El Museo de la Música Étnica de Barranda celebrará su vigésimo aniversario en 2026 con una programación especial

El Museo de la Música Étnica de Barranda, que alberga la colección de instrumentos del musicólogo Carlos Blanco Fadol, conmemorará el próximo año 2026 su veinte aniversario con una programación especial y con diversas mejoras que vendrán a modernizar este espacio, integrado en la Red Municipal de Museos de Caravaca de la Cruz.

Con motivo de esta efeméride, la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes de la Región de Murcia, Carmen Conesa, y el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, han mantenido una reunión de trabajo con el musicólogo y con el secretario de la fundación Blanco Fadol, José Antonio Corral, para abordar distintos asuntos relacionados con la celebración del vigésimo aniversario del museo y con su proyección presente y futura. Entre los asuntos abordados han destacado una programación, así como la creación de la figura del director del museo. También se puso sobre la mesa la construcción de la nueva ala del museo, que estaba incluida en el proyecto de construcción, pero no se llegó a finalizar.

Apoyo de las instituciones

La Comunidad Autónoma ha apoyado desde sus inicios este museo, con una subvención de 90.000 euros anuales, y la consejera comprometió el respaldo a la conmemoración del vigésimo aniversario, para contribuir a la promoción de este enclave de cultura popular y de músicas del mundo.

La consejera de Cultura ha incidido en que se trata de “un museo singular, dedicado a la música y a los instrumentos de música étnica, que merece un mayor conocimiento y reconocimiento”. Carmen Conesa ha subrayado que “va mucho más allá de la mera exposición de los curiosos instrumentos con que cuenta, procedentes de 145 países de los cuatro puntos cardinales del planeta, ya que muestra también las invenciones musicales del propio Carlos Blanco, más de un centenar, y ofrece visitas guiadas, conciertos y actividades diversas que refuerzan las razones para su visita”.

El museo contará con nuevas pantallas interactivas

Por su parte, el alcalde ha señalado que “es un buen momento para reflexionar y poner en valor qué ha significado este museo durante estas dos últimas décadas y también para mirar al presente y al futuro con nuevos proyectos que continúen posicionándolo por su gran valor patrimonial y didáctico”.

José Francisco García ha avanzado que el Ayuntamiento de Caravaca ha elaborado un proyecto de digitalización, presentado a la actual convocatoria de subvenciones de la Dirección General de Calidad Turística de la Región de Murcia, con el que se pretende dotar al museo de pantallas interactivas en distintos idiomas y adaptadas a personas con discapacidad auditiva y visual.

“El objetivo es que cualquier visitante pueda ver, escuchar y comprender la diversidad de los sonidos del mundo, disfrutando de una experiencia accesible, inclusiva y sensorial”, ha explicado el alcalde. Además, ha anunciado que en las próximas semanas estará en funcionamiento un sistema de audioguía, con sonidos y explicaciones de los distintos instrumentos que se exponen en el museo.

En 2025, el Museo de Barranda ha recibido 6.250 visitantes

Durante el año 2025, el Museo de la Música Étnica de Barranda ha recibido un total de 6.250 visitantes, cifra que incluye la asistencia a los dos ciclos de conciertos organizados por el Ayuntamiento de Caravaca: 'La luna de Barranda' y 'Conciertos sentidos', este último recuperado este año tras más de 15 años sin celebrarse.

Museo único

El Museo de la Música de Barranda conmemorará su 20 aniversario con una programación especial y mejoras en sus instalaciones / Enrique Soler

El Museo de la Música Étnica de Barranda es un espacio dedicado a la investigación, difusión y valoración de la música étnica y tradicional. La colección expuesta en el museo consta de más de un centenar de piezas, agrupadas por temáticas, que forman parte de una exhaustiva recopilación de instrumentos musicales étnicos procedentes de unos 145 países. Se trata de instrumentos y objetos que componen una colección única en el mundo, perteneciente al musicólogo uruguayo Carlos Blanco Fadol, cuya recopilación y exposición resultan vitales para adentrarse en el apasionante mundo de la música de raíz, a la que el museo rinde tributo a través de importantes piezas de gran valor cultural y etnográfico. El museo se encuentra en la pedanía de Barranda, cuna de la música de raíz por sede de la Fiesta de las Cuadrillas, uno de los festivales de música tradicional de mayor tradición y popularidad de España, declarado de Interés Turístico Nacional.