Carlos Fustel, concursante de 'OT 2025': "Lo que me está pasando es precioso y necesito tiempo para procesarlo"

Viene de unos meses muy intensos —Academia, nominaciones, primer single…—. ¿En qué momento emocional se encuentra ahora?

Estoy en un momento raro, porque siento que me están viniendo muchas cosas y que tengo que aterrizar de verdad. Lo que me está pasando es algo precioso y no quisiera no valorarlo o no disfrutarlo en el momento. Así que necesito tiempo para procesarlo.

¿Qué ha sido lo más difícil de asimilar fuera del formato?

No lo sé… Quizá que me reconozca la gente, que me traten con tanto cariño y que todos los mensajes sean de apoyo y de amor. Y sobre todo ahora que tengo la canción fuera, el hecho de que haya tenido el impacto, el respeto y el cariño que tiene, me alegra muchísimo.

¿Ha mirado mucho las redes al salir del programa o le impone respeto?

Nada más salir no quise mirarlo para no contaminarme de la bonita experiencia que ya había tenido dentro, sabiendo que muchas veces hay comentarios desagradables. Yo no quería eso. Me daba respeto, pero ya ha pasado el tiempo y al final es inevitable entrar en redes para ver cómo se ha visto tu paso por la Academia. Y con suerte no ha habido nada feo. Todo era bonito hacia mi persona.

¿Cree que la comunidad de fans de OT es tóxica?

En algunos casos sí. Puede llegar a ser ese público tóxico que fantasea con algunas cosas o tergiversa palabras, pero al final es normal porque solo se ve una parte de lo que vivimos y desde una pantalla. No están allí con nosotros y, a veces, se malinterpretan palabras o situaciones y se crea un mundo fuera de lo que dentro ha sido un grano de arena.

¿Cuál diría que fue su mayor aprendizaje personal dentro de la Academia?

El quererse a uno mismo, valorarse como artista y la autoestima. Es el mayor aprendizaje que me llevo, porque no me creo nunca nada de mí y eso es algo que estoy trabajando. Dentro de la Academia también he ido aprendiendo un poco.

¿Cómo vivía las galas? ¿Le afectaba más la autocrítica o la presión externa?

La autocrítica, sin duda. Llevaba 14 años en un conservatorio —diez en Palma y cuatro en Madrid— y tengo una autopercepción bastante exigente y elevada. Me frustraba mucho verme y escucharme. Es algo que no está del todo bien. Hay que saber ver lo bueno, no solo enfocarse en lo malo. Eso lo he aprendido en Operación Triunfo y lo sigo trabajando.

¿Se quedó contento con su última actuación de nominado —versionó Que te quería, de La Quinta Estación— antes de ser expulsado?

Estoy contento con la sensación que tuve de cómo lo hice. A día de hoy no he querido verme, porque sé que si me veo me voy a fijar solo en lo malo y no quiero emborronar un recuerdo bonito. Quiero verlo con más perspectiva. Me quedé en paz con la canción, con el escenario y con mi paso por el programa en caso de irme. Así fue y estoy bastante orgulloso.

Siempre dice que la tradición es su hilo conductor.

Sí, lo que busco es rendir culto y homenaje a los antepasados. Para ellos la música era su manera de diversión y entretenimiento, como lo es ahora también para nosotros, además de canal de emociones. Mantener esa esencia a mí me da la vida.

Su primer single, La más honesta, es un homenaje a su abuela.

Exacto. Mi abuela y sus hermanos eran músicos y artistas. Uno contaba chistes, otro tocaba la caña, otro la guitarra, otro los platillos, mi abuela cantaba, su hermana bailaba… Mi bisabuelo cantaba copla y flamenco y era muy reconocido en el pueblo y mi abuela cantaba en el grupo de jotas de Ossa de Montiel —municipio de Castilla-La Mancha—. No siento que me haya adoctrinado, pero siempre estaba presente. Me cantaba coplas, me enseñaba bailes y, sin quererlo, me enseñó mucho. Falleció en marzo de este año y no ha vivido nada de lo que me ha pasado en OT. Para mí ha sido mi maestra en las tradiciones. En mi pueblo no he vivido más folklore que el que me ha podido enseñar mi abuela estando en Mallorca. Luego, en Madrid, he ido mucho al pueblo para beber del folklore de La Mancha. Todo ello me recuerda a mi abuela y por eso le he hecho esta canción, que hace referencias constantes a momentos y enseñanzas suyas.

¿El sonido de La más honesta marcará su primer EP o álbum?

No lo sé. Me gustaría seguir tratando mis raíces de La Mancha, pero el folklore mallorquín también me estira mucho. Cien por cien habrá tema Mallorca, tema islas. No lo tengo definido, pero habrá lluvia de ideas y seguro que llueve por Mallorca y La Mancha.

¿Cómo le ha moldeado crecer en la isla musicalmente?

Mi madre me apuntó a ball de bot con tres años. Luego se dejó de dar clases en Porto Cristo, donde yo vivía, y no volví a hacer ball de bot hasta cuarto de la ESO, cuando en el conservatorio dábamos folklore mallorquín. Resucitó esa parte mía. Empecé a ir a plazas, a ballades… todo de forma autodidacta. Los grupos de folklore mallorquín me apasionan: Música Nostra, Xalar, Abeniara… Al principio porque los bailaba y al final porque era uno más de ellos en el grupo de música del que formo parte, Càrritx.

¿Se plantea cantar en catalán?

Claro que sí. Cuando digo que va a caer algo de folklore mallorquín, será cantando en catalán.

¿Qué colaboraciones soñadas tiene actualmente?

Me encantaría trabajar con Rozalén, María Hein, el grupo Marala, Sandra Monfort, Rodrigo Cuevas…

¿Se atreve a decir su ganador?

Sí, porque la admiro muchísimo. Es una artistaza y una maravillosa persona con la que me he reído y he llorado. Me emociono de pensarlo. Me gustaría que ganara Cristina.