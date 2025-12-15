La música urbana murciana toma la palabra: Kaze, Piezas, Julia Cry y Nieto 666 analizan el presente y futuro del género

La música urbana en la Región de Murcia continúa ampliando su alcance y ganando presencia. Un crecimiento que se apoya tanto en la proyección exterior de sus artistas como en iniciativas que buscan poner en valor el tejido creativo local. En este contexto se enmarca el encuentro que este jueves reunirá a Kaze, Piezas, Julia Cry y Nieto 666 en la capital murciana.

La cita está impulsada por Animal Sound Group, uno de los defensores de este sonido en la Región, y tendrá formato de mesa redonda con acceso gratuito y plazas limitadas. El encuentro se celebrará a las 18:00 horas en el Museo Arqueológico de Murcia y permitirá al público acercarse a algunas de las figuras más representativas de la escena urbana regional.

‘Reset’, el primer adelanto del próximo Animal Sound

La actividad forma parte de ‘Reset’, el ciclo con el que Animal Sound Group está avanzando contenidos de la próxima edición del Festival Animal Sound, cuyo programa completo se presentará próximamente en Murcia. La organización ya ha adelantado que la nueva edición contará con más de 40 artistas, más de 10 fechas y cinco localizaciones diferentes.

Bajo el título ‘La Región de Murcia en clave urbana’, la mesa redonda está promovida junto a la Dirección General de Juventud del Gobierno Regional y el Festival EstrenArte, y tiene como objetivo mostrar el potencial de la música urbana murciana y las claves creativas de un estilo que no deja de ganar seguidores.

Trayectorias, letras y experiencias personales

El encuentro abordará aspectos como los primeros impulsos de los artistas en la música urbana, el proceso de composición de sus letras, sus experiencias profesionales y algunos de los momentos más destacados de sus carreras. La actividad incluirá también un turno de preguntas del público asistente.

Según explica el director de Animal Sound, Álvaro Vargas, este tipo de propuestas buscan ampliar el contacto entre artistas y público más allá de los conciertos: “En esta nueva edición queremos que los artistas no solo se disfruten encima del escenario, sino acercarlos al público para que los conozcan más de cerca con eventos como este”.

Un diciembre marcado por los directos

La mesa redonda se suma a los conciertos ya anunciados por Animal Sound para este mes de diciembre. El día 19, MVRK actuará en la Sala Mamba, mientras que el 20 de diciembre el evento Jam On reunirá en el Parque Fofó a Kaze, Ill Pekeño & Ergo Pro, Piezas y Jayder, N-Wise Allah, Faenna, Jime, Twear & Alex Orellana y Nieto 666.

La programación continuará el próximo año con los conciertos de Barry B y Costa, que se acercan al ‘sold out’, como ya ocurrió el pasado 5 de diciembre con Recycled J.

El encuentro cuenta además con el respaldo del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes y de Estrella de Levante.