Funambulista pone rumbo al Benidorm Fest 2026 con una crítica al ruido digital en 'Sobran gilipo**as'

Funambulista, uno de los artistas murcianos más reconocidos del panorama nacional, participará en el Benidorm Fest 2026 con Sobran gilipo**as, una canción directa y combativa que cuestiona la saturación informativa, la manipulación en redes sociales y la pérdida de pensamiento crítico en la era digital.

Un Benidorm Fest sin Eurovisión

La participación del músico murciano se enmarca en una edición singular del Benidorm Fest, que se celebrará en febrero de 2026 y que, por primera vez, no servirá para elegir al representante de España en el Festival de Eurovisión, tras la retirada de RTVE del certamen europeo.

El tema fue presentado este jueves durante la rueda de prensa oficial del festival, celebrada en Prado del Rey, donde RTVE dio a conocer las 18 canciones que competirán en la quinta edición del certamen. La propuesta de Funambulista forma parte del Vol. 2 de su proyecto 180º y supone un nuevo paso en su trayectoria artística, apostando por "un mensaje contemporáneo, reflexivo y socialmente comprometido".

Artistas del Benidorm Fest 2026 Junto a Funambulista, participarán Dora & Marlon Collins, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, Kitai, Luna Ki, María León junto a Julia Medina, Mikel Herzog Jr., Tony Grox & Lucycalys, Asha, Atyat, Dani J, KU Minerva, Mayo, Miranda! & bailamamá, Rosalinda Galán y The Quinquis.

Compromiso con los jóvenes

Más allá de lo musical, Funambulista ha querido vincular su participación en el Benidorm Fest a una iniciativa solidaria. El artista destinará el 100% de los beneficios obtenidos de la venta del merchandising de Sobran gilipo**as a la Fundación FAD Juventud, concretamente a su programa Jóvenes y pantallas, centrado en concienciar sobre el uso responsable de las tecnologías digitales entre adolescentes y jóvenes y en prevenir los riesgos asociados al uso excesivo de pantallas.

Tres premios y nuevas oportunidades

Pese a la no participación de España en Eurovisión, debido a la presencia del Estado de Israel en el concurso musical, la organización del Benidorm Fest ha querido reforzar su apuesta por la industria con nuevos incentivos para los participantes.

En esta edición, el certamen otorgará tres premios, entre ellos un galardón económico de 150.000 euros brutos —100.000 euros para los intérpretes y 50.000 euros para los autores—, además de un viaje a Miami para realizar promoción y grabar un single gracias a un acuerdo con TelevisaUnivision, y la posibilidad de grabar otro tema en los estudios de Spotify en Estocolmo.

Funambulista competirá en la segunda semifinal del Benidorm Fest, prevista para el jueves 12 de febrero, junto a Asha, Atyat, Dani J, KU Minerva, Mayo, Miranda! & bailamamá, Rosalinda Galán y The Quinquis. De los nueve artistas participantes, solo seis lograrán el pase a la final, que se celebrará el sábado 14 de febrero, una de las novedades introducidas este año.

Galas, trofeo y entradas

La quinta edición del Benidorm Fest contará con tres galas —dos semifinales y una final— presentadas por Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus. Además, el certamen recupera y reinterpreta la histórica Sirenita de Oro como nuevo trofeo, en homenaje al antiguo Festival Internacional de la Canción de Benidorm.

Las entradas para el Benidorm Fest 2026 saldrán a la venta entre el 22 y el 24 de diciembre, mientras que el 26 de diciembre se podrán adquirir las localidades para los ensayos de la final.