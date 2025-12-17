El Valle de Ricote se incorpora a la Film Commission de la Región

La Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Ricote han firmado un acuerdo para promocionar el municipio como escenario cinematográfico y agilizar los permisos para rodajes. Con esta incorporación, Ricote se convierte en el trigésimo séptimo municipio adherido a la Región de Murcia Film Commission, completando la presencia de todos los municipios del Valle de Ricote como territorio de cine con oficinas propias.

Coordinación institucional

El acuerdo fue rubricado por Manuel Cebrián, director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), y Rafael Guillamón, alcalde de Ricote. Cebrián destacó de esta firma que "se siguen sumando adhesiones a la Región de Murcia Film Commission y mostrando a la industria audiovisual que las administraciones de la Región ponemos alfombra roja a los rodajes". Además destacó la singularidad paisajística de El Valle: "La incorporación de Ricote es significativa porque permite completar como territorio de cine uno de los enclaves más singulares de la Región”.

Por su parte, Guillamón subrayó la importancia de" trabajar de forma coordinada para ofrecer el municipio como escenario y agilizar los permisos para los rodajes", para potenciar la llegada de producciones cinematográficas y publicitarias.

Ampliación del catálogo

Durante los últimos meses, se ha intensificado el trabajo de campo para ampliar el catálogo de localizaciones del interior de la Región, detectando las "importantes posibilidades" que tiene la zona para acoger "tanto rodajes cinematográficos como campañas publicitarias". Se está realizando la documentación fotográfica y descriptiva necesaria para ofertar escenarios del Valle de Ricote, un territorio que combina fertilidad agrícola con montañas áridas y cuenta con servicios y equipamientos adecuados para grandes producciones.