Soulwax, Rusowsky, La La Love You o Biznaga se suman al cartel del WARM UP

Las bandas Soulwax, Rusowsky, La La Love You o Biznaga se suman al cartel de la próxima edición del festival WARM UP Estrella de Levante, que tendrá lugar el 1 y 2 de mayo en Murcia y que este jueves ha avanzado una quincena más de grupos que pasarán por los escenarios del recinto ferial de La Fica.

Encabezan este avance de cartel los hermanos Dewaele, conocidos artísticamente como Soulwax, uno de los proyectos más influyentes de la electrónica contemporánea. Los directos del dúo están considerados auténticas experiencias sensoriales donde conviven el techno, el acid, el synth-punk y una puesta en escena milimétrica.

Desde el panorama nacional, el festival incorpora a Rusowsky, una de las figuras clave del sonido emocional y experimental, que mezcla pop alternativo y electrónica. Junto a él, se suma al cartel la banda La La Love You, que encara una etapa de madurez musical tras varios años encadenando éxitos virales y giras multitudinarias, y el punto más rockero del festival lo pondrá Biznaga, banda que ha sido capaz de conectar con el público a través de una canción protesta actual y reconocible.

El cartel suma también nombres como los de Ladilla Rusa, uno de los fenómenos más singulares del panorama musical español, convertidos ya en un clásico contemporáneo, o la murciana María Moreno Martínez con su proyecto Amore, considerada una de las voces más singulares del nuevo pop nacional.

Desde Reino Unido aterriza en el cartel Deadletter, una de las bandas más destacadas del nuevo post-punk europeo, a los que se suman también las bandas españolas Karavana, La Paloma, VVV (Trippin'you) y el colectivo de electrónica 1111.

Los nuevos artistas anunciados se completan con las bandas Bclip, Flaca, y Neoverbeneo, que se suman a los artistas ya anunciados previamente, como Fatboy Slim, Guitarricadelafuente, Carlos Ares, León Benavente, Sanguijuelas del Guadiana, Veintiuno, Las Petunias, Riria, Viva Belgrado, Fucknormal y Ruptura.

Los abonos para el festival están a la venta en su web a partir de 65,99 euros.