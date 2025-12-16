El Certamen Literario Albacara celebra su 45ª edición reconociendo la excelencia literaria y el talento joven

La Casa de la Cultura ‘Emilio Sáez’ ha sido el escenario de la entrega de premios de la 45.ª edición del Certamen Literario ‘Albacara’, una de las grandes citas culturales de Caravaca de la Cruz, que, vinculada a la figura de San Juan de la Cruz, está promovida por el Ayuntamiento con la colaboración de los Padres Carmelitas Descalzos, el grupo Postres Reina y la editorial Gollarín.

El acto contó con la participación de la profesora y escritora caravaqueña Carmen María López, recientemente distinguida con el prestigioso Premio Adonáis de Poesía, así como con la intervención de una representación de los miembros del jurado y del concejal de Cultura, Joaquín Zaplana. La actuación musical corrió a cargo de la violinista Ana García Morenilla. Carmen María López recordó que también fue una niña Albacara, que "en las tiernas tardes de su infancia leía mucho en la casa de mis padres", destacando que "la literatura, los libros, fueron mi Albacara, la fortaleza en la que desde niña viví, el castillo en el que me adentraba cada tarde en la compañía de Antonio Machado, Luis Cernuda o José Hierro".

La Casa de la Cultura acoge la entrega de premios

El alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, fue el encargado de clausurar el acto y puso en valor la trayectoria de un certamen “que, edición tras edición, se sostiene gracias al trabajo conjunto de instituciones, entidades colaboradoras, jurado y comunidad educativa”. En este sentido, subrayó que el Certamen Albacara “es fruto de un esfuerzo colectivo que permite mantener viva una iniciativa cultural de referencia, promoviendo el talento literario desde edades tempranas hasta autores de proyección internacional, al tiempo que refuerza la vinculación de la ciudad con su tradición literaria y con la figura de San Juan de la Cruz”.

Premiados 2025

El Premio Internacional de Poesía Mística ‘San Juan de la Cruz’ fue concedido a Jorge Fernández Gonzalo / Enrique Soler

El Premio Internacional de Poesía Mística ‘San Juan de la Cruz’ fue concedido a Jorge Fernández Gonzalo por su obra 'Epojé', valorada por el jurado como una obra de gran coherencia interna, dominio de la métrica y cuidada musicalidad, que destaca por la precisión léxica y una mirada panteísta expresada desde una aparente sencillez formal.

El Premio Internacional de Narrativa ‘Ciudad de la Cruz’ recayó en el escritor leonés Raúl Ordás Fernández por la obra 'La arpía', una propuesta ambientada en el Siglo de Oro que sobresale por la riqueza de su lenguaje y por combinar una visión culta y humorística capaz de profundizar en la condición humana y sus contradicciones.

En el ámbito del fomento de la creación literaria entre los más jóvenes, el jurado otorgó los XLV Premios Regionales Infanto-Juveniles ‘Escuela de mandarines’ a Mario Cambres Muñoz, estudiante del IES Sanje de Alcantarilla, por el relato 'El banco del recreo', destacando la coherencia estructural del texto, la correcta definición de los personajes y la riqueza lingüística empleada.

Fomento de la literatura

Entrega de los premios Albacara 2025 / Enrique Soler

Asimismo, este año se reconoció la implicación del IES Sanje de Alcantarilla en el fomento de la literatura y la creatividad juvenil, distinción que fue recogida por su directora, Isabel Saturno Montoya, como ejemplo del papel fundamental que desempeñan los centros educativos en la formación cultural de los jóvenes.

Actualmente, el Certamen Literario ‘Albacara’ se articula en tres líneas: los premios regionales infantiles y juveniles ‘Escuela de mandarines’, el Premio Internacional de Narrativa ‘Ciudad de la Cruz’ y el Premio Internacional de Poesía Mística ‘San Juan de la Cruz’.

