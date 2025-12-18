Higinio: «El compromiso social me parece que está de capa caída»

Higinio han vuelto seis años después de que viera la luz su aclamada antología, y lo hacen con el mismo sentido del humor, la honestidad intacta y con cuatro canciones que se adhieren a tu conciencia con sus ganchos vibrantes, guitarras limpias y auténticos ideales artísticos. Asuntos Propios (Hurrah! Música, 2025) supone el regreso discográfico del quinteto murciano, y sienta las bases para una exploración brillante y optimista del indie rock .

Hay que reconocer que sus armonías son inmaculadas. Además de tomar referencias de 'mod revivalists' como The Jam, el disco también muestra influencias tanto esperadas como sorprendentes. Se pueden escuchar las melodías optimistas y con predominio de la guitarra inspiradas en The Smiths e incluso The Clash, y se pueden encontrar unas letras sutilmente (o no tan sutilmente) cargadas de política; una llamada a la dignidad, a la conciencia, sin caer en sermones vacíos. Cuatro nuevos himnos instantáneos, puro espíritu del 77.

Apasionado, comprometido e intransigente, Asuntos Propios mantiene su inquebrantable capacidad para entretener mientras sigue preguntando: '¿De qué lado estás?'

Han pasado algo más de 5 años desde vuestro anterior disco. ¿Qué ha sucedido en este tiempo? ¿Cómo ha sido volver con los chicos al estudio después de tanto tiempo?

Fran: Nosotros estamos fuera de presiones del mercado y de todo tipo de vorágine frenética e inmediatez actual, así que no nos ponemos plazos ni nada parecido para hacer las cosas, vamos a nuestro ritmo, disfrutando del paseo. Este tiempo lo hemos pasado tocando las viejas canciones y componiendo otras nuevas, sin muchas noticias que destacar. Lo pasamos bien, no nos da tiempo a aburrirnos. En el estudio también bien, siempre es una experiencia excitante, se puede jugar mucho con las canciones, y eso nos motiva.

¿Cómo habéis grabado el disco? ¿Con quién? ¿En una sola sesión o en varias?

Jose Luis: Aunque lo grabamos rápido, el proceso al final se ha hecho largo. Lo grabamos en un par de días en La Gabardina, en Torre Pacheco, con Josué, que tocó una vez la batería de emergencia con nosotros y le gusta y conoce nuestro rollo. Tuvimos luego un parón con la mezcla, que finalmente encargamos a Marco Velasco en su Miradoor. Carlos grabó allí con los M76 y le encantó. En un par de semanas lo tuvimos listo y masterizado.

Ha salido con Hurrah! Música. ¿Cómo es vuestra relación con el sello? ¿Cómo encajáis?

Carlos: nuestra relación con Antonio es muy buena, muy de hermanos, siempre dijimos que es el sexto Higinio. Además a todo lo que proponemos dice que sí, es un apoyo total el que nos da Hurrah!

Fran: Hurrah! es el sello en el que cualquier grupo querría estar. Está editando cosas de un nivelón brutal, y es todo un distintivo de calidad ser parte de su escudería. Antonio es, además, uno de esos regalos que, sin merecértelo, te da la vida. En nuestro caso es uno más del grupo, un hermano, hay muchas cosas que no sabríamos ni podríamos hacer sin él.

Lo habéis editado en vinilo (¿si no, no merece la pena?), y ahora lo subís a plataformas. ¿Estrategias de marketing?

F: Yo, personalmente, no concibo una edición de otra manera. Yo no considero que "tengo un disco" si no está en glorioso plástico negro, aunque el cd o similar esté por casa. En plataformas hay que estar, evidentemente, aunque algunas sean el mismísimo demonio. Es la forma en la que hoy se consume la música. Yo mismo, aun siendo coleccionista de discos, no podría vivir sin ellas.

