Fin de semana de musicales en la Región

El teatro musical y la música popular protagonizan el programa especial que ha preparado la Fundación Cajamurcia para despedir el año y dar la bienvenida a 2026. Una propuesta cultural pensada para todos los públicos que mantiene el espíritu con el que nació este festival hace más de tres décadas: reunir a distintas generaciones en torno a la cultura y el espectáculo en vivo.

El festival, organizado en colaboración con el Instituto de las Industrias Culturales (ICA) y los ayuntamientos de Murcia y Cartagena, ha programado el musical familiar La Bella y la Bestia en el Teatro Romea y el espectáculo We Love Disco. El musical en el Auditorio Víctor Villegas. A esta programación se suma, como propuesta independiente en Cartagena, el exitoso musical Coco. El musical, que se representará en el Auditorio El Batel.

La programación de esta edición mantiene el acento en espectáculos de gran calidad artística, con producciones que combinan teatro, música en directo y coreografía, ofreciendo experiencias pensadas para público de todas las edades durante la Navidad. El objetivo es acercar a las familias a grandes historias clásicas y a musicales que conectan con distintas generaciones.

El espctáculo de 'La Bella y la Bestia' / L.O.

Viejos clásicos

La Bella y la Bestia abrirá el telón del Teatro Romea el sábado 20 de diciembre y se representará hasta el 28 de diciembre, con funciones a las 17 y 19,30 horas. Candileja Producciones reinterpreta el clásico cuento francés escrito por Beaumont, incorporando valores como la empatía, la inclusión, la diversidad y la aceptación de las diferencias. El espectáculo combina una imponente escenografía, espectaculares vestuarios y temas musicales originales que recorren desde el pop hasta distintos ritmos latinos, haciendo que el cuento cobre una dimensión contemporánea y emocionante. Candileja Producciones apuesta por añadir a la obra un carácter especial al mensaje original al incorporar a una actriz-cantante ciega como Bella para abordar temas sobre cómo cambia nuestra percepción de la belleza según cambia nuestra forma de mirar.

Teatro Romea. 20 al 28 de diciembre. De las 17 a las 19.30 horas

El espectáculo 'We Love Disco' / L. O.

Música y nostalgia

We Love Disco se representará también el sábado 20 de diciembre, a las 20,30 horas, en el Auditorio Víctor Villegas. Tras el éxito de We Love Queen y We Love Rock, este espectáculo ofrece un recorrido por los grandes éxitos de la música disco de los años 70, 80 y 90, con alrededor de 100 canciones emblemáticas de artistas como Gloria Gaynor, Bee Gees, ABBA, Donna Summer, Diana Ross o The Jacksons. Cinco cantantes multidisciplinares y seis bailarines acróbatas interpretan los temas, acompañados de un diseño de pantallas LED, efectos robóticos y la participación de un DJ, creando un espectáculo dinámico y visualmente impactante.

Se describe como «no solo un concierto, sino un evento que unirá a personas de todas las edades y gustos musicales. Desde los nostálgicos de la música retro hasta los amantes de la música ‘remember’ y actual».

Auditorio Víctor Villegas. 20 de diciembre. A las 20.30 horas

México lindo y querido

Por su parte, Coco. El musical se representará en el Auditorio El Batel de Cartagena, también el día 20, como un espectáculo independiente que celebra la cultura mexicana a través de la película de Pixar. Bajo la dirección de Pedro Pomares, el musical destaca por sus voces en directo, coreografías vibrantes y una puesta en escena cuidada. La historia sigue a Miguel en su viaje por la Tierra de los Muertos, descubriendo los secretos de su familia y el verdadero significado de la música y la memoria.

El espectáculo de Coco ya ha emocionado a más de 700.000 espectadores en España y combina tradición y espectáculo familiar, celebrando la importancia de la vida, la familia y los recuerdos. Con canciones inolvidables y un elenco de intérpretes reconocidos del teatro musical español, se trata de una propuesta pensada para emocionar a tres generaciones y acercar a los espectadores al imaginario del Día de Muertos.

La Fundación Cajamurcia y el Auditorio El Batel de Cartagena apuestan por una Navidad llena de teatro y música para toda la familia, combinando clásicos del cuento popular, musicales de referencia y tributos a la cultura musical internacional, garantizando calidad artística y diversión para todos los públicos.

Auditorio El Batel de Cartagena. 20 de diciembre. A las 20 horas