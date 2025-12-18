Salva Espín y Crudo Pimento apadrinan la gala de los Premios Creamurcia

El certamen CreaMurcia alcanza este año su mayor cifra de participación y lo celebra con una Gran Gala Final en el Teatro Circo de Murcia. Más de 1.000 jóvenes artistas han concurrido a esta edición especial, impulsada con motivo del 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad.

La presentación de los detalles de la gala, que se celebrará este jueves a partir de las ocho de la tarde, ha corrido a cargo de la concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones. El evento pondrá el broche final a una convocatoria en la que se han otorgado 49 galardones repartidos en 13 disciplinas artísticas, entre ellas música, artes escénicas, artes plásticas, audiovisual y gastronomía. La dotación económica total asciende a 45.000 euros, además de distintos incentivos de carácter promocional.

Premios extraordinarios

Uno de los ejes de la noche será la entrega de los premios extraordinarios CreaMurcia 1200, creados para reconocer la trayectoria de artistas que comenzaron su carrera en el certamen y que hoy cuentan con una proyección consolidada. En esta edición, los reconocimientos recaen en la banda Second, el ilustrador Leonardo Cano, el chef David López Carreño y las actrices Marta Nieto, Eva Llorach y Miriam Garlo, por su contribución al desarrollo cultural vinculado a Murcia. Los galardones han sido diseñados por la Escuela de Arte de Murcia.

Salva Espín realizará una ilustración en vivo como antesala de los premios extraordinarios

La presentación de la gala correrá a cargo de Palomo Palomo, ganador del CreaMurcia Pop-Rock 2025, y Marina Santos, finalista en varias ediciones del certamen en la modalidad de Artes Escénicas, ambos surgidos de esta plataforma municipal.

El programa incluye una intervención en directo del ilustrador Salva Espín, que realizará una ilustración en vivo como antesala a la entrega de los premios extraordinarios, así como una acción de danza creada específicamente para esta edición, interpretada por la bailarina Isabel Lavella junto a una participante emergente del CreaMurcia de Artes Escénicas.

Música y gastronomía

El cierre artístico de la gala lo protagonizará Crudo Pimento, el proyecto musical liderado por Raúl Frutos, cuya trayectoria está vinculada al CreaMurcia de Canción de Autor. La celebración continuará posteriormente en la Sala REM con una sesión musical del DJ DereK y una degustación gastronómica diseñada por Jie Lin Wu (Madre Tigre), ganador del CreaMurcia de Gastronomía 2024.

Según ha destacado el Ayuntamiento, otro de los elementos singulares de esta edición es que el equipo creativo de la gala está integrado en su mayoría por antiguos participantes y premiados del certamen. Colectivos y profesionales como Aye Cultura Social, Las Monstruas o Emilio Manzano asumen tareas de dirección artística, regiduría y diseño técnico, mientras que el vestuario ha sido diseñado por Blanca Ortuño, ganadora del premio de Moda en la presente edición.