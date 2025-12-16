José Manuel Garrido, distinguido con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2025

El Gobierno ha aprobado este martes un total de 35 Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes en su categoría de personalidades e instituciones del mundo de la cultura. Entre los galardonados se encuentra el gestor cultural murciano José Manuel Garrido, pionero de la política cultural de la década de los 80, cuya trayectoria ha dejado una huella indeleble tanto en la Región de Murcia como en la cultura española.

La Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes es uno de los galardones más prestigiosos del panorama cultural español y es concedida por el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Entre los galardonados figuran también las cantantes Estrella Morente y María del Monte, la cantautora Christina Rosenvinge, el productor y DJ Óscar Mulero, la cantante Karina, el grupo musical Los Chichos, la entidad músico-social Fundación Vozes y el Festival de música Primavera Sound.

Trayectoria

Desde sus inicios como primer consejero de Cultura de la democracia en Murcia (1979-1982) y concejal de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de la capital, José Manuel Garrido, que recibirá este jueves uno de los Premios Importantes de La Opinión, impulsó proyectos que aún hoy forman parte del tejido cultural regional, como la municipalización y rehabilitación del Teatro Romea, la Red Regional de Bibliotecas, la Joven Orquesta Regional, la Filmoteca y un conjunto de festivales de música y teatro de calle que revolucionaron las fiestas tradicionales. Con visión de gestor y sensibilidad artística, trasladó técnicas teatrales a la programación cultural local, integrando arte contemporáneo y tradición, y sentando las bases de la relación entre cultura y turismo hoy habitual en la Región.

Su trayectoria continuó a nivel estatal como director general de Música y Teatro del Ministerio de Cultura (1982-1985) y posteriormente como primer director del INAEM hasta 1992. Bajo su impulso se crearon y consolidaron organismos fundamentales como la Compañía Nacional de Teatro Clásico, la Joven Orquesta Nacional de España, el Ballet Nacional de España, el Coro Nacional de España y el Plan Nacional de Auditorios. Su criterio se centró siempre en la excelencia y la diversidad, apostando por la modernidad sin desamparar la tradición y ofreciendo cauces para que el talento floreciera sin restricciones partidistas o ideológicas.

Otros distinguidos

En el ámbito del cine y el teatro han sido distinguidos el actor Luis Tosar, la actriz Emma Vilarasau, la directora y guionista Alauda Ruiz de Azúa —por películas como Los domingos— y la familia de cómicos Pla-Solina, uno de cuyos miembros es el actor Oriol Pla, reciente ganador de un Emmy al mejor actor internacional por Yo, adicto. También han sido reconocidas las gestoras culturales y coreógrafas Laura Kumin y Margaret Jova, así como el coreógrafo Marcos Morau.

Las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes destacan igualmente a diversas personalidades de la literatura, como el escritor Manuel Vicent, la dibujante de cómic e ilustradora Ana Miralles y la filóloga y escritora Irene Vallejo, así como a la librería Rafael Alberti.

Del ámbito de las bellas artes y el patrimonio cultural han sido reconocidos el grafitero y artista multidisciplinar Jesús Manuel Pinto García, conocido como Suso 33; la arqueóloga Teresa Chapa; el antropólogo forense Francisco Etxeberria; y el arquitecto y gestor cultural Juan Miguel Hernández. Además, han recibido la distinción el mecenas Antonio Gallardo Ballart, la desarrolladora de videojuegos Tatiana Delgado, el diseñador André Ricard, la entidad cultural comunitaria Ateneu Popular 9 Barris y los gestores culturales Daniel Giralt-Miracle, Miren Begoña Arzalluz, Manuel Jesús Borja-Villel y el propio José Manuel Garrido.

A título póstumo, se ha reconocido a la artista plástica Roberta Marrero, al periodista y dibujante Andrés Vázquez de Sola, al gestor cultural José Luis Cienfuegos Marcello y a la actriz Verónica Echegui.

Murcianos reconocidos

Entre los murcianos que han recibido la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes a lo largo de la historia destacan el guitarrista Narciso Yepes, el pintor Ramón Gaya, el escultor Gonzalo Sobejano, el actor Francisco Rabal y el pintor Pedro Cano, todos ellos nacidos en la Región de Murcia y reconocidos por su contribución excepcional a la música, la pintura, la escultura y el cine, consolidando así la presencia de la Región en el panorama cultural español.