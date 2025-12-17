Cultura refuerza las ayudas a las giras de artes escénicas con 130.000 euros

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes ha publicado una nueva convocatoria de ayudas destinada a apoyar las giras nacionales e internacionales de las compañías profesionales de artes escénicas de la Región de Murcia. Estas ayudas se enmarcan en el programa Conexión Internacional ICA, dentro del Plan de internacionalización de las industrias culturales y creativas, y están gestionadas por el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA). El objetivo es facilitar la movilidad de las compañías de teatro, danza y circo, permitiendo que sus producciones lleguen a nuevos públicos fuera de la Región y también fuera de España. La dotación total asciende a 130.000 euros, lo que supone un incremento de 20.000 euros respecto a la anterior convocatoria.

Balance y objetivos

La convocatoria anterior permitió que 10 compañías murcianas realizaran cerca de 300 funciones de 18 espectáculos distintos, con actuaciones en numerosas provincias españolas y en países como Estados Unidos, Canadá, Tailandia, China o Colombia. Un balance que la Consejería destaca como "una herramienta para la proyección exterior del sector".

El director general del ICA, Manuel Cebrián, subrayó que este apoyo económico “facilita que los profesionales de las artes escénicas puedan realizar giras nacionales e internacionales, contribuyendo a su desarrollo artístico”, además de servir para que el talento regional “traspase fronteras y actúe como embajador cultural de la Región de Murcia”.

Cuantías por proyecto

La cuantía máxima por proyecto no podrá superar los 19.500 euros, lo que representa el 15 por ciento del presupuesto total de la iniciativa. El plazo de solicitud se abre este 18 de diciembre y permanecerá activo hasta el 1 de junio de 2026.

Entre los gastos subvencionables se incluyen los relacionados con el desplazamiento, alojamiento y manutención de los profesionales que participan en los espectáculos. Para que una gira sea considerada nacional deberá contar con al menos cuatro actuaciones en dos provincias distintas a la Región de Murcia, mientras que en el caso de las giras internacionales se exige una actuación fuera de España.

Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del 17 de diciembre y en el apartado de Convocatorias de la web del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes.