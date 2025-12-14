Carmen María López gana el Premio Adonáis de Poesía 2025

El poemario ‘Oración de la lluvia’, de Carmen María López (Caravaca, 1991), ha sido galardonado con el Premio Adonáis de Poesía en su 79 edición, por su "lirismo a la vez hondo y luminoso". El jurado de este premio, que concede anualmente la editorial Rialp, ha valorado de la obra su "emoción creciente que atraviesa el tiempo, las generaciones y las herencias literarias".

El fallo se ha dado a conocer en un acto celebrado en la Biblioteca Nacional de España al que han acudido los finalistas de esta edición.

López es profesora titular de Teoría de la Literatura en la UNED y doctora por la Universidad de Murcia. Ha desarrollado una destacada trayectoria investigadora y es autora de los poemarios 'Yo también anochezco' (Premio Complutense de Literatura 2023) y 'La madre de nadie' (VII Premio ESPASAesPOESÍA 2024). También ha sido finalista del Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe 2024 y sus poemas han sido incluidos en diversas antologías.

La poeta ha explicado que es la primera vez que se presenta a este premio, y que para ella "ha sido una sorpresa" resultar ganadora con esta "plegaria poética que va hilvanando distintas generaciones" y en la que recoge "algunos de los hitos más importantes" de su vida.

Resto de premiados

La joven filóloga Rocío Angulo (Sevilla, 2002) ha recibido un accésit por su poemario ‘Los geranios descosíos’, del que el jurado ha destacado su "tono elegíaco que mezcla lo popular y lo culto, con resonancias telúricas y profundas referencias a una estirpe femenina".

También ha recibido un accésit el poemario ‘Poliquetos’, de Jorge Ortega (Madrid, 1993), que "combina un existencialismo irónico con una crítica social sin retóricas vacías, construida con gran pericia métrica y rítmica".

El jurado ha estado formado por Carmelo Guillén Acosta, Aurora Luque, Julio Martínez Mesanza, Amalia Bautista, Enrique García-Máiquez y Eloy Sánchez Rosillo, y ha contado con la poetisa Raquel Lanseros como invitada de honor.

El premio, considerado uno de los más antiguos y prestigiosos del país, nació en 1943 con el propósito de dar voz a poetas emergentes de hasta 35 años que escriben en lengua española.

En la actualidad, la colección Adonáis recoge más de 680 títulos que reflejan la evolución de la poesía española durante las últimas siete décadas.

La autora

Carmen María López, Premio Adonáis 2025 / La Opinión

Como poeta ha participado en recitales, presentaciones de libros y talleres de escritura creativa. Ha publicado los poemarios Yo también anochezco (Premio Complutense de Literatura 2023) y La madre de nadie (VII Premio ESPASAesPOESÍA 2024). En 2024 ha sido finalista del Premio Internacional de Poesía de la Fundación LOEWE. Sus poemas figuran en diversas antologías como Poesía en femenino . Antología de poetas murcianas (Editum, 2025) y medios como Zenda , Anáfora , Culturamas o Vuela Palabra.