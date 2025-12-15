Investigación
El actor y director Rob Reiner y su esposa Michele Singer, hallados muertos acuchillados en su casa de Los Ángeles
Los fallecimientos han sido confirmados por los medios TMZ y People y están siendo investigados como homicidio
Redacción
El actor, director y productor estadounidense Rob Reiner, de 78 años, fue encontrado muerto este domingo en su casa de Brentwood (Los Ángeles) junto a su esposa, Michele Singer, quienes al parecer habrían sido apuñalados, informó la revista 'Variety'.
De acuerdo con la publicación, que señaló que las muertes fueron confirmadas por los medios TMZ y People, son investigadas como homicidio, según el Departamento de Policía de Los Ángeles. Reiner es hijo del escritor, director y comediante Carl Reiner.
Además, ganador de premios Emmy al mejor actor de reparto en una comedia en 1974 y 1978.
De acuerdo con la biografía publicada en la página de IMDB, Rob Reiner nació el 6 de marzo de 1947 en El Bronx, Nueva York, EE.UU.., y ha estado casado con Michele Singer desde 1989.
Conocido por 'All in the Family' (1971), 'This is Spinal Tap' (1984) y 'El lobo de Wall Street' (2013). Y como director, una de sus películas emblemáticas, 'Cuando Harry encontró a Sally...'.
- Matan a un hombre de una puñalada durante una pelea en la calle en Lo Pagán
- Detenido un cirujano por violar a una paciente anestesiada en un quirófano de Murcia
- El paso de la borrasca Emilia, en directo: se complica el estado de varias carreteras de la Región
- El cirujano encarcelado por violar a una paciente en Murcia, 'muy tranquilo' en su celda compartida y sin protocolo antisuicidio
- Almendricos se convierte en la primera pedanía de Lorca en contar con sala de estudio 24 horas
- La Región de Murcia, en vilo por la borrasca Emilia: la Comunidad activa el plan antiinundaciones
- Investigan si hay más víctimas del cirujano detenido por violar a una paciente anestesiada en Murcia
- Liga Endesa: UCAM Murcia - Joventut, en directo