Creo que somos mejores que Oasis en lo personal y humano

¿Cómo surge la idea de publicar Asuntos propios? ¿Queríais daros un homenaje? Contadnos sobre el intrincado proceso creativo de este pequeño disco conceptual. ¿Hay una llamada a la conciencia? ¿Ha quedado más material fuera de este disco?

JL: La realidad es que el LP era una recopilación de cosas dispersas en los últimos 20 años, (eso sí fue un auto homenaje y una necesidad de tenerlo todo junto en un formato chulo), pero no somos un grupo que no componga… Carlos manda un montón de canciones grabadas en casa con su guitarra española desde siempre, es muy productivo, y nos gustaría grabarlas todas. Varias de esas canciones tenían temática laboral, y decidimos empezar con esas. Nos cuesta ponernos a grabar, y fue una manera de empezar el movimiento con algo concreto.

En cuanto al proceso creativo, Carlos es muy generoso y deja que las canciones las hagamos crecer entre todos desde esa grabación casera que nos manda. Las trabajamos por separado y nos juntamos en el ensayo a ver cómo van engarzando las cosicas, y ya de verlas juntos sale el rollo final.

No sé si tanto como llamada de conciencia, pero sí una invitación a compartir movidas comunes que seguro nos rondan la cabeza en el día a día. Y sí, una canción clásica, “Plaza de Europa”, se ha quedado grabada y lista casi para el próximo lanzamiento.

Fran: Pues sí, repasando las nuevas canciones había varias que coincidían en temática, así que decidimos agruparlas y editarlas, para nuestro disfrute personal y el del resto de la humanidad. ¿Llamada a la conciencia? Yo creo que son más bien escenas costumbristas, ¿no? No somos un grupo panfletario ni especialmente reivindicativo. Eso sí, tenemos conciencia de clase, y por eso Carlos escribe como escribe; no le saldría de otra manera.

Tanto en el disco como en vuestros directos encuentro equilibrio entre lo bailable y melódico y una vertiente más oscura punk. ¿Cómo conviven esas dos caras en el proceso de creación?

Fran: Jo, pues es todo un halago. De eso se trata un poco, sí. Hombre, estamos ya mayores para el punk, e, incluso, para determinados pasos de baile, pero sí, nihilismo, guitarras y melodía creo que son los tres pilares fundamentales del grupo, y creo que conviven bien, como Epi y Blas: distintos, pero inseparables.

¿Cómo suele surgir una canción en Higinio? ¿Partís de ideas individuales o todo nace desde el trabajo en grupo?

Fran: Pues últimamente Jose Luis está más reñido con la inspiración, así que casi todas las últimas canciones las está trayendo Carlos al ensayo. El viene con su idea, y luego se la destrozamos un poco entre todos en mayor o menor medida.

¿Creéis que el pop ha perdido el contacto con la realidad y el compromiso social que tenía en otras épocas?

JL: Bueno, me da reparo hablar de lo que no sé, y en estos días confusos no sé casi ni lo que es pop. En general, el compromiso social me parece que está de capa caída frente al compromiso ultraindividualista de uno mismo con su mecanismo. Pero, vaya, por ejemplo escucho a Biznaga y me parecen muy comprometidos, y los grupos que llevan su rollo también. Es lo que yo entiendo por compromiso .¿Aceptamos Biznaga como pop? Ill Pekeño & Ergo Pro no son pop ni de coña…A sabiendas de que a nadie le importa mi opinión de mierda, diría que el compromiso se lleva más en otros géneros que en el pop.

Fran: Yo creo que no. Hay bandas de todo tipo. Lo único, que, salvo casos muy excepcionales, las que se salen un poco del guión fácil no son portada de medios, cabeza de cartel en festivales, ni tienen una aceptación masiva, pero, en realidad siempre ha sido así, ¿no?

Hurrah! es el sello en el que cualquier grupo querría estar

Una de las canciones que está funcionando de maravilla y que, personalmente, es de mis favoritas, es Opositor. ¿Cómo nació este tema? Me encanta la frase de "el eterno opositor a algo". ¿Hay que tener una capacidad casi sobrehumana para que no se te dé absolutamente nada bien?

