El Grinch conquista Murcia con dos llenos históricos en el Villegas

Murcia vivió este fin de semana una de las citas culturales más entrañables y multitudinarias de la temporada navideña. El Auditorio Víctor Villegas colgó el cartel de no hay entradas en sus dos funciones consecutivas de El Grinch, ¿y si este año nos roban la Navidad?, un concierto teatralizado que fusionó música sinfónica, teatro familiar y participación del público. Más de 3.500 espectadores llenaron la sala Narciso Yepes, confirmando el extraordinario tirón de esta producción conjunta de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia y Del Molino Producciones, basada en el guion de Pepe Ferrer.

Desde el primer instante, el auditorio se transformó en la colorida y festiva Villa-Quien. Las luces, la escenografía y las proyecciones envolvieron al público en un universo fantástico donde la música guiaba la acción dramática. Entre los pasillos, emergían secciones enteras de la orquesta que desfilaban como auténticos habitantes del pueblo; en el escenario, el narrador hilaba con humor y ternura una historia que avanzaba al ritmo de obras como Carol of the Bells, Symphony of Carols, The Seal Lullaby o la Obertura de Hänsel y Gretel.

Un momento de la función de 'El Grinch, ¿y si este año nos roban la Navidad?'. / L. O.

El papel del Grinch, acompañado por su inseparable perro Max, arrancó carcajadas constantes. El público, especialmente infantil, reaccionaba a cada gesto, ladrido y ocurrencia, mientras seguía con entusiasmo la misión del protagonista por sabotear la Navidad: primero robando adornos y regalos, luego provocando un apagón en pleno concierto y finalmente arrebatando la batuta mágica de la directora, elemento indispensable para que la música pudiese sonar. La historia fue desplegándose con un dinamismo escénico que mantenía conectados a músicos, actores y espectadores sin un solo respiro.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando la niña de Villa Quien se enfrentó con ternura al gruñón villano. La escena, interpretada con notable delicadeza, llevó a muchos espectadores a contener la respiración. A partir de ahí, el espectáculo avanzó hacia una resolución luminosa: el Grinch devolvió lo robado, dirigió por primera vez a la orquesta y acabó fundiéndose con los vecinos de Villa-Quien en un final que levantó al auditorio en una gran ovación.

Un momento de la función de 'El Grinch, ¿y si este año nos roban la Navidad?'. / L. O.

La dirección musical, a cargo de Virginia Martínez —quien también participó escénicamente como la directora ‘do re mi’ de Villa-Quien— fue uno de los pilares del éxito del montaje. Su conexión con el público, su capacidad para integrar a la orquesta en la dramaturgia y la impecable ejecución técnica del conjunto ofrecieron un nivel artístico excepcional. Muy destacables fueron también las intervenciones de la Coral Discantus, representando el coro de Villa-Quien. Las familias agradecieron especialmente la accesibilidad del repertorio, que permitió a los más pequeños descubrir la música sinfónica desde una perspectiva lúdica y emocionante.

Con esta propuesta, la OSRM y El Molino dieron un inicio excelente al ciclo de Conciertos en Familia y lograron un objetivo que no siempre es fácil: llenar un auditorio durante dos días consecutivos con un espectáculo familiar de gran formato, algo que demuestra la consolidación de esta línea de programación y el interés creciente del público murciano por experiencias culturales que combinan calidad, cercanía y creatividad, creando recuerdos que se quedan a vivir en el corazón.

El Grinch no solo ha sido un éxito de asistencia, sino también un triunfo artístico. La perfecta integración entre música, teatro y participación ciudadana ha convertido al espectáculo en una referencia dentro de las producciones navideñas de carácter sinfónico. Días después, aún resuena en los pasillos del auditorio la frase que cerró la función: «La verdadera Navidad está en vuestros corazones, al igual que la música».