Planes de Navidad en los museos de la Región de Murcia: más de 100 actividades programadas

Con la llegada de las fiestas navideñas, los museos regionales llenan sus salas de propuestas especiales a través de una programación que reúne más de un centenar de actividades. Talleres, concursos, visitas temáticas, un concierto y la instalación de dos belenes monumentales y un belén argárico conforman la oferta diseñada por los Museos Arqueológico, Bellas Artes, Santa Clara, Conjunto Monumental San Juan de Dios, Arte Ibérico El Cigarralejo y Regional de Arte Moderno, gestionados por la Dirección General de Patrimonio Cultural.

El Conjunto Monumental San Juan de Dios acoge el tradicional Belén costumbrista de la Peña Sociocultural La Pava, que recrea rincones emblemáticos de Murcia, escenas huertanas y oficios tradicionales. Como novedad, y con motivo del 1200 aniversario de la fundación de la Medina Mursiya (825), se incorpora la recreación del Conjunto de las Fortalezas del Rey Lobo de Monteagudo. Las figuras han sido realizadas por José Hernández Navarro, José Cuenca, los hermanos Cava y el taller de la propia Peña. El belén podrá visitarse de 11:30 a 13:30 y de 17:00 a 21:15 horas, excepto las tardes del 24 y 31 de diciembre.

El segundo Belén Monumental, elaborado artesanalmente por las Hermanas Clarisas de Hellín y Murcia, reúne más de 300 figuras procedentes de talleres artesanos, destacando la obra del murciano Jesús Griñán. El recorrido representa escenas del Misterio de la Navidad y escenas costumbristas y podrá visitarse en el Museo Santa Clara hasta el 6 de enero, de lunes a domingo, en horario de mañana y tarde.

Por su parte, el Museo Arqueológico presenta en su primera planta un Belén argárico, elaborado con figuras impresas en 3D en plástico PLA y viviendas construidas con materiales naturales de la Región. Más de veinte escenas reproducen la vida cotidiana en la Edad de los Metales. En el mismo espacio se exhibe también un Nacimiento realizado por el escultor Nicolás Almansa, instalado por la Asociación de Belenistas de Murcia.

Talleres infantiles y visitas especiales

A partir del 16 de diciembre se abrirá la inscripción para los talleres navideños, en los que los más pequeños podrán disfrutar, aprender y crear en los distintos museos.

En el Museo Arqueológico de Murcia, los días 23, 26 y 30 de diciembre y el 2 de enero se celebrará el taller Manos al Barro: Creación y Decoración de Cerámica Íbera, impartido por Mamita is Love. Además, el 26 por la tarde se realizará El Calendario del MAM, De sorpresa en sorpresa, una propuesta creativa a cargo de The Lemon Tour.

El Museo Santa Clara, también en Murcia, propone un taller familiar dirigido por la artista Verónica Navarro, vinculado a la exposición Espacio Tiempo, donde las matemáticas y la geometría islámica se descubren de manera participativa.

En Mula, en el Museo de Arte Ibérico El Cigarralejo, los participantes podrán realizar un centro de mesa navideño el domingo 21 de diciembre en el Taller Floral Navideño. También se desarrollarán dos talleres infantiles los días 24 y 31 de diciembre, incluyendo uno dedicado a la creación de una corona navideña con materiales reciclados.

El Museo Regional de Arte Moderno (MURAM) ofrecerá el taller Una Navidad Mágica los días 13, 20 y 27 de diciembre, centrado en la elaboración de adornos navideños ecológicos y solidarios.

En cuanto a las visitas guiadas, el Museo de Bellas Artes ofrecerá recorridos por la exposición Retrospectiva Saura Mira y por su colección permanente los días 27 de diciembre y 3 de enero. El Museo Arqueológico propone visitas sobre el poder y la estructura social en época íbera y romana los días 23 y 30 de diciembre.

El Museo de Arte Ibérico El Cigarralejo mostrará su colección permanente durante todo el periodo navideño, mientras que el Conjunto Monumental San Juan de Dios realizará visitas al yacimiento islámico entre el 19 de diciembre y el 4 de enero.

Destaca también la participación de la Asociación de Mujeres Carmesí, que recreará la vida cotidiana de la nobleza del siglo XIX en dos visitas al Palacio Aguirre (26 y 27 de diciembre).

Concurso de dibujo

Los museos de Bellas Artes (MUBAM) y el Regional de Arte Moderno (MURAM) celebran una nueva edición del concurso “Pinta la Navidad en el MUBAM y el MURAM”, dirigido a niños de 3 a 12 años y a menores de atención a la diversidad. El certamen se celebrará el 26 de diciembre en el MURAM (X edición) y el 30 de diciembre en el MUBAM (XX edición), con la entrega de quince premios en cinco categorías.

Concierto de fin de año

El 29 de diciembre, a las 20:00 horas, la Asociación de Amigos de los Museos Arqueológico y Santa Clara (ASAMAC) organiza el concierto “Celebrando el Año Viejo”, a cargo de la Coral Tallis, en el salón de actos del Museo Arqueológico. La entrada será libre hasta completar aforo.

La inscripción en todas las actividades se realizará por teléfono en horario de museo donde se celebra la actividad. La programación completa puede consultarse en www.museosregiondemurcia.es, en redes sociales y en cada uno de los centros participantes.