Carlos: Es la canción más antigua del EP. Dejamos de tocarla y ensayarla por un largo tiempo , pero vimos que encajaba en la temática del disco. La canción nació mientras leía Las Ninfas de Umbral; esa frase aparece en el libro, y el protagonista describe a uno de los presentes en un acto literario. También me pareció una frase importante en la que me reconocí, y ese mismo día se quedó casi la canción terminada. La música y coros trae recuerdos de los primeros Flechazos. Eterno opositor a algo, siempre planificando cosas y llegar a los sueños, aunque casi siempre no se consigan. Pero el Asuntos propios ha roto la regla y es un sueño cumplido.

Vuestra poca pretenciosidad y ganas de bromear me recuerdan un poco a The Undertones, eso de tomaros poco en serio. ¿Estáis de acuerdo?

Fran: Otro pedazo de halago. La verdad es que no nos saldría de otra manera, no me imagino a Carlos engolando la voz para cantar sobre tormentas y arrecifes de coral o perros que se escapan. Estuve viendo a los Undertones hace un par de meses y lloré, por cierto. Están en una forma brutal.

La multinacional es tu casa y tu cementerio suena así como a Metrópolis de Fritz Lang. ¿Qué subyace detrás de esta sencilla canción?

Carlos: Multinacional es mi favorita. Fue una canción escrita desde el más absoluto hundimiento personal y anímico; fue mi canción de autoayuda. Lanzada desde mi interior y desde una habitación casi sin luz, comenzó el "hemos nadado lejos a punto de palmar". La casa y el cementerio, es muy real, como la vida misma, días buenos y malos. Las multinacionales son a veces así, te lo dan todo, pero sigues siendo un número cuando les interesa. Yo trabajo en una.

JL: A mi es la que más me gusta. Sí que tiene su punto Metrópolis, habla de amistad en el seno de la máquina, cambios agresivos en plantilla, el intento de mirar con distancia. Reflexionamos sobre quién y qué se queda, y se guarda uno del paso por los días y los curros (creo, ya C77 dirá).

¿Ha respondido Asuntos a las expectativas depositadas? ¿No os habéis arrepentido de la pasta que os habéis gastado? ¿Realmente era mejor vuestra zona de confort?

Carlos: Estamos muy contentos con el resultado final después de todo el trabajo y tiempo empleado. Creemos que ha merecido la pena, y queda todo el 2026 para seguir presentándolo. “La zona de confort” nuestra es Higinio y todo lo que ello conlleve. Otra cosa es cuando te sacan de tu zona sin preguntar, por obligación. Lo de salir de tu zona de confort se dice muy a la ligera, pero no siempre tiene por qué ser mejor ( vaya lío ). Hay que salir de ella, pero saber volver a ella . No perder el norte.

¿Qué hay de esos inicios de la escena murciana de la que formasteis parte? ¿Os gusta recordarlo? ¿Os veis como parte de algo, o como una isla dentro de la isla?

Fran: Hombre, claro que nos gusta recordar los viejos tiempos, como a todos, pero es verdad que nunca nos hemos sentido muy cómodos dentro de ninguna escena. No terminamos de encajar con nadie. Murcia es pequeña y nos conocemos todos, pero no sé, es como estar en un mismo bar, ¿no?, te saludas y da mucha alegría verte, pero luego cada uno con sus movidas. No sé, nosotros siempre hemos estado un poco al margen, no somos mucho de socializar porque sí.

JL: Fueron los años épicos, los nuestros y los de muchos amigos, y da gusto recordarlos. Yo a Higinio nos veo si acaso como parte de Hurrah!. Es un orgullo compartir sello con gente tan diferente. Somos 'Hurrah!nianos', habitantes del archipiélago de individualidades conectadas por Antonio.

La portada es obra de José Carlos Nievas. ¿Qué queréis plasmar en ella?

