Festival
KU! y Los Chivatos, primeros nombres del cartel de Cabo de Pop 2026
El festival se celebrará los días 14 y 15 de agosto en Cabo de Palos y refuerza su apuesta por el rock y el pop independiente
El festival Cabo de Pop empieza a perfilar su edición de 2026 con el anuncio de sus dos primeras confirmaciones. KU! y Los Chivatos inauguran el cartel del evento, que se celebrará los días 14 y 15 de agosto en Cabo de Palos, consolidando su apuesta por el nuevo rock y el pop independiente estatal.
El próximo verano, la localidad costera volverá a convertirse en un punto de encuentro para los amantes de la música en directo, con una programación cuidada y una propuesta que combina conciertos, sostenibilidad y una experiencia completa en pleno Mediterráneo.
Desde Valencia llegará KU!, una de las bandas más prometedoras del actual panorama rock nacional. El cuarteto ha publicado este año su álbum debut, Ku! (2025), un trabajo producido por Pablo Silva y masterizado por Guillermo Sanz que reúne once canciones de sonido potente y personalidad propia. Definido por el grupo como “rock luminoso con destellos punk lo-fi”, el proyecto bebe de referencias internacionales sin renunciar a una identidad reconocible, que se traslada con fuerza a sus directos.
Por su parte, Los Chivatos representarán la vertiente más descarada y festiva del cartel. La banda madrileña se mueve entre el pop y el rock con canciones directas, letras afiladas y una actitud irreverente que conecta rápidamente con el público. Su energía sobre el escenario los ha convertido en una de las propuestas más recomendables para disfrutar en vivo.
Con estas primeras confirmaciones, Cabo de Pop 2026 comienza a definir una edición que volverá a poner el foco en la música independiente y en una experiencia que va más allá de los conciertos. El festival anunciará nuevas incorporaciones al cartel en las próximas semanas.
- Las ayudas para gafas y lentillas se pueden solicitar desde hoy en más de 400 ópticas murcianas
- El Jardín de los Sabores abre este jueves en Murcia para animar el tardeo con 'foodtrucks', conciertos y sesiones Dj
- Carlos Alcaraz rompe con Juan Carlos Ferrero
- Tres nuevas denuncias contra el cirujano detenido por violar a una paciente sedada en Murcia
- Los 14 detenidos en la redada en La Paz en Murcia escondían más de 4.000 plantas de marihuana y 14.000 euros en metálico
- Otra jornada de lluvias este miércoles en la Región
- Trabajo a contrarreloj para recuperar el tramo de Miguel Indurain tras el hundimiento de tierra
- Apalean salvajemente a un vecino para robarle en su casa de San Pedro del Pinatar