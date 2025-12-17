Los asistentes a los festivales de la Región de Murcia gastan de media 150 euros al día

La Región de Murcia aumenta su respaldo a los festivales musicales con un incremento presupuestario que eleva la dotación hasta los 3,4 millones de euros. Así lo anunció el presidente Fernando López Miras durante un encuentro con promotores públicos y privados de los eventos que forman parte de la marca Festivales Región de Murcia.

Según el jefe del Ejecutivo regional, este aumento de 560.000 euros, casi un 17 por ciento más que la dotación anterior, responde a la importancia de los festivales como motor cultural, turístico y económico de la Región. “Los festivales de música en vivo han sido y van a continuar siendo un reclamo indiscutible para visitar nuestra tierra”, subrayó López Miras, quien recordó que estos eventos no solo proyectan la imagen de Murcia hacia el exterior, sino que también consolidan su presencia como destino cultural de primer nivel.

Impacto de los festivales

Durante la reunión se presentaron los primeros resultados de un estudio sobre el impacto de los festivales en la Región, elaborado por la Universidad Politécnica de Cartagena y la Cátedra de Competitividad del Colegio de Economistas de Murcia. Según los datos provisionales, el gasto medio diario de un turista que asiste a un festival alcanza los 152,87 euros, superando el gasto habitual de los visitantes en la Región.

El 90 por ciento de los encuestados afirma que recomendará el festival al que asistió a sus amigos

La diferencia se acentúa entre quienes viajan principalmente por el festival, con un gasto de 171,60 euros, y los que asisten de manera incidental, que gastan 73,01 euros al día. Además, el 80 por ciento de los asistentes asegura que volverá en uno o dos años, mientras que el 90 por ciento afirma que recomendará el festival a sus amigos. López Miras destacó que “el turista de festivales hace un importante gasto, recomienda nuestra tierra y vuelve, siempre vuelve”, y se mostró convencido de que esta estrategia permitirá atraer a cada vez más visitantes a la Región.

Festivales públicos y privados como impulso

Entre los eventos públicos que forman parte de la marca destacan La Mar de Músicas, el Festival del Cante de las Minas, el Festival de Jazz San Javier, el Festival del Cante Flamenco de Lo Ferro, Lemon Pop, el Festival Sal de Música, el Festival Jazz Murcia, el Festival Tres Culturas, el Festival Internacional de Música de Cámara de Yecla y Ecos de Sierra Espuña.

En paralelo, los festivales promovidos por el sector privado que reciben apoyo regional incluyen Murcia On Festival, Rock Imperium, Warm Up, Las Noches del Malecón, Animal Sound, Cartagena Suena, Fan Futura Fest, B‑Side, Noches del Camino, La Gran Fiesta del Mediterráneo (Carthagineses y Romanos), Visor Fest, Sunsetland Festival y Hermosa Fest.

Con este modelo, la Región busca combinar la fuerza del sector público y privado para consolidar un calendario musical estable y atractivo que dinamice el turismo cultural y genere impacto económico en el territorio.

Las primeras citas

De entre los eventos integrados en la marca Festivales Región de Murcia, las fechas más próximas del calendario musical se concentran entre los meses de mayo y julio, con citas ya consolidadas y carteles que empiezan a perfilar nombres de peso dentro del panorama nacional e internacional.

La temporada arrancará con uno de los grandes referentes del circuito festivalero del sureste, el WARM UP Estrella de Levante, que se celebrará los días 1 y 2 de mayo de 2026 en el recinto de La Fica, en Murcia. El festival ha anunciado ya a Fatboy Slim como uno de sus principales reclamos internacionales, acompañado por artistas nacionales como Guitarricadelafuente, León Benavente, Carlos Ares, Viva Belgrado o Sanguijuelas del Guadiana, en una programación que combina la electrónica, el pop y el indie y que sitúa a Murcia en el centro del mapa musical de primavera.

Poco después, el 15 de mayo será la primera fecha del Murcia ON Festival, que volverá a ocupar la Plaza de Toros de Murcia con una propuesta centrada en el pop y el rock de gran formato. Protagonistas como Aitana, una de las artistas con mayor proyección del panorama nacional, o La Oreja de Van Gogh tras la vuelta de Amaia Montero a la formación vasca después de 17 años fuera de esta.

Ya en el mes de junio, el protagonismo será para la música electrónica con el Animal Sound Festival, programado para los días 20 y 21 de junio en el recinto ferial de La Fica. Dos jornadas diseñadas para el público joven y una apuesta clara por los sonidos electrónicos y urbanos.

El cierre del primer bloque de grandes citas llegará a finales de junio y comienzos de julio con el Rock Imperium Festival, que se celebrará en Cartagena y que volverá a situar a la ciudad como uno de los epicentros del rock y el metal en España. El cartel estará encabezado por la incansable banda londinense Iron Maiden, junto a grupos internacionales como Sabaton, Trivium, Queensrÿche o H.E.A.T.