JL: Queríamos que fuese también de temática laboral, claro. También teníamos claro que no queríamos salir nosotros. La portada... siempre pensamos en un entorno laboral, gris e impersonal, con toques de color como una planta aquí y allá, un poco reflejando lo que creemos aportamos en la escucha de las canciones. Algo así le contamos a José Carlos, que entró al trapo en el proceso creativo conjunto. En la contraportada, la idea era hacer una mezcla de por un lado homenaje a curros varios, eso combinado con ser por un día aquello que nos hubiera gustado ser... ¿Has oído “One of these things first” de Nick Drake? Dando un poquico de paz de esa de la suya, que duele, a la imagen general.

Fran: Jose Carlos es muy buen amigo, además de un fotógrafo y artista genial. Le dimos unas pequeñas ideas, y ya él fue tirando del hilo. Yo creo que va muy bien con toda la temática del disco.

Hay que estar en plataformas, aunque sean el mismísimo diablo

¿Cómo lleváis Carlos y JL lo de ser hermanos y cantantes? ¿En qué os parecéis a Oasis, por ejemplo?

Carlos: Somos mejores que Oasis en lo personal y humano, al menos eso me parece. Nos podemos parecer en las cejas tal vez. Gracias a mi hermano estoy en esto de la música, y es mi mayor soporte en este mundillo.

JL: Pues si después de todos estos años juntos lo llevásemos mal…, sería para darnos de gorrazos y sacarnos de Murcia en plumas y alquitrán. Yo creo que esto de la música nos hace mejores personas y mejores hermanos, mejores cantantes no, porque eso es imposible (uoohhh, Serrano en rollo Gallagher). Yo es que era más de Blur…

Paul Weller decía que si alguna vez no aparecía la adrenalina antes de un concierto, mejor dejarlo y cambiar de hobby . ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Habéis tenido la tentación de arrojar la toalla?

Fran: Hombre, está claro que en esto no puedes estar por obligación. No es nuestro medio de vida, así que sí, si alguna vez nos aburre, mejor dejarlo y cambiar de hobby, claro. Nuestra trayectoria como grupo es larga, y es verdad que, en ocasiones, uno está más desanimado que otro o más sobrepasado de trabajo y obligaciones, y alguna vez piensas en dejarlo, pero solo por un rato. Yo no sabría qué hacer con mi vida sin ver a éstos de cuando en cuando y quedar, necesito su compañía, son más que familia. Jose Luis y Jose viven en Cartagena, y casi que últimamente la única forma de vernos todos es cuando ensayamos, así que, hoy por hoy, quedar con éstos y planear cosas es de lo más divertido que pasa en mi vida.

JL: Citando a los clásicos (No surrender!, Stiff Little Fingers), What do I get?, The end is in the eternal trying!

Lo de Rosalía está guay, pero ¿Higinio juegan en otra Liga?

Fran: Como le dijo Jules a Vincent Vega, "no es ni el mismo jodido deporte". Yo creo que son planteamientos antagónicos del todo.

JL: Jajajaja, lo de Higinio es otro jodido deporte que aún no hemos conseguido definir. ¿A qué jugamos en esto de la música? ¿Jugamos los 5 a lo mismo en algún momento? Nunca lo sabremos, y está bien así. A veces echo de menos el sentirme jugando en una liga, y no necesariamente mayoritaria (o sí, o qué se yo…)

¿Qué tiene una canción como Smithers - Jones de The Jam para que os emocione tanto?

Carlos: Prácticamente todas las de los Jam me emocionan; supongo que me llevan a la juventud tan fugaz en la que leía todas sus letras en la cama ( libro de Sagrario Luna), letras que hablaban de amor, pero también de la sociedad y de lucha social, del no dejarse pisotear y de la realidad misma . Este Asuntos propios es muy Jam. “Trabaja trabaja y trabaja hasta que te mueras, hay muchos peces más en el mar para freír”, dice el final de esta canción de Bruce Foxton, por cierto.