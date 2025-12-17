Los mejores ensayos para regalar esta Navidad 2025

Puede que este haya sido el año en que por fin el ensayo dejó del todo de ser un territorio reservado para especialistas. Hay un apetito nuevo: leer para entender, para ordenar el presente, para poner palabras a lo que sentimos. Y, a veces, simplemente para explorar con placer, de una en una, las ideas con las que el mundo nos bombardea.

Puede, incluso, que estemos viendo cómo la frase "se lee como una novela"... se da la vuelta. Ahora, muchas novelas aspiran a la calma y la profundidad del ensayo. Leer en modo ensayo significa detenerse, subrayar, atreverse a debatir mentalmente con un autor, y con uno mismo, aun después de terminar la página.

Quienes siempre disfrutaron del ensayo ven que el género florece abriendo preguntas en todas direcciones: sobre ciudades que todavía caminamos, sobre cómo amamos, sobre el lugar del arte en la vida, la incertidumbre digital, la memoria e incluso el propio acto de leer. Lo importante ha dejado de ser el tema, que se desdibuja en pos de la curiosidad que es capaz de despertar, y nos regala la sensación de abandonarnos a una inesperada obsesión pasajera.

Colección permanente María Negroni Random House. 17,90 €

La autora argentina María Negroni despliega un museo íntimo: piezas, citas y reflexiones que se ensamblan sin una tesis unívoca. El tono híbrido entre el fragmento poético, la crónica de lectura y la memoria personal transforma lo autobiográfico en una celebración del hábito de coleccionar lecturas. Cada entrada es un hallazgo.

Deshacer el ridículo Julián Génisson La Caja Books. 27,90 €

Una cartografía de la risa que dialoga con la tradición y la desmonta: no solo explora qué nos hace reír, sino cómo la risa configura lo social. Con un aire erudito y clínico, el autor madrileño va contra lecturas complacientes y propone que reír, a veces, implica simplemente saber hacer risible lo que nos rodea.

El cuerpo enunciado Pablo Cerezo Siglo XXI. 16,90 €

Tomando el tatuaje como punto de partida para interrogarse sobre la identidad, esta obra baila entre la historia cultural y el análisis personal de una pasión. Leerla es atender cómo la imagen propia se vuelve campo de interrogación colectiva, es intentar comprender qué es lo que nos define hoy como individuos y como sociedad, qué nos ha definido siempre: nosotros, los otros y el mundo.

La obligación de ser genial Betina González Círculo de Tiza. 22 €

Betina González escribe sobre la escritura y sobre las expectativas que rodean a quien escribe con una mezcla de ironía y sinceridad. Indaga sobre qué significa hoy aspirar a lo genial: cómo la emoción, la estrategia de mercado y la pedagogía del taller moldean la voz del autor de hoy. Un libro breve y punzante que defiende la intensidad emocional ante las fórmulas de eficacia.

Con e de curcuspin Mario Obrero Anagrama. 17,90 €

Como quien escucha hablar a alguien que quiere mucho, así se lee esta carta de amor a las lenguas, a las palabras que vienen del barrio, de la infancia, del ruido de la calle. Mario Obrero escribe con ternura curiosa, como quien recoge semillas y las sopla para que crezcan en el lector. Su íntima prosa-poema pasea, inventa, acaricia. Uno lo abre y recuerda que los idiomas son cuerpos vivos, compañeros brillantes, felices y deseosos de encontrarse con nuestro abrazo.