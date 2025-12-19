Acrobacias, ballet y danza en los escenarios de la Región

El Centro Párraga acoge este viernes Wanting, la colaboración entre Andrea Carrión con la Cía. Ferroviaria en el que la bailarina y coreógrafa desarrolla una pieza en la que la pulsión sexual se convierte en una experiencia identitaria.

Usando el movimiento como lenguaje, la intérprete viaja por estados y situaciones ya vividas, desde las que muestra la más genuina y sincera sensibilidad y vulnerabilidad. Se trata de un viaje hacia el dolor y el placer en la que se mezcla la danza en una búsqueda performativa abierta y multidisciplinar.

Esta obra es la segunda parte de la trilogía iniciada por Andrea Carrión con Más allá de la muerte, la obra con la que se hizo con el CreaMurcia 2021 y el Premio Alfonso X al mecenazgo. En el trabajo conjunto, Cía. Ferroviaria propone a la coreografía y bailarina un guion temático y de calidades de movimiento, además de la mirada externa y de una puesta en escena en la que Andrea Carrión desarrolla Wanting, donde muestra su vivencia emocional a través del sexo.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que «el Centro Párraga es un espacio desde el que contribuimos al desarrollo de producciones escénicas que trascienden los límites convencionales para contribuir al desarrollo de la creación contemporánea». Sobre la autora destacó que «este viernes contaremos con una de las jóvenes creadoras murcianas con más proyección como es Andrea Carrión, que ha colaborado con Ferroviaria para seguir creciendo».

Un bailarín hace acrobacias durante la actuación 'Wanting'. / L. O.

La autora Andrea Carrión se ha formado entre Cía. Teatro 0,el Conservatorio profesional de danza de Murcia, EDCM (Montreal, Canadá) y el FIC Eva Bertomeu, Valencia. A contado con maestros como Isabel Lavella, Miguel Ángel Punzano, Mark Young entre otros.

Viernes 21 horas. Espacio Centro Párraga Murcia. Precio: 8 €

El cascanueces

Tras el rotundo éxito de 2024 con tres funciones consecutivas ‘sold-out’ y más de 2.000 espectadores en el Teatro Circo de Murcia, El Cascanueces se consolida como uno de los grandes planes culturales de estas fechas en la ciudad. Ambientado en la víspera de Navidad, el ballet narra la historia de Clara, una niña que, tras recibir un cascanueces como regalo, se ve envuelta en un mundo fantástico poblado por ratones, soldados y reinos imaginarios, al compás de la inolvidable música de Piotr Ilich Chaikovski. Su combinación de fantasía, música y narrativa convierte a este Cascanueces, interpretado por el Ballet de Barcelona, en una puerta de entrada ideal al ballet clásico y en una tradición navideña para espectadores de todas las edades. La compañía está dirigida por el estadounidense Chase Johnsey, antiguo bailarín del English National Ballet y de Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, cuya trayectoria internacional aporta una mirada contemporánea y rigurosa.

Domingo17h y 20h.Teatro Circo, Murcia. Precio: 15/22/25 €

El Gran Circo acrobático de China en una imagen de archivo. / L.O.

Gran Circo Acrobático de China

El prestigioso Gran Circo Acrobático de China, considerado único en el mundo, llega a Cartagena con un espectáculo que combina acrobacia, música y magia visual. Con más de 30 artistas en escena, algunos de ellos con experiencia en el Cirque du Soleil, el show invita al público a sumergirse en un mundo de fantasía junto a un niño soñador y un hada fénix.

A lo largo de cuatro actos, la historia mezcla escenas de vuelo, juegos acrobáticos, música en vivo y efectos visuales que recrean un universo lleno de maravillas, peligros y renacimiento.

El espectáculo ha sido diseñado para cautivar todos los sentidos y ofrecer una experiencia inolvidable para toda la familia.

Sábado, 20.30 horas. Auditorio el Batel de Cartagena. Precio: 30/33euros