Un ´'Baño de emociones' para los escenarios murcianos en 2026

Imanol Arias, María Barranco, Lluís Homar, Paloma San Basilio, Oriol Pla y Nacho Vegas figuran entre los nombres propios de la programación que, entre febrero y junio de 2026, llegará a los teatros y auditorios municipales de Murcia. Más de 130 espectáculos de teatro, música, danza y circo componen una segunda parte de temporada que apuesta por combinar grandes producciones nacionales, una presencia significativa de creación murciana y una programación familiar que consolida públicos.

El director del Área de Artes Escénicas del Ayuntamiento de Murcia, Juan Pablo Soler, explicó que la programación se presenta bajo el lema 'Baño de emociones', una idea que atraviesa toda la temporada. "La programación quiere trasladar al escenario todo el abanico de emociones, porque el teatro también habla de cómo somos y de cómo vivimos", señaló, subrayando la voluntad de que los escenarios municipales funcionen como espacios de reflexión y reconocimiento colectivo.

La oferta escénica se articula en torno a ocho espacios municipales y propone, más allá de la acumulación de títulos, un recorrido por textos clásicos y contemporáneos, teatro musical, ciclos musicales especializados y propuestas que miran tanto a la tradición como a los lenguajes actuales.

El peso del teatro y los grandes intérpretes

El Teatro Romea y el Teatro Circo Murcia concentran buena parte de los focos, con una programación en la que teatro y música representan alrededor del 80% de la oferta. Sobre sus escenarios pasarán montajes protagonizados por intérpretes de largo recorrido.

Entre ellos, Mejor no decirlo, con Imanol Arias y María Barranco, dirigidos por Claudio Tolcachir; Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, con Lluís Homar encarnando al emperador romano; o La mujer rota, texto de Simone de Beauvoir interpretado por Anabel Alonso. El repertorio se completa con revisiones de clásicos como Los cuernos de don Friolera, versionado por Ainhoa Amestoy, o con dramaturgia contemporánea firmada por nombres clave de la escena actual.

Anabel Alonso durante la represntación de 'La Mujer Rota'. / L. O.

Llegarán también a Murcia Tres noches en Ítaca, de Alberto Conejero, con dirección de María Goiricelaya; Constelaciones, de Nick Payne, bajo la dirección de Sergio Peris-Mencheta; y El entusiasmo, de Pablo Remón, una reflexión irónica y melancólica sobre la madurez. A ellas se suma Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos, de María Velasco, Premio Nacional de Literatura Dramática 2024.

Uno de los hitos de la temporada será Travy, el espectáculo creado, dirigido y protagonizado por Oriol Pla, reciente ganador de un Emmy. Una pieza híbrida que dialoga entre el clown y el teatro posdramático y que se presenta como homenaje familiar y choque generacional.

El teatro musical tendrá también un peso notable, con títulos como Dulcinea, con Paloma San Basilio; La ópera de los tres centavos, encabezada por Coque Malla; o propuestas como El bar nuestro de cada día y Goya, la melodía de una leyenda.

Música: del jazz al flamenco, de la canción de autor a la lírica

La música atraviesa transversalmente la programación y volverá a ocupar un lugar destacado. Según explicó Soler, “festivales como el Murcia Jazz Festival, la Cumbre Flamenca o Abril en Danza forman ya parte de la identidad cultural de los teatros municipales”.

El Murcia Jazz Festival traerá a figuras como Steve Coleman, John Grant o Leo Sidran, mientras que la Cumbre Flamenca Murcia reunirá a artistas como Tomatito, El Farru, Ángeles Toledano o Lucía Campillo.

En el ámbito de la canción popular y de autor destacan los conciertos de Nacho Vegas, Quique González, Zenet y Marwán, junto a propuestas que transitan entre el homenaje y la revisión, como los tributos a Carlos Cano, Manzanero, Aute o el soul clásico. La lírica volverá a ocupar su espacio con títulos como La Bohème, Elixir de amor y la zarzuela La Parranda.

El cantante y compositor Quique González. / Fernando Maquieira

La música clásica regresará al Romea de la mano de la asociación ProMúsica, con un ciclo protagonizado por orquestas sinfónicas y formaciones de cámara, reforzando una línea de programación estable en este ámbito.

Creación murciana y programación familiar

Más de un tercio de la programación estará dedicada a producciones de la Región de Murcia, con compañías como Alquibla Teatro, La Tendía, Periferia Teatro, Onírica Mecánica o Cía. Deconné, y conciertos de artistas como Muerdo o Sara Zamora. Esta presencia se plantea como una integración natural de la creación local en la programación general.

La programación familiar representará alrededor del 20 % del total, con propuestas dirigidas a distintos tramos de edad. En este sentido, Soler recordó que este tipo de espectáculos “están pensados para público familiar, con el objetivo de crear nuevos públicos desde edades tempranas”.

A ello se sumará una nueva edición del ciclo A Pie de Calle, que ampliará la programación más allá de los recintos cerrados.

Auditorios municipales

El Teatro Bernal y los auditorios de pedanías como Algezares, Beniaján, Guadalupe o La Alberca acogerán más de medio centenar de espectáculos, con especial protagonismo de compañías murcianas y una programación pensada para públicos diversos.

Junto a teatro contemporáneo y familiar, destacan iniciativas como el nuevo ciclo Caprichos Sonoros, centrado en esta primera edición en la música electrónica, y la continuidad de certámenes y muestras teatrales ya consolidadas.

Con esta programación, los escenarios municipales proponen algo más que una sucesión de títulos: un recorrido por distintas formas de mirar el mundo desde la escena, la música y el movimiento. Un baño de emociones, sí, pero también una invitación a ocupar la butaca como espacio de reflexión compartida.

Más allá de la programación, el responsable del Área de Artes Escénicas quiso poner en valor el papel de estos espacios en la vida cultural de la ciudad. “Los teatros públicos no son solo espacios de exhibición: cumplen una función cultural, educativa y social que va más allá de la programación”, afirmó.