kala´and Boys, protagonistas de la fiesta de la revista Requesound / L.O.

Fiesta Requesound con Kala´an Boys

Requesound, la revista digital de música, celebra una fiesta con Kala´an Boys. Estos albaceteños con alma de “rednecks” acaban de lanzar su primer trabajo de estudio, Midnight Relámpago, un EP con cinco trallazos rompecuellos de surf instrumental, sugerentes y energéticas piezas instrumentales, fruto del mestizaje sonoro y los aires cinematográficos, evocadoras melodías de espíritu aventurero y corazón ardiente, donde fantásticas guitarras y exuberantes ritmos invitan a viajar por tierras fronterizas, salvajes e inhóspitas.

En Midnight Relámpago hay surf, rock’n’roll, blues, western, y garage tropical. Kala´an Boys convierten el directo en una película, con su sonido vintage que incluye un theremín y un órgano pasado por Leslie rotary (altavoz rotatorio): ese efecto hipnótico, ondulante. También se cuelan ritmos latinos y esos sonidos como de cine negro: líneas melódicas que parecen seguir pistas en un callejón con farolas. Pinta la noche muy divertida, de bailar, reírse.., y habrá sorteo de discos, camisetas y bolsas.

Viernes 19/La Yesería. 21:30. 10€ anticipada / 12€ taquilla

Ave Alcaparra se suma a la Cena de Empresa de Producciones Vistabella / L.O.

Cena de Empresa con artistas de Grabaciones Vistabella

Vuelve Cena De Empresa, el minifestival de Grabaciones Vistabella para despedir la temporada. En esta ocasión, los músicos del sello celebran su cena de empresa con un concierto irrepetible en el que artistas del sello y amigos se mezclarán entre sí para interpretar versiones preparadas especialmente para ese mismo día, creadas para sonar una sola vez y desaparecer.

Integrantes de Perro, Ave Alcaparra, Perdón, Sistema Nervioso, Aló Presidente, Mireya, Caray! o el incombustible Larry compartirán escenario en combinaciones inesperadas, dando forma a colaboraciones tan fugaces como incendiarias. Habrá un innegable espíritu navideño con guitarrazos y bailecitos.

Sábado 20. La Yesería. 20,30h. 8/10€